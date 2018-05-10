10 мая 2018 года,
18:10
$ 63.01    75.04   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Проекты/«Кто ученый»/

Кто ученый: Эдуард Попов и информационные очки "Звуковид"

Проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому прогрессу и развитию инженерной деятельности. Рассказываем о технологиях и разработках самарских специалистов.











В РАЗРАБОТКЕ: информационные очки.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: различные профессии, повседневная жизнь. 


Кандидат технических наук и изобретатель Эдуард Попов около четырех лет работает над информационными очками. Добавляет новые функции и пробует разные модификации. Устройство можно применять во многих сферах, но основное направление все же - трудовая реабилитация людей с нарушениями слуха. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 5% населения Земли, около 360 млн человек, живут с потерей слуха, которая квалифицируется как приводящая к нетрудоспособности. По мнению Попова, разработка способна помочь слабослышащим людям беспрепятственно общаться с окружающим ми-
ром.

- Имея такие очки, глухонемой человек становится социально более раскрепощенным, может приобрести новую профессию и даже научиться самостоятельно говорить, - отметил разработчик.


Информационные очки внешне мало отличаются от обычных, которые используют для коррекции зрения. Так же складываются и умещаются в простой чехол. При этом они оснащены малогабаритным дисплеем, микрокомпьютером с аккумулятором и запоминающим устройством в виде флешки и другими составляющими. Чтобы все отображалось правильно и корректно, очки подбирают индивидуально под каждого человека, так как нюансов очень много. Если у человека нормальное зрение, то вместо линз окуляров вставляют обычные или тонированные стекла.

Функционал у разработки широкий, устройство может работать в разных режимах.

Очки «Звуковид», что означает «звук видящие», способны преобразовывать речь человека в текст и выводить его бегущей строкой на экран, установленный на окуляр. В этом случае необходим дополнительно смартфон, который будет работать в режиме распознавания речи.

- Эти очки имеют малогабаритный дисплей, на который выводится текст собеседника глухого человека. Читая этот текст, он полностью понимает смысл сказанного его собеседником и может с ним общаться. С этой конструкцией глухонемой учится формировать звуки и постепенно может начать говорить, - рассказал Попов. - Очки могут также работать переводчиком с одного языка на другой. Удобно для туристов.

 

С помощью этой разработки слабослышащий человек может смотреть спектакль в театре. Его текст предварительно загружается на флешку, установленную на очках. Реплики артистов будут синхронно отображаться на дисплее. Для человека это своего рода персональный суфлер. Кроме того, информационные очки, по мнению разработчика, могут применяться при передаче оперативной информации работникам банков, бортпроводникам в условиях тишины и секретности. Например, предупреждать о надвигающейся опасности. А также передавать сведения работникам шумных производств, аэродромов, космодромов или водолазам.

Устройство можно использовать и как персональный видеогид в музеях или на выставках для ознакомления с экспонатами.

- В очки предварительно загружается информация об экспозиции. Когда человек подходит к экспонату, в очках автоматически отображаются сведения о нем через инфракрасные передатчики. Как дверь в супермаркетах открывается, когда подходит человек, - пояснил разработчик.

Очки серийно не производят. Не хватает финансового обеспечения. Поэтому Эдуард Попов демонстрирует опытные образцы. Во время интервью он показал очки, запрограммированные на режим электронной книги.

 

- Сначала были теоретические разработки, затем создание образцов. У нас имеется три российских патента на это устройство разной модификации. Себестоимость подобных очков - от 20 до 30  тысяч рублей. Если используется как переводчик, то учитывается и смартфон. За четыре года на разработку было потрачено много средств. В основном - собственные, частично помогали родители глухонемых детей. Финансирования со стороны практически нет. Обращаемся сейчас к Всероссийскому обществу глухих и не только. Надеемся, что социум в целом как-то отреагирует, - отметил Попов.


ДОСЬЕ



ЭДУАРД ПОПОВ. Кандидат технических наук, изобретатель, руководитель собственной фирмы ООО «Прайм-П».
ОБРАЗОВАНИЕ: Куйбышевский индустриальный институт (ныне Самарский государственный технический университет). Факультет автоматики и измерительной техники.



