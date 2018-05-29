Кто ученый: Алексей Мокеев и симулятор хирургической операции

Проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому прогрессу и развитию инженерной деятельности. Рассказываем о технологиях и разработках самарских специалистов.





















УЖЕ РАБОТАЕТ: программа Surgera VR.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: образование.



программа Surgera VR.образование.

Недавно мы рассказывали о применении технологии виртуальной реальности в области медицины -



Известный американский педагог Эдгар Дейл (1900-1985) пробовал обучать своих учеников разными способами. После чего анализировал их способности вспомнить изученный материал по окончании обучения. На основании проведенных им исследований его последователи пришли к выводу, что люди запоминают 90% информации, воспроизводя реальные действия. Тогда как 50% - когда видят и слышат. И лишь 10% - когда читают.



На базе Центра прорывных исследований «IT в медицине» СамГМУ команда разнопрофильных специалистов разработала симулятор виртуальной реальности, созданный для обучения хирургическим навыкам в игровой форме. Образовательная программа Surgera VR позволяет студентам-медикам учиться проводить открытые операции. Недавно мы рассказывали о применении технологии виртуальной реальности в области медицины - восстановлении пациентов после болезни . Эта статья посвящена ее применению в сфере образования, где она открывает новые возможности как метод обучения.Известный американский педагог Эдгар Дейл (1900-1985) пробовал обучать своих учеников разными способами. После чего анализировал их способности вспомнить изученный материал по окончании обучения. На основании проведенных им исследований его последователи пришли к выводу, что люди запоминают 90% информации, воспроизводя реальные действия. Тогда как 50% - когда видят и слышат. И лишь 10% - когда читают.На базе Центра прорывных исследований «IT в медицине» СамГМУ команда разнопрофильных специалистов разработала симулятор виртуальной реальности, созданный для обучения хирургическим навыкам в игровой форме. Образовательная программа Surgera VR позволяет студентам-медикам учиться проводить открытые операции.





Хирургический симулятор помогает ученикам полностью погрузиться в обучающий процесс. Надевая очки, они «оказываются» в операционной. Видят стол с инструментами, пациента, его жизненные показатели. Могут даже слышать его дыхание и звук кардиомониторов. Манипуляторы, находящиеся в руках, позволяют взаимодействовать с предметами и совершать определенные действия. Если студент в процессе операции сделает ошибку, то программа сразу укажет на нее. В будущем разработчики планируют реализовать нелинейные сюжеты, которые могут возникать при реальных операциях.



- Мы сделали первые шаги по внедрению виртуальной реальности в процесс образования. В отличие от работы с учебником и просмотра обучающих видео разработка позволяет студенту за счет эффекта полной включенности лучше понимать процедуру хирургического вмешательства, - рассказывает руководитель направления образовательных проектов Института инновационного развития Алексей Мокеев. - С помощью этого симулятора ученики отрабатывают мануальные хирургические навыки и запоминают алгоритм проведения операции с высокой степенью детализации.









Сейчас программа позволяет провести трахеостомию. К концу 2018 года разработчики планируют создать целый курс операций на шее.







Руководитель проекта выделяет ряд плюсов хирургического симулятора по отношению к традиционным образовательным процессам. Если сравнивать его с тренажерами, которыми уже пользуются студенты, например симулятором лапароскопического оборудования, то Мокеев указывает на их высокую стоимость и сложность массового тиражирования по учебным заведениям. Для запуска программы Surgera VR нужны в основном только специальные очки и мощный компьютер. Кроме того, возможности программы позволяют нескольким студентам одновременно «присутствовать» в операционной, что недоступно для физических тренажеров. На них может заниматься только один человек. Еще студенты тренируются на силиконовых манекенах либо на трупном материале, а они имеют ограниченный срок службы. Программа же позволяет «оперировать», пока ученик не отработает все действия до автоматизма.



- Мы делаем альтернативное дидактическое пособие, которое больше чем презентация, видеофильм, печатная продукция. И в какой-то степени частично вытесняем педагога из образовательного процесса, - говорит Мокеев. - Когда студент надевает очки виртуальной реальности, он видит подсказки от программы. Она же указывает на его недочеты. Может показать, под каким углом студент держал скальпель, сколько времени резал, и выставить оценку.



Чтобы проанализировать эффективность внедрения виртуальной реальности в образовательный процесс, разработчики провели педагогический эксперимент на кафедре оперативной хирургии. Учащихся разделили на три группы. Одни виртуально проводили операцию трахеостомии на симуляторе. Другие изучали процесс с помощью обычной компьютерной программы, глядя на монитор. Третья группа занималась по учебнику. В результате учившиеся на симуляторе виртуальной реальности на 25% успешнее сдали зачет по заданной теме по сравнению с теми, кто готовился по учебнику.



