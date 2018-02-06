



Проект «Кто ученый» посвящен научно-техническому прогрессу и развитию инженерной деятельности.



Дважды в месяц мы будем рассказывать о технологиях и разработках самарских специалистов. Проект «Кто ученый» посвящен научно-техническому прогрессу и развитию инженерной деятельности.Дважды в месяц мы будем рассказывать о технологиях и разработках самарских специалистов.





Сведения о разработчиках, их исследованиях и изобретениях с фоторепортажами и видеоматериалами

будут появляться на сайте sgpress.ru, в печатном издании, а также в наших социальных сетях.