В 2017 году в Самаре стартуют масштабные работы по благоустройству
В следующем году многие значимые зоны отдыха в Самаре ждет преображение. Новый облик получат не только Струковский сад и набережная у «Ладьи», но и другие территории.
Новый старый сад
Официально объявлено, что в 2017 году состоится масштабное благоустройство Струковского сада. Здесь планируют обновить асфальтовое покрытие, привести в порядок фонтаны, освещение и другие элементы. Знаковый объект парка - летнюю эстраду - отремонтируют. Аварийное здание бассейна снесут. На его месте разобьют газон.
Предполагается, что работы будут проводиться в теплое время 2017 года. Но для удобства горожан полностью закрывать излюбленное место отдыха не будут. Движение по парку будет лишь частично ограничено на время ремонта.
«Ладью» приведут в порядок
Еще один важный инфраструктурный проект, который также запланирован к реализации в 2017 году, - реконструкция четвертой очереди набережной. Речь идет об участке от улицы Осипенко до Силикатного оврага (с бульваром, соединяющим вторую и четвертую очереди). Здесь будут проведены капитальные работы: начиная от прокладки подземных коммуникаций и заканчивая установкой системы видеонаблюдения.
На набережной у «Ладьи» обновят асфальтовое покрытие, облицовку лестниц, амфитеатра. Будут установлены новые ограждения, выполнено устройство наружного освещения, малых архитектурных форм, проведена замена газона, деревьев и кустарников, а также выполнено общее благоустройство территории.
Будет и много новшеств: появятся фонтан с подсветкой, спортивная и детская площадки с резиновым покрытием. В планах -восстановление скульптурной композиции «Ладья». Реконструкция должна быть полностью завершена в 2018 году. Проекты благоустройства Воронежских озер и 4-й очереди набережной будут претендовать на финансирование в рамках федеральной программы.
В едином стиле
В рамках подготовки к ЧМ-2018 была разработана Единая архитектурно-художественная концепция благоустройства Самары. В ней представлены предложения по общему стилистическому оформлению улиц в рамках гостевого маршрута. Разработаны колористические решения. Много внимания в документе уделено общественному пространству: организации пешеходной сети, велосипедных дорожек, установке в местах отдыха скамеек, фонарей освещения, размещению рекламных конструкций, стилистике витрин первых этажей, указателей. С учетом рекомендаций, сформулированных в этой концепции, в будущем году будет вестись благоустройство многих городских зон.
Архитектурные проекты
В конце 2016 года в Самаре состоялся открытый архитектурный конкурс, на который были представлены проекты разных авторов по четырем заданиям. Речь шла о благоустройстве Комсомольской площади, сквера на проспекте Металлургов, территории на пересечении улиц Водников и Кутякова с восстановлением деревянной башни, а также о размещении на Красноармейском спуске памятника Петру Алабину. Свои работы на конкурс предложили архитекторы и скульпторы со всей России и даже из других стран. Победители и призеры уже определены, теперь их работы могут стать основой реальных проектов. Не исключено, что они воплотятся в жизнь в 2017 году.
Из послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию:
В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногорода, и дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь.
Комментарий:
Денис Зацепин, активист Общероссийского народного фронта
Самара преображается! Это видно. Появляются новые зеленые зоны, клумбы, облагораживаются скверы, парки. Жаль, что некоторые граждане наплевательски относятся к своему городу, и мы видим вандализм, порчу имущества. Администрации Самары важно выстроить взаимодействие с гражданами. Максимально их привлекать к благоустройству. И тогда общими усилиями наш город будет еще красивее.
Новый старый сад
Официально объявлено, что в 2017 году состоится масштабное благоустройство Струковского сада. Здесь планируют обновить асфальтовое покрытие, привести в порядок фонтаны, освещение и другие элементы. Знаковый объект парка - летнюю эстраду - отремонтируют. Аварийное здание бассейна снесут. На его месте разобьют газон.
Предполагается, что работы будут проводиться в теплое время 2017 года. Но для удобства горожан полностью закрывать излюбленное место отдыха не будут. Движение по парку будет лишь частично ограничено на время ремонта.
«Ладью» приведут в порядок
Еще один важный инфраструктурный проект, который также запланирован к реализации в 2017 году, - реконструкция четвертой очереди набережной. Речь идет об участке от улицы Осипенко до Силикатного оврага (с бульваром, соединяющим вторую и четвертую очереди). Здесь будут проведены капитальные работы: начиная от прокладки подземных коммуникаций и заканчивая установкой системы видеонаблюдения.
На набережной у «Ладьи» обновят асфальтовое покрытие, облицовку лестниц, амфитеатра. Будут установлены новые ограждения, выполнено устройство наружного освещения, малых архитектурных форм, проведена замена газона, деревьев и кустарников, а также выполнено общее благоустройство территории.
Будет и много новшеств: появятся фонтан с подсветкой, спортивная и детская площадки с резиновым покрытием. В планах -восстановление скульптурной композиции «Ладья». Реконструкция должна быть полностью завершена в 2018 году. Проекты благоустройства Воронежских озер и 4-й очереди набережной будут претендовать на финансирование в рамках федеральной программы.
В едином стиле
В рамках подготовки к ЧМ-2018 была разработана Единая архитектурно-художественная концепция благоустройства Самары. В ней представлены предложения по общему стилистическому оформлению улиц в рамках гостевого маршрута. Разработаны колористические решения. Много внимания в документе уделено общественному пространству: организации пешеходной сети, велосипедных дорожек, установке в местах отдыха скамеек, фонарей освещения, размещению рекламных конструкций, стилистике витрин первых этажей, указателей. С учетом рекомендаций, сформулированных в этой концепции, в будущем году будет вестись благоустройство многих городских зон.
Архитектурные проекты
В конце 2016 года в Самаре состоялся открытый архитектурный конкурс, на который были представлены проекты разных авторов по четырем заданиям. Речь шла о благоустройстве Комсомольской площади, сквера на проспекте Металлургов, территории на пересечении улиц Водников и Кутякова с восстановлением деревянной башни, а также о размещении на Красноармейском спуске памятника Петру Алабину. Свои работы на конкурс предложили архитекторы и скульпторы со всей России и даже из других стран. Победители и призеры уже определены, теперь их работы могут стать основой реальных проектов. Не исключено, что они воплотятся в жизнь в 2017 году.
Из послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию:
В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногорода, и дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь.
Комментарий:
Денис Зацепин, активист Общероссийского народного фронта
Самара преображается! Это видно. Появляются новые зеленые зоны, клумбы, облагораживаются скверы, парки. Жаль, что некоторые граждане наплевательски относятся к своему городу, и мы видим вандализм, порчу имущества. Администрации Самары важно выстроить взаимодействие с гражданами. Максимально их привлекать к благоустройству. И тогда общими усилиями наш город будет еще красивее.
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