Эх, путь-дорожка фронтовая…Рядовой Павел Петрович Казин: за баранкой полуторки от Сталинграда до Восточной Пруссии

В редакцию «Самарской газеты» пришло письмо от нашей читательницы Веры Резниченко: «Хочу рассказать историю своего папы - рядового солдата Победы Павла Петровича Казина». Ей, дочери фронтовика, слово.



Волга - Сибирь - Волга



Он - простой красноармеец-водитель. Нельзя сказать, что работа фронтового шофера была тихой, но скромной и малозаметной, это точно. Наверное, и писали о них тогда мало. Хотя вот песни сложили хорошие, боевые. Лавры победителей обычно достаются в первую очередь тем, кто носит оружие и водит боевую технику. А люди, чей вклад в разгром врага определялся не количеством уничтоженных танков или сбитых самолетов противника, железнодорожники, военные медики, фронтовые шоферы - как-то оставались в тени.



Павел Петрович Казин родился в селе Ташла Куйбышевской области в крестьянской семье. Образование получил «пять классов и коридор», как он сам говорил. До войны работал шофером на кондитерской фабрике в Куйбышеве. Технику любил, быстро освоил и вождение машины, и ее устройство. Началась война. Ему только пошел девятнадцатый год.



Наша семья бережно хранит красноармейскую книжку отца. Серые корочки с красной звездой на обложке. Запись: «Рядовой. Шофер 5 Гвардейской механизированной армии 710 отдельной автотранспортной роты. Принял присягу 2 мая 1942 года. В числе выданного имущества - шинель, гимнастерка, шапка, шаровары, рубаха, портянки, сапоги, вещмешок, котелок, ложка». И все, оружие водителям не выдавалось. С этим нехитрым снаряжением и начал свой долгий фронтовой путь мой отец.



После военной подготовки в 8-м учебном автомобильном полку под Новосибирском был направлен на Сталинградский фронт в 815-й отдельный автотранспортный батальон шофером полуторки. Не видели ни сна, ни отдыха. Война ведь не спрашивала, сколько тебе лет, спал ли ты, есть ли у тебя силы. Крутил баранку своей машины - «боевой подруги» - подчас круглые сутки. Днем и ночью, в дождь и пургу, по дорогам и бездорожью, нередко под бомбежками и огнем противника двигались вместе с армейскими частями колонны автомобилей, за рулем которых сидели вот такие вчерашние мальчишки. Даже падая от усталости, надо было следить за исправностью машины, ее готовностью к выезду. В песне поется «Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая», а на самом-то деле страшна. Если в машину со снарядами или горючим попадала шальная пуля - машина тотчас превращалась в факел.



Задание - «дорога жизни»



В зиму 1942-1943 годов отцу доверили доставлять грузы по «дороге жизни», по льду Ладожского озера, в осажденный Ленинград. Под бомбежкой и артобстрелами водители доставляли боеприпасы, вооружение, продовольствие, медикаменты, топливо, обмундирование для солдат, а из города на «большую землю» вывозили раненых, детей, женщин, стариков. Каждый рейс, по сути, был подвигом. Далеко не все водители добирались до берега, немало машин уходило под лед. Вот как рассказывал об этом папа: «Шоферы полуторок при движении в ночное время ехали, не включая фары, чтобы хоть как-то обезопаситься от ударов авиации. Можно сказать, ехали мы почти вслепую. Даже если бомба не попадала в грузовик, высока была вероятность провалиться под лед. Стоило чуть отклониться от колеи, как машины мгновенно уходили под воду вместе с водителями и грузом. Поэтому одной ногой я обычно стоял на подножке кабины, другая - на педали газа. Дверки машины открыты на тот случай, если начнем проваливаться. Так будет шанс успеть выпрыгнуть, спастись. А ведь стояли тогда лютые морозы, руки буквально прикипали к рулю. Как ни кутайся, мороз все равно сковывал каждую клеточку тела, в неотапливаемой кабине не было спасения».



