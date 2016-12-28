В Самаре весь год боролись с незаконным складированием отходов
К решению многолетней проблемы свалок в Самаре применялся новый подход. Глава города Олег Фурсов в самом начале года поручил руководителям внутригородских районов усилить меры контроля за санитарным состоянием территорий.
Чтобы не допустить образования несанкционированных свалок, в постоянном режиме осуществлялось обследование проблемных мест. Также велась работа по предотвращению незаконного скопления отходов с помощью видеонаблюдения и установки информационных щитов. Выстроена совместная работа с силовыми ведомствами, ГИБДД, природоохранной прокуратурой и общественными организациями, в числе которых Общероссийский народный фронт.
За последние три года количество незаконных свалок сократилось в три раза. За 11 месяцев 2016 года было проведено 350 рейдовых мероприятий, сумма наложенных штрафов за нарушения законодательства в области экологии составила 3,3 млн рублей. Многие нарушители, в частности водители, были вычислены по номерам машин, а затем оштрафованы.
Были блокированы заезды на ряд таких несанкционированных свалок Самары. На одной из площадок в районе Безымянской ТЭЦ установлен пост охраны, на территории вблизи Жигулевских садов - шлагбаум, а также пост охраны - на Смышляевском шоссе.
Еще одним шагом по пресечению несанкционированного сброса отходов стала установка так называемых фотоловушек - скрытых камер наблюдения. Например, две устанавливались на территории Кировского района, на ул. Демократической в районе СНТ «Мачта-1».
В 2016 году администрациями районов было ликвидировано 137 несанкционированных свалок. Эта работа будет продолжена.
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