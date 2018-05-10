Кто ученый: Эдуард Попов и информационные очки "Звуковид"

Проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому прогрессу и развитию инженерной деятельности. Рассказываем о технологиях и разработках самарских специалистов.





















В РАЗРАБОТКЕ: информационные очки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: различные профессии, повседневная жизнь.





Кандидат технических наук и изобретатель Эдуард Попов около четырех лет работает над информационными очками. Добавляет новые функции и пробует разные модификации. Устройство можно применять во многих сферах, но основное направление все же - трудовая реабилитация людей с нарушениями слуха. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 5% населения Земли, около 360 млн человек, живут с потерей слуха, которая квалифицируется как приводящая к нетрудоспособности. По мнению Попова, разработка способна помочь слабослышащим людям беспрепятственно общаться с окружающим ми-

ром.



- Имея такие очки, глухонемой человек становится социально более раскрепощенным, может приобрести новую профессию и даже научиться самостоятельно говорить, - отметил разработчик.







Информационные очки внешне мало отличаются от обычных, которые используют для коррекции зрения. Так же складываются и умещаются в простой чехол. При этом они оснащены малогабаритным дисплеем, микрокомпьютером с аккумулятором и запоминающим устройством в виде флешки и другими составляющими. Чтобы все отображалось правильно и корректно, очки подбирают индивидуально под каждого человека, так как нюансов очень много. Если у человека нормальное зрение, то вместо линз окуляров вставляют обычные или тонированные стекла.



Функционал у разработки широкий, устройство может работать в разных режимах.



Очки «Звуковид», что означает «звук видящие», способны преобразовывать речь человека в текст и выводить его бегущей строкой на экран, установленный на окуляр. В этом случае необходим дополнительно смартфон, который будет работать в режиме распознавания речи.



- Эти очки имеют малогабаритный дисплей, на который выводится текст собеседника глухого человека. Читая этот текст, он полностью понимает смысл сказанного его собеседником и может с ним общаться. С этой конструкцией глухонемой учится формировать звуки и постепенно может начать говорить, - рассказал Попов. - Очки могут также работать переводчиком с одного языка на другой. Удобно для туристов.







С помощью этой разработки слабослышащий человек может смотреть спектакль в театре. Его текст предварительно загружается на флешку, установленную на очках. Реплики артистов будут синхронно отображаться на дисплее. Для человека это своего рода персональный суфлер. Кроме того, информационные очки, по мнению разработчика, могут применяться при передаче оперативной информации работникам банков, бортпроводникам в условиях тишины и секретности. Например, предупреждать о надвигающейся опасности. А также передавать сведения работникам шумных производств, аэродромов, космодромов или водолазам.



Устройство можно использовать и как персональный видеогид в музеях или на выставках для ознакомления с экспонатами.



- В очки предварительно загружается информация об экспозиции. Когда человек подходит к экспонату, в очках автоматически отображаются сведения о нем через инфракрасные передатчики. Как дверь в супермаркетах открывается, когда подходит человек, - пояснил разработчик.



Очки серийно не производят. Не хватает финансового обеспечения. Поэтому Эдуард Попов демонстрирует опытные образцы. Во время интервью он показал очки, запрограммированные на режим электронной книги.







- Сначала были теоретические разработки, затем создание образцов. У нас имеется три российских патента на это устройство разной модификации. Себестоимость подобных очков - от 20 до 30 тысяч рублей. Если используется как переводчик, то учитывается и смартфон. За четыре года на разработку было потрачено много средств. В основном - собственные, частично помогали родители глухонемых детей. Финансирования со стороны практически нет. Обращаемся сейчас к Всероссийскому обществу глухих и не только. Надеемся, что социум в целом как-то отреагирует, - отметил Попов.





ДОСЬЕ







ЭДУАРД ПОПОВ. Кандидат технических наук, изобретатель, руководитель собственной фирмы ООО «Прайм-П».

ОБРАЗОВАНИЕ: Куйбышевский индустриальный институт (ныне Самарский государственный технический университет). Факультет автоматики и измерительной техники.



- Сначала были теоретические разработки, затем создание образцов. У нас имеется три российских патента на это устройство разной модификации. Себестоимость подобных очков - от 20 до 30 тысяч рублей. Если используется как переводчик, то учитывается и смартфон. За четыре года на разработку было потрачено много средств. В основном - собственные, частично помогали родители глухонемых детей. Финансирования со стороны практически нет. Обращаемся сейчас к Всероссийскому обществу глухих и не только. Надеемся, что социум в целом как-то отреагирует, - отметил Попов.Кандидат технических наук, изобретатель, руководитель собственной фирмы ООО «Прайм-П».Куйбышевский индустриальный институт (ныне Самарский государственный технический университет). Факультет автоматики и измерительной техники.





***



- Я, можно сказать, всю жизнь провел в техническом университете, с самого детства. Мама у меня работала заведующей детским садом при тогда еще институте. Это был где-то 1945 год. Я ходил с ней за руку между этими лабораториями, знал досконально каждый уголок. В 1961-м окончил вуз с отличием, и меня оставили преподавать. 37 лет работал на кафедре автоматики и управления в технических системах. Потом начались тяжелые времена в стране - 90-е годы, и я ушел работать главным инженером в одну из фирм по ремонту медицинской техники. Проработал там примерно семь лет. После чего организовал свою компанию и начал работать над информационными очками, - рассказал Попов.



Эдуарда Борисовича приглашают в качестве члена жюри на детские конкурсы изобретений. Но и как участник он не прочь посоревноваться. В 2017 году 78-летний изобретатель выступил на конкурсе молодых ученых Science Slam в Самаре. Он стал самым взрослым участником в истории конкурса в России. Изобретатель рассказал об «информационных очках» и победил.



- У меня была задача тогда по большей части привлечь к своей разработке программистов. И сегодня мне также нужна их помощь в доработке очков, - добавил Попов.