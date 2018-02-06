Кто ученый: Дмитрий Пащенко и источник тепла «отложенного действия»

В преддверии Дня российской науки, который отмечается ежегодно 8 февраля, «СГ» начинает новый проект, посвященный научно-техническому прогрессу и развитию инженерной деятельности. Дважды в месяц мы будем рассказывать о технологиях и разработках самарских специалистов.























УЖЕ РАБОТАЕТ: термохимический аккумулятор.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: промышленность (в перспективе - ЖКХ, индивидуальное жилищное строительство).



Термохимический аккумулятор можно назвать источником тепла «отложенного действия». Установка поглощает и накапливает в себе тепловую энергию, преобразуя ее в химическую. После чего ее можно использовать независимо от времени и не затрачивая дополнительных энергетических ресурсов.



- Если просто, то горячая вода - это теплоноситель, термос - стандартный тепловой накопитель, стенки которого не дают охлаждаться жидкости. Но со временем это все равно происходит. В промышленном масштабе термохимический аккумулятор решает эту проблему. Мы переводим тепло в другую форму энергии, - рассказал разработчик установки Дмитрий Пащенко.



Эту технологию можно применять в системах теплоснабжения во время максимальной нагрузки. Она способствует повышению энергоэффективности теплотехнологических установок. Разработка успешно показала себя в узкоспециализированной сфере. Опытный образец аккумулятора в 2012 году внедрили на одном из филиалов ПАО «Кузнецов».



Во время интервью Дмитрий показал лабораторные установки, на которых проводили испытания каждого элемента конструкции до того, как собрать ее на заводе.









Сейчас Дмитрий активно работает над тем, чтобы энергосберегающая технология была также полезна и жителям города. Ее можно применить в «коммуналке» или в строительстве.



- Мы можем использовать адаптированный термохимический аккумулятор в строительной конструкции здания, например, в стене, крыше. При нагревании этих поверхностей летом, когда температура достигает высоких показателей, происходят определенные химические реакции. Тепло поглощается и консервируется в стене в виде химической энергии. Потом мы его можем использовать при наступлении холодов, - пояснил Дмитрий. - Для жильцов это абсолютно безвредно. Разработка выступает и как теплоизоляционный материал, и как аккумулятор солнечной энергии. В этом случае существенно экономится энергопотребление.



При создании любой разработки важна не только ее уникальность и полезность, но и конкурентоспособность. Это одна из основных задач, которую решает исследовательская группа.



- В промышленном образце рабочими веществами являются природный газ, цена которого - четыре-пять рублей за кубометр, и водяной пар. В ЖКХ и строительстве есть нюансы. Уже сегодня, конечно, можно изготовить панели для фасадов с применением этой технологии, но их цена будет не конкурентоспособна. Поэтому сейчас подбираем такие составляющие, которые будут и эффективны для нашей технологии, и экономичны, чтобы подходило для массового производства, - отметил разработчик.



Реализация этого проекта запланирована на 2020 - 2025 годы.







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