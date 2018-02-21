Любовь Курганская и прибор для космических экспериментов

Новый проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому прогрессу и развитию инженерной деятельности. Рассказываем о технологиях и разработках самарских специалистов.

























УЖЕ РАБОТАЕТ: научная аппаратура СИГМА.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: космическое приборостроение.





Проводя фундаментальные исследования, многие ученые ищут возможности для практического применения результатов. Даже такая, казалось бы, далекая тема как космос дает разработки, которые можно использовать для улучшения «наземной» жизни. Самарские ученые - не исключение.



Специалисты Самарского государственного университета (после объединения - Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева) сконструировали научную аппаратуру СИГМА, которая в 2014 году была установлена на борту научно-исследовательского спутника «Фотон-М» №4 и отправлена в космос.



Проводя фундаментальные исследования, многие ученые ищут возможности для практического применения результатов. Даже такая, казалось бы, далекая тема как космос дает разработки, которые можно использовать для улучшения «наземной» жизни. Самарские ученые - не исключение.Специалисты Самарского государственного университета (после объединения - Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева) сконструировали научную аппаратуру СИГМА, которая в 2014 году была установлена на борту научно-исследовательского спутника «Фотон-М» №4 и отправлена в космос.





Этот проект в тандеме с РКЦ «Прогресс» инициировал директор Института проблем моделирования и управления Самарского университета профессор Юрий Горелов. К разработке экспериментов подключились специалисты медицинского университета, сельскохозяйственной академии и ряда научных организаций РАН. Финансовую поддержку оказывал «Роскосмос». Кандидат физико-математических наук Любовь Курганская рассказала журналисту «СГ», зачем нужна эта разработка и какие были получены результаты.





Любовь принимала непосредственное участие в конструировании научной аппаратуры, лично готовила ее к полету на космодроме и обрабатывала полученные данные после возвращения аппарата «Фотон-М» на Землю.





СИГМА была создана специально для проведения медико-биологических экспериментов с клеточными культурами in vitro (в пробирке) и с микроорганизмами человека и животных в космосе, а также для изучения влияния факторов космического полета на семена и лекарственные, сельскохозяйственные, редкие растения и культуры. Во время 42-дневного путешествия было успешно проведено 12 экспериментов в области космической медицины и биологии более чем с 50 биообъектами.







- Эксперименты помогли изучить поведение клеточных культур и генетического материала в условиях невесомости, радиации, электромагнитных полей и других факторов. Регистрировались температура, мутность и цветность ростовой среды, степень кислотности или щелочности и другие параметры. Практически для всех биообъектов установлено влияние определенных факторов, так как проявились неспецифические адаптационные реакции, - пояснила Любовь Курганская. - Пребывание в космосе оказало весьма сильный стимулирующий эффект. Например, клетки размножались гораздо быстрее и дольше жили. В связи с этим появились предложения возможно отправлять туда стволовые клетки для их размножения. В целом полученные результаты исследований могут найти применение, например, при создании новых медицинских препаратов, способствовать развитию агротехнологий.







Аппаратуру СИГМА создали за рекордные сроки - девять месяцев. Она состоит из трех автономных модулей, в двух из которых находились клеточные культуры, а в третьем - растительные (семена, клеточная ткань). Модули устанавливали на «Фотон-М» вместе с другими научно-исследовательскими приборами.



- Аппаратура успешно себя показала, поэтому проект получил продолжение. В 2022 - 2023 годах планируем отправить в космос СИГМА-2 на борту уже спутника «Бион-М» №2, - поделилась Любовь. - Сейчас мы работаем над глубокой модификацией установки: увеличиваем количество возможных экспериментов, готовимся к проведению синхронного исследования на Земле и в космосе для сравнения результатов. Аппаратуру можно использовать как в наземных, так и в условиях космического полета.





ДОСЬЕ



ЛЮБОВЬ КУРГАНСКАЯ. Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем моделирования и управления Самарского университета. Член совета молодых ученых университета. Член секции молодых ученых международной общественной организации «Академия навигации и управления движением».



ОБРАЗОВАНИЕ: Самарский государственный университет, физический факультет. Специальность - «физика полупроводников».

Аспирантура - вуз и специальность те же.



НАГРАДЫ: в студенческие годы Любовь Курганская победила в третьем областном конкурсе на предоставление грантов, позже - в областном конкурсе «Молодой ученый» в номинации «Аспирант». Имеет диплом за научное руководство исследовательской работой школьников - участников Всероссийской научно-практической конференции одаренных школьников «INTEL - Династия - Авангард». А также почетную грамоту за большой вклад в укрепление научно-технического потенциала Самарской области. В 2014 году победила в битве молодых ученых Science Slam Самара, рассказав о «Космическом ковчеге».



Аппаратуру СИГМА создали за рекордные сроки - девять месяцев. Она состоит из трех автономных модулей, в двух из которых находились клеточные культуры, а в третьем - растительные (семена, клеточная ткань). Модули устанавливали на «Фотон-М» вместе с другими научно-исследовательскими приборами.- Аппаратура успешно себя показала, поэтому проект получил продолжение. В 2022 - 2023 годах планируем отправить в космос СИГМА-2 на борту уже спутника «Бион-М» №2, - поделилась Любовь. - Сейчас мы работаем над глубокой модификацией установки: увеличиваем количество возможных экспериментов, готовимся к проведению синхронного исследования на Земле и в космосе для сравнения результатов. Аппаратуру можно использовать как в наземных, так и в условиях космического полета.Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем моделирования и управления Самарского университета. Член совета молодых ученых университета. Член секции молодых ученых международной общественной организации «Академия навигации и управления движением».Самарский государственный университет, физический факультет. Специальность - «физика полупроводников».Аспирантура - вуз и специальность те же.в студенческие годы Любовь Курганская победила в третьем областном конкурсе на предоставление грантов, позже - в областном конкурсе «Молодой ученый» в номинации «Аспирант». Имеет диплом за научное руководство исследовательской работой школьников - участников Всероссийской научно-практической конференции одаренных школьников «INTEL - Династия - Авангард». А также почетную грамоту за большой вклад в укрепление научно-технического потенциала Самарской области. В 2014 году победила в битве молодых ученых Science Slam Самара, рассказав о «Космическом ковчеге».

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