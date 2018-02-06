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Кто ученый: Дмитрий Пащенко и источник тепла «отложенного действия»

В преддверии Дня российской науки, который отмечается ежегодно 8 февраля, «СГ» начинает новый проект, посвященный научно-техническому прогрессу и развитию инженерной деятельности. Дважды в месяц мы будем рассказывать о технологиях и разработках самарских специалистов.
УЖЕ РАБОТАЕТ: термохимический аккумулятор.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: промышленность (в перспективе - ЖКХ, индивидуальное жилищное строительство).


Термохимический аккумулятор можно назвать источником тепла «отложенного действия». Установка поглощает и накапливает в себе тепловую энергию, преобразуя ее в химическую. После чего ее можно использовать независимо от времени и не затрачивая дополнительных энергетических ресурсов.

- Если просто, то горячая вода - это теплоноситель, термос - стандартный тепловой накопитель, стенки которого не дают охлаждаться жидкости. Но со временем это все равно происходит. В промышленном масштабе термохимический аккумулятор решает эту проблему. Мы переводим тепло в другую форму энергии, - рассказал разработчик установки Дмитрий Пащенко.

Эту технологию можно применять в системах теплоснабжения во время максимальной нагрузки. Она способствует повышению энергоэффективности теплотехнологических установок. Разработка успешно показала себя в узкоспециализированной сфере. Опытный образец аккумулятора в 2012 году внедрили на одном из филиалов ПАО «Кузнецов».
 
 
 
Во время интервью Дмитрий показал лабораторные установки, на которых проводили испытания каждого элемента конструкции до того, как собрать ее на заводе.


Сейчас Дмитрий активно работает над тем, чтобы энергосберегающая технология была также полезна и жителям города. Ее можно применить в «коммуналке» или в строительстве.

- Мы можем использовать адаптированный термохимический аккумулятор в строительной конструкции здания, например, в стене, крыше. При нагревании этих поверхностей летом, когда температура достигает высоких показателей, происходят определенные химические реакции. Тепло поглощается и консервируется в стене в виде химической энергии. Потом мы его можем использовать при наступлении холодов, - пояснил Дмитрий. - Для жильцов это абсолютно безвредно. Разработка выступает и как теплоизоляционный материал, и как аккумулятор солнечной энергии. В этом случае существенно экономится энергопотребление.

При создании любой разработки важна не только ее уникальность и полезность, но и конкурентоспособность. Это одна из основных задач, которую решает исследовательская группа.

- В промышленном образце рабочими веществами являются природный газ, цена которого - четыре-пять рублей за кубометр, и водяной пар. В ЖКХ и строительстве есть нюансы. Уже сегодня, конечно, можно изготовить панели для фасадов с применением этой технологии, но их цена будет не конкурентоспособна. Поэтому сейчас подбираем такие составляющие, которые будут и эффективны для нашей технологии, и экономичны, чтобы подходило для массового производства, - отметил разработчик.

Реализация этого проекта запланирована на 2020 - 2025 годы.


* * *


В РАЗРАБОТКЕ: цифровая модель сердечно-сосудистой системы.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: медицина, телемедицина.

В Самарском техническом университете в рамках программы развития опорного вуза стали формировать междисциплинарные проектные команды. Группы разнопрофильных специалистов разрабатывают конкурентоспособные инновационные продукты для внедрения в приоритетные отрасли науки и техники. Дмитрий Пащенко руководит командой «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство». Вместе со студентами Ильей Наплековым, Иваном Железниковым и другими, а также с привлеченными экспертами конструирует цифровую модель сердечно-сосудистой системы. С ее помощью каждый человек сможет наблюдать через приложение на мобильном телефоне, как работает его сердце чуть ли не в режиме реального времени.


- С точки зрения гидродинамики сердце - это насос, сосуды - система трубопроводов. Мы переносим знакомые технические принципы на абсолютно новую для нас область знания - медицину, учитывая при этом мировую тенденцию к диджитализации абсолютно всех процессов, - пояснил Дмитрий. - Проект может усовершенствовать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний.

Цифровую модель планируют интегрировать с одним из существующих сервисов телемедицины, например, «Яндекс.Здоровье».


ДОСЬЕ

ДМИТРИЙ ПАЩЕНКО. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика» и руководитель междисциплинарной проектной команды «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» в СамГТУ.

ОБРАЗОВАНИЕ: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, энергетический факультет. Специальность – «промышленная теплоэнергетика».
Аспирантура - СамГТУ. Специализация та же.

НАГРАДЫ: Дмитрий - дважды президентский стипендиат, обладатель премии президента по поддержке талантливой молодежи. Его научно-исследовательская работа о повышении энергоэффективности топливопотреб-ляющих установок признана лучшей на областном конкурсе «Молодой ученый» в номинации «Аспирант».

* * *

А ведь Дмитрия могла ожидать совсем другая судьба.

- Я родился в семье геологов и изначально хотел поступать в Саратовский университет на «геологию нефти и газа». Туда не прошел, несмотря на то, что в сумме по математике и физике набрал 184 балла, - был большой конкурс. Понес документы в Саратовский технический университет на автомеханический факультет. Поступил без проблем. Но когда пришел получать студенческий билет и зачетную книжку, всем выдали, а мне нет. Оказалось, произошла какая-то ошибка и зачислили...на энергетический факультет! Но я особо не сопротивлялся. Вот так и стал энергетиком, - поделился Дмитрий. - После окончания университета заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики Самарского политеха Анатолий Щелоков позвал меня в аспирантуру. Ни разу не жалею. Интересная тема, интересные люди. Сейчас уже себя считаю настоящим самарцем.


Дмитрий пишет докторскую диссертацию, занимается преподавательской деятельностью, читает открытые лекции, ведет научно-исследовательскую и конструкторскую работу, выступает на международных конгрессах. Но он не забывает и про увлечения. Некоторые из них - спорт и путешествия - успешно совмещает. Участвует в беговых марафонах, зимой рассекает на лыжах, а летом - на велосипеде. На двух колесах объездил почти 40 стран. Говорит, что как-то за 16 часов добрался от Саратова до Самары.

 

- В 2013 году проехал 8300 километров из Португалии до России. В 2014-м - 8700 километров. Выехал из Санкт-Петербурга, проехал через страны Восточной Европы, Балтику, Германию, Австрию, Чехию, Балканы, Турцию, Кавказ, - перечисляет Дмитрий. - Но самое классное путешествие было в 2015 году - из Самары в Индию, где-то 7200 километров.


Автор видео: Андрей Сёмочкин

Дата: 6 февраля 2018 , 15:32
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Автор текста: Подготовила Екатерина Ершова
Автор фото: Дмитрий Пащенко, Екатерина Ершова
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