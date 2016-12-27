В первый раз в новый класс. В Самаре открылись две новые школы

В этом году построили и запустили к 1 сентября сразу две новые школы: в микрорайонах Крутые Ключи и Волгарь. Причем обе они уникальны по планировке, оснащению и размерам.Школа №7 в Крутых Ключах - самая большая в стране из вновь построенных. Сейчас в ней обучаются 1853 ребенка: 15 первых, 12 вторых и десять третьих классов.В одном крыле здания переменной этажности (3-4 ) - младшие школьники, во втором расположены классы для средней и старшей школы. Между ними находятся общая зона, включающая в себя два спортивных зала, 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками, зал для занятий музыкой и хореографией, актовый на 450 мест, музей имени Калашникова, медиатека, столовая, пищеблок, рекреационные зоны. Кроме того, здание полностью приспособлено для маломобильных групп населения.Школу возвели в рамках государственно-частного партнерства. Она одной из первых в стране получила средства на завершение работ по новой федеральной программе строительства и реконструкции школ - около 500 миллионов рублей.Новое здание школы №57 в Волгаре построено за рекордные 9 месяцев. По индивидуальному проекту, на 1000 мест с учетом всех требований времени. В трех отдельных блоках созданы специальные условия для маленьких учеников, среднего звена и старшеклассников.Отдельные корпуса выделены для занятий физкультурой всех видов и направлений, для уроков труда и других предметов с полным набором современного оборудования. Огромные актовый зал, медблок, две библиотеки.С 1 сентября 2016 года в систему образования возвращено здание бывшей школы №75 (ул. Клиническая, 86), оно передано в оперативное управление школе №132.В нескольких школах открыты дополнительные кабинеты для первоклассников. Это позволило снизить процент обучающихся во вторую смену.В перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Самары включено сооружение 30 новых школ и 17 пристроев к зданиям действующих общеобразовательных учреждений. Уже определены земельные участки для строительства школ в Кировском и Октябрьском районах.- Мы делаем все, чтобы материальная база образовательных учреждений отвечала вызовам времени. В 2016 году мы открыли школу в Волгаре на тысячу мест, в Крутых Ключах - на 1360 мест. 1 сентября 2017 года заработает школа в Южном городе. Я хочу отметить, что утверждена федеральная программа модернизации школ. И мы должны сделать все, чтобы по максимуму использовать ее возможности (из послания депутатам Самарской губернской думы и жителям региона).