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Кто ученый: Альберт Галлямов и гальванический карандаш

Новый проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому прогрессу и развитию инженерной деятельности. Рассказываем о технологиях и разработках самарских специалистов.











УЖЕ РАБОТАЕТ: гальванический карандаш.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: различные отрасли промышленности и ювелирное дело, быт.


Кандидат технических наук Альберт Галлямов из Самарского государственного технического университета разработал «гальванический карандаш» - небольших размеров прибор для восстановления изношенных поверхностей и удаления дефектов с деталей посредством нанесения металлического покрытия.

За основу взят метод гальваностегии, известный еще с XIX века, когда под действием электрического тока один металл покрывается другим для улучшения защитных и декоративных свойств. Преимущества такого покрытия в том, что атомы металла проникают в поверхностный слой детали, что дает отличное сцепление между ними.

Обычно при таком методе используют крупногабаритные гальванические ванны, в которые помещают изделия полностью. Разработка Галлямова делает этот процесс более практичным и доступным для широкого пользования. Созданный им небольшой мобильный комплекс весит меньше одного килограмма, имеет автономную систему питания и потребляет мощность менее 15 ватт.

Мобильный комплекс состоит из «карандаша», блока питания и управления, провода для подключения к сети, аккумуляторных батарей. Их заряда хватает на восемь часов полноценной работы. Внутри «карандаша» - сменный картридж, по сути это миниатюрная гальваническая ванна, заправленная электролитом (химическим раствором, проводящим электрический ток) с солями металлов и специальными добавками, которые не позволяют ему растекаться.


- Мы используем электролиты на основе безопасных химических компонентов. Также добавляем в них наноалмазы, которые улучшают качество покрытия и ускоряют сам процесс. Поэтому наш аппарат обязательной сертификации не требует, в отличие от тех, что применяют в промышленности сегодня,- отметил разработчик.

Среди потенциальных потребителей Галлямов выделяет автосервисы и владельцев личного транспорта. Прибор можно использовать для антикоррозионной защиты кузова. А для функционального и декоративного нанесения применять на предприятиях электротехнической, приборостроительной, ювелирной и легкой промышленности. «Карандаш» позволяет устранять дефекты и покрывать детали хромом, золотом, серебром, никелем, железом и другими металлами. Толщина покрытия может достигать 30 микрон.

- На многие функциональные изделия электротехнических установок часто наносят серебро. Например, в процессе монтажа покрытие одной из деталей повредили или поцарапали. Чтобы ее восстановить, нужно всю громоздкую установку полностью разобрать и деталь снова погрузить в гальваническую ванну, - рассказал Галлямов. - С помощью «гальванического карандаша», не разбирая конструкцию, мы можем покрыть дефектный участок серебром. Та же проблема существует в ювелирном деле. Если часы местами покрыты белым золотом, то поместить в ванну их не получится, а нашим прибором можно аккуратно обработать участок и нанести тонкое покрытие из драгоценного металла. Кстати, прибор хорошо применим в полевых условиях, например при оцинковании сварных швов нефтяных труб. Он оснащен аккумуляторными батареями, и доступ к сети не обязателен.


Проект «Гальванический карандаш для локального нанесения функциональных покрытий» был представлен в 2016-2017 году на крупнейшем в России и Восточной Европе стартап-акселераторе Generation S, проходившем в Москве. Это платформа по продвижению и поддержке бизнес-идей. Галлямов успешно презентовал проект инвесторам, промышленникам и экспертам. Тогда разработкой заинтересовался Красноярский завод цветных металлов. В результате ученый получил грант в 2 млн рублей на развитие проекта и запуск серийного производства. Так стартап вырос в полноценную работающую компанию. Были разработаны опытные образцы в нескольких модификациях - для промышленного использования и мобильная версия, получен патент, проведены необходимые испытания и маркетинговые исследования. Компания близка к выводу продукта на рынок.

- «Гальванический карандаш» позволяет покрыть царапину на машине тонким слоем цинка, чтобы не распространялась ржавчина, - поясняет Галлямов. - Мы провели опытные испытания прибора в сервисных центрах официального дилера АвтоВАЗа. Проводили антикоррозионную цинковую обработку участков, которые впоследствии должны покрасить. В результате коррозионная стойкость увеличилась не менее чем в два раза.

Разработчик называет примерную стоимость «одноразового» устройства для автолюбителей - от 600 до 1000 рублей. Его можно подключать к USB-порту. Цена производственного комплекта со сменными картриджами - от 30 тысяч.

- «Карандаша» объемом пять миллилитров может хватить на обработку участка примерно в два квадратных дециметра, - отметил Галлямов.

Ряд российских предприятий, в том числе региональных, заинтересовались установкой и в целом принципом ее работы, готовы к покупке и ее внедрению на производствах. В 2018 году компания Галлямова планирует запустить серийный выпуск установки и начать ее продавать.


ДОСЬЕ

АЛЬБЕРТ ГАЛЛЯМОВ. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология машиностроения» СамГТУ, директор центра прототипирования и реверсивного инжиниринга «Идея» при техническом университете, директор компании «Промтехинноватика».

ОБРАЗОВАНИЕ: Самарский государственный технический университет. Факультет машиностроения, металлургии и транспорта. Специальность - «Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов».
 
* * *

Альберт Галлямов приехал из Башкортостана в Самару в 17 лет.

- Когда я только приехал, первое желание было покорить этот город. Окончил вуз с красным дипломом и не знал куда себя деть. В то время, в 2000-е годы, с трудоустройством были проблемы. Профессор политеха Ильдар Ибатуллин и проректор по научной работе Максим Ненашев предложили работу на кафедре технологии твердых химических веществ. Там я начал разрабатывать покрытия, проводить испытания и через четыре года защитил диссертацию. Идея «гальванического карандаша» родилась как раз во время ее написания, - вспоминает Альберт. - Работал лаборантом, затем научным сотрудником, а через пару лет стал преподавателем на кафедре технологии машиностроения. Позже мне предложили должность директора центра прототипирования и реверсивного инжиниринга при университете. В рамках гранта и при поддержке вуза я создал свою фирму и подобрал команду из молодых и высококлассных специалистов.


Центр в СамГТУ, которым продолжает руководить Галлямов, занимается промышленным дизайном, 3D-сканированием, проектированием и 3D-печатью, а также разработкой конструкции изделий от идеи до промышленного выпуска. Сейчас у Альберта Галлямова около 30 патентов на изобретения. Он выступает техническим экспертом, курирует инновационные проекты и консультирует молодежь по вопросам реализации их бизнес-идей.

- В нашем центре мы помогаем рассчитать и спроектировать сложные высокотехнологичные изделия, сделать опытные образцы, а также делимся опытом. Когда ты видишь результат своей работы, готовый продукт - это завораживает, - говорит Галлямов.


Автор видео: Андрей Семочкин
Съёмки проходили в центре прототипирования и реверсивного инжиниринга "Идея"



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Автор текста: Подготовила Екатерина Ершова
Автор фото: Екатерина Ершова
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