Папа вспоминал и рассказывал об этом неохотно. Видимо, больно было будоражить такие тяжелые думы.



Послужной список



С апреля 1943 года папа колесил по фронтовым дорогам в составе 5-й Гвардейской танковой армии: Степной фронт, 2-й Украинский, 3-й Белорусский, 1-й Прибалтийский, 2-й Белорусский. Пятая Гвардейская участвовала в боях под Курском, в наступательной Белгородско-Харьковской операции, в операции по расширению плацдарма на правом берегу реки Днепр, в Кировоградской и Корсунь-Шевченковской операциях, в прорыве немецкой обороны под Уманью, освобождала города Белоруссии и Прибалтики. В составе армии проехал этот путь и Павел Петрович Казин, встретил Победу в Восточной Пруссии.



Сколько вероятностей было у него погибнуть при бомбежках и артобстрелах, сколько раз выбивало стекла в машине! Не побежишь же прятаться в кусты или кювет, если у тебя в кузове беспомощные раненые. Оставался в кабине. Было осколочное ранение в ногу, подлечился и снова в строй.



Вторая мировая закончилась для него в феврале 1947 года. Демобилизовался. Вернулся домой к родителям в родное село Ташла. Встретил свою любовь на всю жизнь - Аннушку. Воспитали четверых детей - двух сыновей и двух дочерей. Супруга, Анна Павловна Казина, и сейчас здравствует, ей идет 91-й год. И в мирное время Павел Петрович остался верным шоферской профессии. А ушел из жизни он в 1973 году.



Наградные листы



После войны часто собирались у папы его родственники-фронтовики. Умели они дружить, но не любили вспоминать о войне, а тем более рассказывать о ней нам, детям.



Отец был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Благодаря восстановленным архивам мы получили возможность документы Великой Отечественной:



«Из наградного листа. Работая на должности шофера, тов. Казин показал себя одним из лучших, дисциплинированных водителей батальона. Работая на самых ответственных заданиях по перевозке боеприпасов и продовольствия для передовых частей, задания выполнял точно и в срок. Вверенная ему машина всегда в полной боевой готовности. За один июль он на своей машине сделал 700 км пробега и перевез 91 тонну боеприпасов и продовольствия, не имея ни одной поломки. Во время боев за город Вильно тов. Казин был послан на перевозку боеприпасов и ГСМ для передовых частей. Во время выполнения этого задания попал под вражеский артиллерийский обстрел, и машина вышла из строя. Он понимал важность выполнения задания, в короткий срок восстановил машину и своевременно доставил груз на место назначения. Тов. Казин достоин награждения медалью «За боевые заслуги». 15 августа 1944 г.».



«Из наградного листа. Тов. Казин в батальоне с начала его формирования - с марта 1943 года. За этот период показал себя знающим свое дело водителем. На основании приказа военного совета фронта тов. Казин в составе автоколонны был выслан на перевозку понтонов для форсирования реки Одер. Колонна работала днем и ночью без отдыха под огнем артиллерии противника. При выполнении задачи в течение 10 дней тов. Казин на своей машине сделал 3500 км пробега. Этим он оказал большую помощь в деле форсирования реки Одер. Тов. Казин достоин награждения медалью «За отвагу». Май 1945 г.».



Всякое было на его жизненном пути - и хорошее, и плохое, и война, и мир. Но стальную выдержку и силу воли, закаленную войной, честность и порядочность, доброе отношение к людям пронес он через всю свою жизнь. Ни обиды на судьбу за то, что среди грязи и пота, крови и смертей прошли лучшие годы юности, ни злости никогда не было в его словах и делах.



В день 9 Мая вот уже в третий раз мы, его родные, вместе с детьми и внуками в составе «Бессмертного полка» пройдем по площади имени Куйбышева с портретами наших дорогих фронтовиков. Невозможно передать словами, какие чувства переполняют наши сердца - и горечь безвозвратных потерь, и гордость каждого в строю за солдата на портрете.