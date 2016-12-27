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В первый раз в новый класс. В Самаре открылись две новые школы

Такого в областной столице не было уже более 20 лет.

В этом году построили и запустили к 1 сентября сразу две новые школы: в микрорайонах Крутые Ключи и Волгарь. Причем обе они уникальны по планировке, оснащению и размерам.

Школа №7 в Крутых Ключах - самая большая в стране из вновь построенных. Сейчас в ней обучаются 1853 ребенка: 15 первых, 12 вторых и десять третьих классов.

В одном крыле здания переменной этажности (3-4 ) - младшие школьники, во втором расположены классы для средней и старшей школы. Между ними находятся общая зона, включающая в себя два спортивных зала, 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками, зал для занятий музыкой и хореографией, актовый на 450 мест, музей имени Калашникова, медиатека, столовая, пищеблок, рекреационные зоны. Кроме того, здание полностью приспособлено для маломобильных групп населения.

Школу возвели в рамках государственно-частного партнерства. Она одной из первых в стране получила средства на завершение работ по новой федеральной программе строительства и реконструкции школ - около 500 миллионов рублей.

Новое здание школы №57 в Волгаре построено за рекордные 9 месяцев. По индивидуальному проекту, на 1000 мест с учетом всех требований времени. В трех отдельных блоках созданы специальные условия для маленьких учеников, среднего звена и старшеклассников.

Отдельные корпуса выделены для занятий физкультурой всех видов и направлений, для уроков труда и других предметов с полным набором современного оборудования. Огромные актовый зал, медблок, две библиотеки.

С 1 сентября 2016 года в систему образования возвращено здание бывшей школы №75 (ул. Клиническая, 86), оно передано в оперативное управление школе №132.
В нескольких школах открыты дополнительные кабинеты для первоклассников. Это позволило снизить процент обучающихся во вторую смену.

На перспективу
В перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Самары включено сооружение 30 новых школ и 17 пристроев к зданиям действующих общеобразовательных учреждений. Уже определены земельные участки для строительства школ в Кировском и Октябрьском районах.

Комментарий
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Мы делаем все, чтобы материальная база образовательных учреждений отвечала вызовам времени. В 2016 году мы открыли школу в Волгаре на тысячу мест, в Крутых Ключах - на 1360 мест. 1 сентября 2017 года заработает школа в Южном городе. Я хочу отметить, что утверждена федеральная программа модернизации школ. И мы должны сделать все, чтобы по максимуму использовать ее возможности (из послания депутатам Самарской губернской думы и жителям региона).
Дата: 27 декабря 2016 , 14:06
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Автор текста: Ирина Соловьева
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