***

- Я, можно сказать, всю жизнь провел в техническом университете, с самого детства. Мама у меня работала заведующей детским садом при тогда еще институте. Это был где-то 1945 год. Я ходил с ней за руку между этими лабораториями, знал досконально каждый уголок. В 1961-м окончил вуз с отличием, и меня оставили преподавать. 37 лет работал на кафедре автоматики и управления в технических системах. Потом начались тяжелые времена в стране - 90-е годы, и я ушел работать главным инженером в одну из фирм по ремонту медицинской техники. Проработал там примерно семь лет. После чего организовал свою компанию и начал работать над информационными очками, - рассказал Попов.

Эдуарда Борисовича приглашают в качестве члена жюри на детские конкурсы изобретений. Но и как участник он не прочь посоревноваться. В 2017 году 78-летний изобретатель выступил на конкурсе молодых ученых Science Slam в Самаре. Он стал самым взрослым участником в истории конкурса в России. Изобретатель рассказал об «информационных очках» и победил.

- У меня была задача тогда по большей части привлечь к своей разработке программистов. И сегодня мне также нужна их помощь в доработке очков, - добавил Попов.

Автор видео: Андрей Семочкин
ЕЩЕ В ПРОЕКТЕ «КТО УЧЁНЫЙ»:

Дмитрий Пащенко и источник тепла «отложенного действия»
Дата: 10 мая 2018 , 12:00
127
Автор текста: Подготовила Екатерина Ершова
Автор фото: Екатерина Ершова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела «Кто ученый»
Кто ученый: Эдуард Попов и информационные очки
10 мая 2018
127
 
Кто ученый: Эдуард Попов и информационные очки "Звуковид"
Кто ученый: Владимир Платонов и газовый портативный хроматограф
12 апреля 2018
642
 
Кто ученый: Владимир Платонов и газовый портативный хроматограф
Кто ученый: Альберт Галлямов и гальванический карандаш
20 марта 2018
806
 
Кто ученый: Альберт Галлямов и гальванический карандаш
Кто ученый: Александр Захаров и тренажер для реабилитации
6 марта 2018
906
 
Кто ученый: Александр Захаров и тренажер для реабилитации
Кто ученый: Любовь Курганская и прибор для космических экспериментов
20 февраля 2018
837
 
Кто ученый: Любовь Курганская и прибор для космических экспериментов
Кто ученый: Дмитрий Пащенко и источник тепла «отложенного действия»
6 февраля 2018
1098
 
Кто ученый: Дмитрий Пащенко и источник тепла «отложенного действия»
Лента новостей
10 мая 2018 , 17:45
46
Как открыть собственное дело, которое принесет прибыль
Крупные предприниматели становятся успешными не столько из-за везения, сколько из-за успешно...
10 мая 2018 , 16:36
134
В Самаре нашли более 19 тысяч контрафактных детских товаров со знаками FIFA
Их пытались провезти на двух машинах. 
10 мая 2018 , 16:22
130
Петли и вертикали. Появилось видео воздушных съемок Парада Победы с самолетов ЯК-52
Он состоялся в среду, 9 мая, на площади Куйбышева.
10 мая 2018 , 15:46
185
Дом-«кукуруза» на Осипенко станет светло-серым
Здание начали перекрашивать к Чемпионату мира по футболу.
10 мая 2018 , 15:18
166
Стадион «Металлург» будут использовать как резервное поле «Крыльев Советов»
На первом этапе реконструкции газон на нем заменят на синтетический.
10 мая 2018 , 12:39
364
На склоне площади Славы запустили фонтаны
В среду, 9 мая, заработали 11 каскадных и два сухих фонтана, без открытого бассейна.
10 мая 2018 , 12:33
145
В Жигулевском заповеднике отремонтируют туристические тропы
Рабочие приступили к обновлению перил и настила на горе Стрельная.
10 мая 2018 , 12:16
168
Самара претендует на звание беговой столицы России
В нашем городе пройдет полумарафон «ЗаБег». Поучаствовать в нем смогут все...
10 мая 2018 , 12:16
158
В Самаре началась обработка скверов и парков от клещей
В этом году запланировано обработать площадь в 192,59 га.
10 мая 2018 , 11:36
227
Теплая погода в Самарскую область вернется к выходным
Сейчас температура воздуха понизилась под влиянием гребня антициклона, сформировавшегося над...
Все новости
Календарь
Май  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Выбор читателей
Выбор редакции
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
4589
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3863
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3686
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
3556
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3050
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3863
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
1789
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
1883
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1313
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1285
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.