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Успеть к 2018 году: в Самаре реализуются важные инфраструктурные проекты

Предстоящий чемпионат мира по футболу простимулировал многие процессы, которые в Самаре долгие годы оставались лишь поводом для обсуждения. В планах - строительство ряда транспортных объектов, а также важных городских сооружений, таких, как Дворец спорта.

Ворота города

Здание железнодорожного вокзала является настоящей гордостью Самары уже почти 15 лет. Без малого два года назад у нас появился еще один повод для радости - был открыт новый терминал аэропорта Курумоч, способный обслуживать около 3,5 млн пассажиров в год. Уже очевидно, что этот шаг позволил существенно повысить рейтинг города в глазах гостей и экспертов. Так, опрос, проведенный несколько недель назад одним из крупных федеральных сервисов по поиску билетов, показал, что путешественники высоко оценивают самарский аэропорт: он занял второе место в числе лучших.

Несмотря на успешность проделанной работы, стремиться еще есть к чему. Очевидно, что речные ворота города давно требуют ремонта. В этом году тема впервые сдвинулась с мертвой точки. Состоялись торги на проектирование нового здания речного вокзала, площадь которого должна составлять 12 тысяч кв. м. По планам в новом здании будут зал ожидания со стойками туроператоров, зона повышенной комфортности с wi-fi, территория для досмотра, комната матери и ребенка, камеры хранения, медпункт. Проект должен быть готов в 2017 году. Уже разработаны эскизные решения будущего здания.

Появится в Самаре и новый автовокзал. Его строительство планируется завершить к чемпионату мира. Объект разместится на участке 4 га рядом со стадионом «Самара Арена». Здесь будет не только здание автовокзала, но и посадочные платформы, отстойно-разворотные площадки. В планах - обустройство транспортно-пересадочного узла.

И другие важные объекты

ЧМ-2018 подстегнул не только развитие транспортной инфраструктуры. Уже решенный вопрос - реконструкция Дворца спорта в Самаре. Существующее здание снесут и построят на его месте новое - с симметричным расположением трибун. По проекту спортсмены будут находиться на первом этаже и смогут беспрепятственно выходить на коньках на лед. Зрители смогут войти в зал со второго этажа. На втором этаже Дворца планируется размещение дополнительной ледовой площадки и баскетбольного зала. Здание будет иметь комментаторские пункты, интерактивное табло, пресс-центр. Согласно озвученным планам, завершиться реконструкция должна до
начала мундиаля.

В планах также реконструкция расположенного рядом здания цирка. После обновления его трибуны смогут вмещать 2200 зрителей, появится vip-ложа, обновятся технологическое оборудование, коммуникации. В здании будет обустроено помещение для музея цирка.

Одно из важных направлений работы в рамках подготовки к ЧМ-2018 касается сферы услуг. В частности, гостиничный бизнес готовится к наплыву туристов. В настоящее время в Самаре строятся сразу три крупные гостиницы. В центре города, на улице Красноармейской между Галактионовской и Самарской, возводят отель под корейским брендом Lotte на 191 номер, на площади Сельского хозяйства - «7 авеню» (131 номер), третий возводится на ул. Солнечной.

Крупнейшие ПРОЕКТЫ:

Транспорт

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - находится на этапе проектирования.
АВТОВОКЗАЛ - находится на этапе проектирования, будет построен
на средства инвестора около стадиона «Самара Арена».

Туризм

ГОСТИНИЦА ЛОТТЕ - будет достроена в 2017 году.

Культура

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ - будет достроен и введен в эксплуатацию в 2017 году.
ТЕАТР КУКОЛ - реконструкция будет завершена в 2017 году.
САМАРСКИЙ ЦИРК - планируется провести реконструкцию до 2018 года.

Образование

«ГАГАРИН-ЦЕНТР» - проектирование завершится в 2017 году.
ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ - открыт в сентябре 2016 года.

Спорт

ДВОРЕЦ СПОРТА - строительство планируется провести до 2018 года.

Медицина

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР - построен в 2016 году.
КЛИНИКА «МАТЬ И ДИТЯ» - строительство началось в 2016 году и завершится в 2018-м.
КАРДИОЦЕНТР - ведется строительство.

Комментарий:

Терентий Мещеряков, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНО «ТРАНСПОРТНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В рамках федеральной программы подготовки к ЧМ-2018 в Самаре предусмотрена реализация четырех мероприятий по совершенствованию транспортной инфраструктуры на общую сумму 25 млрд рублей. Причем одно уже полностью выполнено: открыты новые пассажирский терминал и грузовой комплекс аэропорта. Идет реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт Курумоч. Непосредственно в самом городе к футбольному первенству модернизируется Московское шоссе. В общей сложности к началу матчей в регионе обновится без малого 15 км дорог. Причем это будет не перекладка дорожного полотна, а изменение дорожной инфраструктуры - с новыми развязками, тоннелями.
Дата: 27 декабря 2016 , 13:08
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Автор текста: Сергей Симонов
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