В Самаре отметили 50-летие улицы Стара-Загора и 140-летие русско-болгарской дружбы

Вереницей пронеслись десятки деловых, культурных, образовательных мероприятий, которые укрепили давние взаимоотношения двухнародов и дали мощный импульс для их последующего развития.Городская администрация привлекала к тематическим акциям внимание жителей, приглашала стать участниками, размещая информацию на рекламных щитах, остановочных павильонах, в общественном транспорте. «СГ» весь год освещала мероприятия в рамках проекта «Стара-Загора: полвека на карте Самары».Масштабная реконструкция бульвара на ул. Стара-Загора стала замечательным подарком горожанам в этом году. Пешеходную зону, где любят проводить время местные жители, не ремонтировали с момента строительства. За полвека она пришла в упадок. Работы на четной стороне бульвара от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной начали в июле, а завершили в сентябре.Ход обновления контролировал лично глава Самары Олег Фурсов. Из городского бюджета на преображение зоны отдыха направили 141 млн рублей. Торжественное открытие обновленного бульвара собрало тысячи людей. Они пришли на праздник, прославляющий русско-болгарскую дружбу, несмотря на проливной дождь.Сделали так, что теперь ул. Стара-Загора по красоте соперничает с набережной. Бульвар стал притягательным, уютным, современным. Старые бетонные плиты на тротуарах заменены разноцветной плиткой и новым асфальтом. Уложены бордюрные камни. Устроены зеленые газоны, потрясающие цветники с болгарскими розами и другими растениями. Установлены новые скамейки и урны, размещена спортивная площадка. Отремонтированы четыре фонтана, один из них получил подсветку. Новые инженерные коммуникации, чаши с мозаикой, восстановленной по историческим проектам, облицовка гранитом...Два фонтана - светодиодные «Хрустальный» и «Лотос» - действуют здесь и зимой. Они заиграли огоньками, чтобы украсить бульвар и радовать самарцев в новогодье. Впервые деревья на бульваре украсили праздничной иллюминацией.Лучшие архитекторы, художники, строители, озеленители вложили в важное дело свои знания, труд, опыт. Не остались в стороне от благоустройства меценаты, рядовые жители. Например, активно помогал ученик школы №90 Дмитрий Евстигнеев. Вместе с рабочими он выкладывал мозаику на беседках, за что мальчика поблагодарил Олег Фурсов.К сожалению, пока не ясна судьба здания кинотеатра «Шипка», которое много лет назад стало частной собственностью и сейчас находится в запустении. Не удалось убрать торговые ряды с бульвара. Они занимают общественную зону неприглядными киосками, сохранившимися с 90-х годов, и закрывают самый большой фонтан. Земельный участок под павильонами принадлежит коммерсантам.Тем не менее подвижки есть. С тротуара удалили 11 незаконных ларьков, которые «приросли» к рынку без всяких на то даже формальных оснований. В ближайших планах - продолжить реконструкцию бульвара на ул. Стара-Загора до пр. Кирова.Болгарию и Россию связывает не только общая историческая память, но и многолетний опыт сотрудничества в разных сферах: в культуре, образовании, туризме, промышленности, экономике. Несмотря на события, происходящие в мире, Самара продолжает развивать дружеские отношения с городом-побратимом Стара Загорой. Рассматриваются и новые направления дальнейшего взаимодействия. Их обсуждали с первыми лицами Стара Загоры, побывавшими у нас в составе официальной делегации перед 9 Мая и участвовавшими в мероприятиях в честь Дня Победы.- У вас есть улица Стара-Загора. У нас - три квартала, которые называются «Самара I», «Самара II», «Самара III». Я уверена, мы будем развивать и обогащать наши связи. У нашей дружбы есть основа, которую нельзя разрушить, - отмечала тогда заместитель мэра Стара Загоры Иванка Сотирова.18 мая в Самаре состоялись торжества, посвященные Дню Самарского знамени. Принесли дань уважения легендарному стягу, символу духовного единства русского и болгарского народов, нашего города и Стара Загоры. Центральным событием стало собрание в филармонии, куда также приехали зарубежные гости. Болгары подарили историко-краеведческому музею имени Петра Алабина около сотни редких фотографий времен русско-турецкой войны и передали копию Самарского знамени. А в самом музее в те дни открылась выставка о русско-болгарских отношениях, о непростом пути стяга. Праздник в честь знамени продолжился на набережной у Ладьи. Тысячи жителей наблюдали за реконструкцией славных исторических моментов.В течение года проходили образовательные мероприятия для взрослых и детей. В школах - классные часы, посвященные ул. Стара-Загора, киноуроки «Стара-Загора: из прошлого в будущее». Дети занимались поисковой работой по истории улицы, оформляли тематические стенды. Участники городского квеста «Новые Стара-Загорские игры» разрабатывали экскурсионные маршруты. Юбилеи русско-болгарской дружбы и улицы стали также главной темой XII открытых Международных Славянских чтений.А еще в этом году самарцы могли попробовать блюда болгарской кухни. Например, на открытии бульвара на ул. Стара-Загора всем желающим раздавали яблочный пирог. Многие кафе и рестораны как на самой улице, так и по всему городу, откликнувшись на предложение горадминистрации, освоили болгарские блюда и включили их в свои меню.Помнить, уважать и чтить историю - это наша почетная миссия. Без прошлого нет будущего. Знаю, как трепетно жители Самары и Стара Загоры относятся к истории и дружбе наших народов. Мы своим примером должны и дальше сохранять и приумножать то, что передано нам от старшего поколения. Мы по-прежнему остаемся верными друзьями, которых сближают не только подвиги великих предков, но и крепкие дружественные связи сегодняшнего поколения.