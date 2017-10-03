Маршал Климент Ворошилов и смотр войск в Куйбышеве 7 ноября 1941 года

15 октября 1941 года по приказу Государственного Комитета Обороны Куйбышев был объявлен запасной столицей СССР. В город эвакуировали 123 промышленных предприятия, партийных и советских деятелей, иностранных послов и военных атташе, советских и иностранных журналистов, редакции центральных изданий. А 7 ноября в запасной столице прошел парад.Парады 7 ноября 1941 года состоялись в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Демонстрация военной мощи в запасной столице была самой масштабной. По количеству войск ее можно было приравнять к небольшой армейской операции. На зрительских трибунах разместились партийные и советские деятели, эвакуированные в Куйбышев представители дипломатических миссий, иностранные послы и военные атташе, советские и иностранные журналисты.Были представлены практически все рода войск. Украшением стала его воздушная часть. Это был единственный воздушный парад за все годы войны, ставший впечатляющей демонстрацией мощи советских ВВС иностранному дипломатическому корпусу. Организовали его настолько сильно и убедительно, что зарубежные военные атташе и журналисты поспешили сообщить: русские могут продержаться больше года. Над Куйбышевом, по их подсчетам, пролетело более 600 боевых самолетов преимущественно новых типов. Хотя на самом деле их было немногим более 200.Затем перед трибунами еще час маршировали рабочие заводов, эвакуированных в Куйбышев. Если московский парад 1941 года продолжался 25 минут, то куйбышевский - более полутора часов, да еще больше часа шла демонстрация трудящихся. Проведенная в тыловом Куйбышеве «ноябрьская операция» дала свой результат: ни Япония, ни Турция тогда не вступили в войну против СССР.Командовал парадом 7 ноября 1941 года генерал-лейтенант, командующий 60-й резервной армией Максим Алексеевич Пуркаев (1894 - 1953), а принимал - маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов (1881-1969).Подробнее о последнем. Маршал Советского Союза (1935), дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, кавалер восьми орденов Ленина и шести орденов Красного Знамени. Родился в Екатеринославской губернии в семье рабочего- железнодорожника. С семи лет начал работать пастухом, затем шахтером, а получив трехклассное образование - рабочим паровозостроительного завода. Там вступил в ряды РСДРП. Не раз подвергался арестам, отбывал ссылку. В Гражданскую войну был заместителем командующего и членом Военного совета Южного фронта, руководил 10-й армией, затем наркоматом внутренних дел Украины, организатор и член Реввоенсовета Первой конной армии. В 1925 году стал председателем Реввоенсовета СССР, наркомом по военным и морским делам. В 1934 - 1940 годах руководил Народным комиссариатом обороны Советского Союза. Участвовал в репрессиях, направленных против командующего состава Красной Армии, что повлекло катастрофические последствия в первые годы Великой Отечественной войны. Ворошилов имел репутацию одного из самых преданных сторонников Сталина, однако был смещен им с поста наркома, так как не оправдал ожидания быстрой победы во время советско-финляндской войны 1939 - 1940 годов. После этого был назначен на должность главы Комитета Обороны при Совете народных комиссаров Советского Союза.С начала войны занимает пост командующего войсками Северо-Западного направления, затем командующего Ленинградским фронтом. Хотя проявил на этом посту личную храбрость (водил морских пехотинцев в штыковые атаки), не смог организовать эффективную оборону города. После смещения был направлен в город Куйбышев в качестве представителя Ставки по формированию войск.На Ворошилова была возложена подготовка парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Маршал прекрасно понимал, что от успешного проведения мероприятия зависит его будущая карьера. Особую значимость придавало присутствие руководителей дипломатических миссий.Для проведения парада и демонстрации трудящихся в напряженной военной обстановке Ворошилову пришлось приложить большие усилия, о чем свидетельствует обширная переписка с партийными, государственными и военными деятелями. Она хранится в Государственном архиве Российской Федерации. Необходимо было найти и доставить бронетехнику, боевые соединения, подготовить авиационный парад. Работа шла круглосуточно, докладывали маршалу постоянно. Ворошилов лично распорядился выдать всем участникам новое обмундирование.Он же принимал парад. Маршал объехал войска, приветствуя каждую часть. Как и было принято, сидя на боевом коне. Хроникальные кадры и фотографии показывают, что Ворошилов прекрасно держался в седле.Поднявшись на трибуну, он обратился к присутствующим с речью. Если бы произошли перебои со связью и возникли проблемы с трансляцией речи Сталина из Москвы, то речь Ворошилова передавалась бы по всей территории Советского Союза. Сохранившиеся черновики показывают, насколько тщательно он к ней готовился, оттачивая каждое слово.После окончания парада Ворошилов направил телеграмму Председателю Государственного Комитета Обороны Сталину. Приведем ее полностью: «7 ноября, согласно Вашего указания, в городе Куйбышеве проведен парад войскам. На параде участвовало 25600 человек. Из них: Сводный б-н (батальон) начсостава НКО, медицинская академия, две стрелковые дивизии, сводный б-н моряков, два танковых б-на от Чкаловского и Сызранского танковых училищ с общим количеством 107 танков и 14 бронемашин, прожекторный б-н в составе 36 прожекторов, артиллерии всех систем 208, минометов 140, станковых пулеметов 96, ручных - 297, мотопехота на 206 автомашинах. В воздушном параде участвовало 233 самолета, из них новых типов - 86, остальные СБ, ДБ-3, И-16. Парад продолжался два часа. Произвел внушительное впечатление. Особенно хорошо выглядела пехота». Отметка на телеграмме свидетельствует, что она была прочитана Верховным Главнокомандующим.Парад и демонстрация трудящихся, проведенные 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, стали одним из важных факторов укрепления морального духа войск и населения. Особое значение сыграл парад и в дипломатической истории войны. Он произвел большое впечатление на иностранных дипломатов, увидевших хорошо экипированные военные части, и разоблачил утверждение гитлеровской пропаганды о полном уничтожении советской авиации в первые же месяцы войны.В последующие военные годы Климент Ворошилов занимал посты представителя Ставки Верховного Главнокомандования на Волховском фронте (февраль - сентябрь 1942 года), главнокомандующего партизанским движением (с сентября 1942 года по май 1943 года), председателя Трофейного комитета при ГКО (май - сентябрь 1943 года), председателя Комиссии по вопросам перемирия (сентябрь 1943 года - июнь 1944 года). В 1943 году он участвовал в работе Тегеранской конференции.В первые годы после окончания войны и до 1953 года Климент Ворошилов занимал пост заместителя председателя Совета Министров СССР. Затем в течение семи лет руководил президиумом Верховного Совета СССР.Парад 1941 года в Самаре увековечен памятными досками, выставками, музейными экспозициями. Так, в Техническом лицее Самары работает «Музей Парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве». В Самаре на улицах, названных именами героев Великой Отечественной войны, установлено 18 памятных досок. Одному из скверов на площади имени Куйбышева присвоено название «Памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве», установлен памятный знак. В самарской школе №100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева работает экспозиция «Город трудовой и боевой славы».