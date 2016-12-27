27 декабря 2016 года,
17:36
$ 60.91    63.73   Нефть 55.16 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Темы/Итоги года/

В Самаре отметили 50-летие улицы Стара-Загора и 140-летие русско-болгарской дружбы

2016 год запомнится нам знаковыми событиями, приуроченными к 50-летию ул. Стара-Загора и 140-летию русско-болгарской дружбы.

Вереницей пронеслись десятки деловых, культурных, образовательных мероприятий, которые укрепили давние взаимоотношения двух
народов и дали мощный импульс для их последующего развития.

Городская администрация привлекала к тематическим акциям внимание жителей, приглашала стать участниками, размещая информацию на рекламных щитах, остановочных павильонах, в общественном транспорте. «СГ» весь год освещала мероприятия в рамках проекта «Стара-Загора: полвека на карте Самары».

Соперничает с набережной

Масштабная реконструкция бульвара на ул. Стара-Загора стала замечательным подарком горожанам в этом году. Пешеходную зону, где любят проводить время местные жители, не ремонтировали с момента строительства. За полвека она пришла в упадок. Работы на четной стороне бульвара от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной начали в июле, а завершили в сентябре.

Ход обновления контролировал лично глава Самары Олег Фурсов. Из городского бюджета на преображение зоны отдыха направили 141 млн рублей. Торжественное открытие обновленного бульвара собрало тысячи людей. Они пришли на праздник, прославляющий русско-болгарскую дружбу, несмотря на проливной дождь.

Сделали так, что теперь ул. Стара-Загора по красоте соперничает с набережной. Бульвар стал притягательным, уютным, современным. Старые бетонные плиты на тротуарах заменены разноцветной плиткой и новым асфальтом. Уложены бордюрные камни. Устроены зеленые газоны, потрясающие цветники с болгарскими розами и другими растениями. Установлены новые скамейки и урны, размещена спортивная площадка. Отремонтированы четыре фонтана, один из них получил подсветку. Новые инженерные коммуникации, чаши с мозаикой, восстановленной по историческим проектам, облицовка гранитом...

Два фонтана - светодиодные «Хрустальный» и «Лотос» - действуют здесь и зимой. Они заиграли огоньками, чтобы украсить бульвар и радовать самарцев в новогодье. Впервые деревья на бульваре украсили праздничной иллюминацией.

Лучшие архитекторы, художники, строители, озеленители вложили в важное дело свои знания, труд, опыт. Не остались в стороне от благоустройства меценаты, рядовые жители. Например, активно помогал ученик школы №90 Дмитрий Евстигнеев. Вместе с рабочими он выкладывал мозаику на беседках, за что мальчика поблагодарил Олег Фурсов.

К сожалению, пока не ясна судьба здания кинотеатра «Шипка», которое много лет назад стало частной собственностью и сейчас находится в запустении. Не удалось убрать торговые ряды с бульвара. Они занимают общественную зону неприглядными киосками, сохранившимися с 90-х годов, и закрывают самый большой фонтан. Земельный участок под павильонами принадлежит коммерсантам.

Тем не менее подвижки есть. С тротуара удалили 11 незаконных ларьков, которые «приросли» к рынку без всяких на то даже формальных оснований. В ближайших планах - продолжить реконструкцию бульвара на ул. Стара-Загора до пр. Кирова.

Сотрудничество в разных сферах

Болгарию и Россию связывает не только общая историческая память, но и многолетний опыт сотрудничества в разных сферах: в культуре, образовании, туризме, промышленности, экономике. Несмотря на события, происходящие в мире, Самара продолжает развивать дружеские отношения с городом-побратимом Стара Загорой. Рассматриваются и новые направления дальнейшего взаимодействия. Их обсуждали с первыми лицами Стара Загоры, побывавшими у нас в составе официальной делегации перед 9 Мая и участвовавшими в мероприятиях в честь Дня Победы.

- У вас есть улица Стара-Загора. У нас - три квартала, которые называются «Самара I», «Самара II», «Самара III». Я уверена, мы будем развивать и обогащать наши связи. У нашей дружбы есть основа, которую нельзя разрушить, - отмечала тогда заместитель мэра Стара Загоры Иванка Сотирова.

18 мая в Самаре состоялись торжества, посвященные Дню Самарского знамени. Принесли дань уважения легендарному стягу, символу духовного единства русского и болгарского народов, нашего города и Стара Загоры. Центральным событием стало собрание в филармонии, куда также приехали зарубежные гости. Болгары подарили историко-краеведческому музею имени Петра Алабина около сотни редких фотографий времен русско-турецкой войны и передали копию Самарского знамени. А в самом музее в те дни открылась выставка о русско-болгарских отношениях, о непростом пути стяга. Праздник в честь знамени продолжился на набережной у Ладьи. Тысячи жителей наблюдали за реконструкцией славных исторических моментов.