- Это исследование пока нельзя назвать полноценным, потому что мы сделали его на достаточно небольшой выборке. Но уже этот результат говорит о том, что можно сколько угодно раз прочитать про плавание, но пока сам в бассейн не нырнешь, до конца не поймешь, как это делать, - добавляет руководитель проекта. - Мы видели, что студентам было интересно проходить практику на симуляторе, они активно обсуждали процесс, тренировались, кто сделает операцию быстрее, кто с первого раза. Есть в этом игровой момент.



Образовательная программа Surgera VR разрабатывалась два года. В марте 2018 года демонстрационная версия была размещена на онлайн-платформе Steam. Сейчас ее может бесплатно скачать любой желающий.



- Ее уже скачали 6,6 тысячи раз, - говорит Мокеев.



В долгосрочной перспективе команда хочет создать образовательную платформу широкого профиля по типу зарубежной Coursera или российского «Универсариума», с главным отличием - изучение материалов с помощью технологии виртуальной реальности.



- Потенциальными заказчиками такого формата обучения могут быть как образовательные учреждения, так и крупные предприятия и государственные структуры в рамках системы подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников, - пояснил Мокеев.



Разработчики просчитывают разные рынки и уже общаются с потенциальными потребителями. Стоимость подобной разработки на рынке - примерно миллион рублей. Учитываются работа программистов, работа 3D-моделлеров, тестировщиков, привлечение медицинских экспертов и многое другое.



- На Западе есть концепции и похожие продукты, например симулятор виртуальной реальности сварщика. Раз существует конкуренция, значит, мы в правильном направлении идем, и эта тема набирает обороты, - заключил Алексей Мокеев.





ДОСЬЕ



АЛЕКСЕЙ МОКЕЕВ. Руководитель направления образовательных проектов Института инновационного развития СамГМУ, бизнес-тренер, эксперт молодежного форума «iВолга».

ОБРАЗОВАНИЕ: Самарский государственный аэрокосмический университет. Факультет информатики. Международный институт рынка. Факультет государственного и муниципального управления.

Проходит обучение по специальности «Прикладная информатика в медицине» в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики.



- Мы делаем альтернативное дидактическое пособие, которое больше чем презентация, видеофильм, печатная продукция. И в какой-то степени частично вытесняем педагога из образовательного процесса, - говорит Мокеев. - Когда студент надевает очки виртуальной реальности, он видит подсказки от программы. Она же указывает на его недочеты. Может показать, под каким углом студент держал скальпель, сколько времени резал, и выставить оценку.Чтобы проанализировать эффективность внедрения виртуальной реальности в образовательный процесс, разработчики провели педагогический эксперимент на кафедре оперативной хирургии. Учащихся разделили на три группы. Одни виртуально проводили операцию трахеостомии на симуляторе. Другие изучали процесс с помощью обычной компьютерной программы, глядя на монитор. Третья группа занималась по учебнику. В результате учившиеся на симуляторе виртуальной реальности на 25% успешнее сдали зачет по заданной теме по сравнению с теми, кто готовился по учебнику.- Это исследование пока нельзя назвать полноценным, потому что мы сделали его на достаточно небольшой выборке. Но уже этот результат говорит о том, что можно сколько угодно раз прочитать про плавание, но пока сам в бассейн не нырнешь, до конца не поймешь, как это делать, - добавляет руководитель проекта. - Мы видели, что студентам было интересно проходить практику на симуляторе, они активно обсуждали процесс, тренировались, кто сделает операцию быстрее, кто с первого раза. Есть в этом игровой момент.Образовательная программа Surgera VR разрабатывалась два года. В марте 2018 года демонстрационная версия была размещена на онлайн-платформе Steam. Сейчас ее может бесплатно скачать любой желающий.- Ее уже скачали 6,6 тысячи раз, - говорит Мокеев.В долгосрочной перспективе команда хочет создать образовательную платформу широкого профиля по типу зарубежной Coursera или российского «Универсариума», с главным отличием - изучение материалов с помощью технологии виртуальной реальности.- Потенциальными заказчиками такого формата обучения могут быть как образовательные учреждения, так и крупные предприятия и государственные структуры в рамках системы подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников, - пояснил Мокеев.Разработчики просчитывают разные рынки и уже общаются с потенциальными потребителями. Стоимость подобной разработки на рынке - примерно миллион рублей. Учитываются работа программистов, работа 3D-моделлеров, тестировщиков, привлечение медицинских экспертов и многое другое.- На Западе есть концепции и похожие продукты, например симулятор виртуальной реальности сварщика. Раз существует конкуренция, значит, мы в правильном направлении идем, и эта тема набирает обороты, - заключил Алексей Мокеев.Руководитель направления образовательных проектов Института инновационного развития СамГМУ, бизнес-тренер, эксперт молодежного форума «iВолга».Самарский государственный аэрокосмический университет. Факультет информатики. Международный институт рынка. Факультет государственного и муниципального управления.Проходит обучение по специальности «Прикладная информатика в медицине» в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики.

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