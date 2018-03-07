Кто ученый: Александр Захаров и тренажер для реабилитации

Проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому прогрессу и развитию инженерной деятельности. Рассказываем о технологиях и разработках самарских специалистов.

























УЖЕ РАБОТАЕТ: нейротренажер для вертикализации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: медицина.



нейротренажер для вертикализации.медицина.

Технологии виртуальной реальности не перестают удивлять своими возможностями. Они давно уже «свои» в мире кино и компьютерных развлечений, в различных бизнес-сегментах и образовании. С успехом их используют и в медицине: лечение психических расстройств, хирургия с минимальным вмешательством, реабилитация и многое другое.



- Виртуальная реальность оказывает мощное воздействие на мозг человека через орган зрения. Практически 80 процентов информации о внешнем мире мы получаем как раз через него, - рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Самарского государственного медицинского университета Александр Захаров. - Говоря о лечении депрессии, тревоги, фобий, виртуальная реальность используется достаточно давно, потому что в этой среде можно смоделировать что угодно, даже ситуации, крайне редко повторяющиеся в жизни. А что касается двигательных расстройств, это направление относительно новое.



Ученые Института инновационного развития СамГМУ решили использовать технологию виртуальной реальности в реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Они создали нейротренажер для ранней вертикализации, то есть для того, чтобы буквально ставить людей на ноги.



Технологии виртуальной реальности не перестают удивлять своими возможностями. Они давно уже «свои» в мире кино и компьютерных развлечений, в различных бизнес-сегментах и образовании. С успехом их используют и в медицине: лечение психических расстройств, хирургия с минимальным вмешательством, реабилитация и многое другое.- Виртуальная реальность оказывает мощное воздействие на мозг человека через орган зрения. Практически 80 процентов информации о внешнем мире мы получаем как раз через него, - рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Самарского государственного медицинского университета Александр Захаров. - Говоря о лечении депрессии, тревоги, фобий, виртуальная реальность используется достаточно давно, потому что в этой среде можно смоделировать что угодно, даже ситуации, крайне редко повторяющиеся в жизни. А что касается двигательных расстройств, это направление относительно новое.Ученые Института инновационного развития СамГМУ решили использовать технологию виртуальной реальности в реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Они создали нейротренажер для ранней вертикализации, то есть для того, чтобы буквально ставить людей на ноги.



- Он может использоваться при заболеваниях, которые сопровождаются двигательными расстройствами. По большей степени нас интересует инсульт, потому что перенесших его людей очень много. И в связи с тем, что это все-таки острое состояние, есть шанс их восстановить до более высокого функционального уровня. По клиническим ощущениям сюда еще могут подойти пациенты с рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона. Мы будем проводить исследования, оценим эффективность этого аппарата при разных двигательных расстройствах, - отметил Александр Захаров, он же научный руководитель проекта по нейрореабилитации.



Вкупе с традиционным реабилитационным комплексом мероприятий нейротренажер помогает ускорить процесс восстановления двигательных функций. Он одновременно воздействует на зрительные, тактильные и слуховые каналы.







- Ничто не заменит, например, лечебную физическую культуру, но как дополнительный метод технология виртуальной реальности достаточно уверенно входит в повседневную практику реабилитологов. Именно в таком применении, опираясь на международные базы данных клинических исследований, она широко используется для восстановления функций рук. Мы решили попробовать применить этот метод для ног, - сказал Захаров.







Нейровертикализатор очень прост в использовании и не требует специальной подготовки. Во время занятия на пациента надевают очки виртуальной реальности, на ноги - пневмоманжеты, а компьютерная программа погружает его в виртуальную среду. Сейчас созданы две - футбольное поле и набережная. В этой среде пациент изображен в вертикальном положении. Он видит все от первого лица, как в жизни, и начинает «самостоятельно ходить» по открытому пространству, слыша даже свои шаги. Особенность в том, что синхронно в этот момент на его ступни оказывается такое же тактильное воздействие по ощущениям, что и в реальности. Оно активизирует группы мышц, а они в свою очередь стимулируют мозговую активность. То есть процесс происходит «от обратного», и тело вспоминает, как нужно двигаться. Врач контролирует процесс, на экране компьютера видит ту же картинку, что и пациент, и анализирует его реакции.









- Вообще процесс ходьбы сильно автоматизирован. Шаговый рефлекс появляется у ребенка достаточно рано. Он реализован на уровне спинного мозга. Головной нужен в большей степени, чтобы задавать вектор - куда двигаться и с какой скоростью. Наша задача - соединить шаговый центр с поврежденными участками коры головного мозга, чтобы те участки, которые остались, взяли на себя функцию управления этим центром. А для этого нужно показать человеку, что он может ходить, - пояснил Захаров. - Это психологически мотивирует и повышает его желание восстановиться. И соединение пневмостимуляции стоп с виртуальной картинкой, где он ходит по горизонтальной поверхности, дает реабилитационный эффект.



По словам разработчиков, сейчас нейротренажер находится на этапе клинических испытаний, собирается доказательная база. Люди с нарушениями двигательных функций в условиях стационара проходят на нем курс реабилитации, который включает десять сеансов. С пациентами перед началом и после всех занятий проводят тесты и замеры двигательной активности, оценивают способность фиксировать ту или иную позу. Далее делают первые выводы об эффективности методики для человека с теми или иными последствиями инсульта. В испытаниях участвовали и пациенты, находящиеся в остром состоянии - спустя 48 часов после постановки диагноза. Промежуточные результаты показали, что у них после прохождения комплекса реабилитационных мероприятий, включая нейровертикализатор, вдвое улучшились показатели двигательной активности ног.