В течение года проходили образовательные мероприятия для взрослых и детей. В школах - классные часы, посвященные ул. Стара-Загора, киноуроки «Стара-Загора: из прошлого в будущее». Дети занимались поисковой работой по истории улицы, оформляли тематические стенды. Участники городского квеста «Новые Стара-Загорские игры» разрабатывали экскурсионные маршруты. Юбилеи русско-болгарской дружбы и улицы стали также главной темой XII открытых Международных Славянских чтений.

А еще в этом году самарцы могли попробовать блюда болгарской кухни. Например, на открытии бульвара на ул. Стара-Загора всем желающим раздавали яблочный пирог. Многие кафе и рестораны как на самой улице, так и по всему городу, откликнувшись на предложение горадминистрации, освоили болгарские блюда и включили их в свои меню.

Комментарий:

Живко Тодоров, Мэр Стара Загоры

Помнить, уважать и чтить историю - это наша почетная миссия. Без прошлого нет будущего. Знаю, как трепетно жители Самары и Стара Загоры относятся к истории и дружбе наших народов. Мы своим примером должны и дальше сохранять и приумножать то, что передано нам от старшего поколения. Мы по-прежнему остаемся верными друзьями, которых сближают не только подвиги великих предков, но и крепкие дружественные связи сегодняшнего поколения.

Дата: 27 декабря 2016 , 16:07
48
Автор текста: Ева Нестерова
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Итоги года
В Самаре отметили 50-летие улицы Стара-Загора и 140-летие русско-болгарской дружбы
27 декабря 2016
48
В Самаре отметили 50-летие улицы Стара-Загора и 140-летие русско-болгарской дружбы
В Самаре обновляются фасады домов на гостевых маршрутах
27 декабря 2016
52
В Самаре обновляются фасады домов на гостевых маршрутах
Первое впечатление: «ворота» города преобразят к ЧМ-2018
27 декабря 2016
79
Первое впечатление: «ворота» города преобразят к ЧМ-2018
Культурные достижения в 2016 году: победы на сцене и на... стройплощадке
27 декабря 2016
50
Культурные достижения в 2016 году: победы на сцене и на... стройплощадке
Программа «Цветущая Самара»: по сравнению с предыдущим годом количество цветников в городе увеличилось на 28%
27 декабря 2016
72
Программа «Цветущая Самара»: по сравнению с предыдущим годом количество цветников в городе увеличилось на 28%
В 2017 году в Самаре стартуют масштабные работы по благоустройству
27 декабря 2016
59
В 2017 году в Самаре стартуют масштабные работы по благоустройству
Открыть доступ. Продолжается совершенствование безбарьерной среды
27 декабря 2016
56
Открыть доступ. Продолжается совершенствование безбарьерной среды
Модернизация за счет инвестора: обновлен асфальтобетонный завод
27 декабря 2016
59
Модернизация за счет инвестора: обновлен асфальтобетонный завод
Самарские уроки. В нашем городе проведен Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель года России»
27 декабря 2016
68
Самарские уроки. В нашем городе проведен Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель года России»
Лента новостей
27 декабря 2016 , 15:50
104
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке
  В Самарском государственном техническом университете состоялся кулинарный поединок.
27 декабря 2016 , 15:49
101
Лучший почтальон России работает в Сызрани
В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший...
27 декабря 2016 , 15:26
104
В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
   В музее «Детская картинная галерея» открылась выставка «Были и...
27 декабря 2016 , 15:18
76
Малому бизнесу - большие кредиты
  В новом году расширить свой бизнес или открыть новый станет легче с кредитами от...
27 декабря 2016 , 15:18
91
Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие
 Множество гостей пригласила на день рождения своего детища известная в Самаре...
27 декабря 2016 , 15:03
87
В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе Александра Островского
   В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе...
27 декабря 2016 , 14:54
99
Специалисты обсудили организацию детского отдыха в будущем году
   В министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось заседание...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
11 декабря 2016
12164
1
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
15 декабря 2016
7679
4
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
11 декабря 2016
6627
1
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
11 декабря 2016
6590
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
   В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
30 ноября 2016
1007
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
Елена Стребкова о инновационных препаратах для лечения гепатита С
27 ноября 2016
422
Елена Стребкова о инновационных препаратах для лечения гепатита С
Важнее всего - предупредить или вовремя распознать болезнь.
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
27 ноября 2016
338
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
В Самаре есть только один нобелевский лауреат. Но зато какой!
В аварии с участием Шевроле и фуры погибли два человека
27 ноября 2016
534
В аварии с участием Шевроле и фуры погибли два человека
ДТП произошло сегодня, 27 ноября, примерно в 3 часа ночи на трассе М-5 «Урал» в...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.