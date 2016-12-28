Заметные результаты: подготовка к зиме вышла на новый уровень
Уходящий год для городского ЖКХ выдался особенно продуктивным. Несмотря на то, что в отрасли пока хватает проблем, властям удалось добиться значительных результатов.
Перемены к лучшему отметили и надзорные органы. Впервые с 2013 года Самара получила паспорт готовности к отопительному сезону 2016-2017 годов на весь город. Проведенную работу оценивала специальная комиссия Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. В ходе проверок особое внимание было уделено технической готовности тепловых сетей, зданий, сооружений и оборудования к работе в условиях низких температур.
Подготовка к отопительному сезону в этом году началась сразу после завершения предыдущего. В жилом фонде провели профилактику и ремонт систем теплопотребления, привели в порядок дымоходы и вентиляционные системы в домах, оборудованных газовыми котлами и печами. На особом контроле - подготовка котельных. За системностью этой работы следил специально созданный штаб, в состав которого вошли представители городских департаментов, администраций внутригородских районов, теплоснабжающих организаций, Ростехнадзора, Государственной жилищной инспекции, городской административно-технической инспекции.
Впервые за много лет прошли совместные учения всех подразделений городского хозяйства по предотвращению возможных аварийных ситуаций на теплосетях с задействованием передвижных тепловых центров. Были отработаны вопросы взаимодействия служб ресурсоснабжающих и управляющих организаций, аварийно-восстановительных бригад.
В этом году по инициативе главы Самары Олега Фурсова четко прописали требования по наличию у управляющих компаний коммунальной техники, по укомплектованности штата дворников и бригад по очистке кровель от снега и наледи. Год назад необходимое количество спецтехники составляло 187 единиц, сейчас - уже 218 машин. Увеличивается ежегодно и количество дворников. Для выполнения работ по очистке кровель от снега в 2015 году было сформировано 199 бригад, в 2016-м их число увеличено до 288. Все специалисты прошли обучение и получили допуск к работе на высоте. Темп в этой работе задают муниципальные управ-
ляющие компании «Жилсервис» и «Универсалбыт».
Чтобы повысить прозрачность начисления коммунальных платежей управляющими компаниями, в 2016 году было создано муниципальное предприятие «Единый информационно-расчетный центр». МП в качестве независимого эксперта производит расчет за обслуживание многоквартирных домов. В настоящее время с ЕИРЦ сотрудничают 23 управляющие организации и два поставщика ресурсов.
По так называемому «бесхозу» городскими властями также ведется большая работа. В 2015-2016 годах были оформлены и переданы специализированным организациям СВГК и «Самарагаз» 278,5 км ранее бесхозяйных сетей. Кроме того, 164,6 км тепловых вводов при содействии департамента городского хозяйства и экологии, а также администраций районов передали от управляющих компаний на обслуживание специализированной организации.
К началу отопительного сезона коммунальные службы подготовили:
10222 многоквартирных дома, 143 учреждения культуры, 461 учреждение образования, 65 объектов физической культуры и спорта.
Для обеспечения самарцев теплом были подготовлены:
60 муниципальных и 43 ведомственных котельных, 285 центральных тепловых пунктов и 1075,1км теплосетей.
Ресурсоснабжающие организации провели плановые работы по капитальному ремонту более 50 км инженерных сетей.
Комментарий:
Виктор Часовских, руководитель Самарского регионального центра общественного контроля ЖКХ:
- Подготовка городского хозяйства к зиме прошла достаточно продуктивно. Отопительный сезон стартовал раньше обычного, и это положительный результат. Особых проблем с теплоподачей не возникает. Хочу отметить работу муниципальных управляющих компаний, которые содержат «сложные» дома пятой-шестой категории. Хорошо, что город взял на себя эту нагрузку и наладил процесс обслуживания.
Александр Палагичев, председатель комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и Экологии городской думы:
- Этот год я могу назвать самым благополучным по сравнению с предыдущими периодами. Во многом такого результата удалось добиться благодаря заблаговременной работе. Тепло подали рано, была проявлена забота о жителях. Без сложностей не обходится, но они решаются. Текущая ситуация находится под контролем руководства Самары.
Александр Палагичев, председатель комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и Экологии городской думы:
- Этот год я могу назвать самым благополучным по сравнению с предыдущими периодами. Во многом такого результата удалось добиться благодаря заблаговременной работе. Тепло подали рано, была проявлена забота о жителях. Без сложностей не обходится, но они решаются. Текущая ситуация находится под контролем руководства Самары.
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