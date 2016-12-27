Самарские уроки. В нашем городе проведен Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель года России»
В этом году мы впервые принимали самый известный Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель года России».
Для участия в нем приехали представители абсолютно всех 85 субъектов страны - несколько сотен лучших педагогов. Такого не бывало за всю 26-летнюю историю конкурса.
Грандиозное по яркости и энергетике торжественное открытие прошло в театре оперы и балета. В нем приняла участие новый министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
Она особо отметила, что в регионе удалось сохранить образовательные традиции, которые были заложены еще в советское время:
- Я еще раз убедилась, что Самара по праву является научно- технической и культурной столицей Среднего Поволжья.
Один из организаторов всероссийского конкурса, главный редактор «Учительской газеты» Петр Положевец добавил:
- Система образования на Самарской земле одна из самых динамично развивающихся в стране. Это оценка в том числе федеральных властей.
Во время состязаний оценивали конкурсантов, давали мастер- классы и делились опытом истинные светила педагогики. В их числе председатель Большого жюри конкурса ректор МГУ Виктор Садовничий и легенда педагогики Шалва Амонашвили.
Педагог из Сызрани Анжелика Зимина с достоинством представила на конкурсе Самарскую область, прошла в «пятнашку» лучших и была удостоена особой похвалы от жюри за целеустремленность, силу и творчество.
Руководство города и области, сотрудники и учащиеся самарских школ №41 «Гармония» и №132 постарались создать максимально комфортные условия. Гости в один голос отмечали, что программа была настолько насыщенная и интересная, а обстановка и организация продуманные и комфортные, что никаких вопросов не возникало и уезжать не хотелось.
Пришлось. Ведь последнее конкурсное задание и объявление абсолютного лидера проходило в Москве.
- Но все самое интересное и полезное для каждого из участников нашлось в Самаре, - подчеркнул ставший абсолютным победителем конкурса этого года учитель русского языка и литературы из Краснодарского края Александр Шагалов. - Она навсегда останется в памяти как город радушия, дружбы, педагогического мастерства и радости.
Комментарий
Сергей Кочережко, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015», преподаватель истории и обществознания гимназии № 1 г.о. Самара:
- Для образования Самары 2016 год был насыщенным. Город тепло встретил многочисленных гостей Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2016». Они благодарны за высокий уровень организации мероприятия. Впервые более чем за 20 лет в Самаре открыты новые школы. Многое произошло и в российском образовании. Назначена новый министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева, которая посетила наш город и высоко оценила его систему образования.
Факты
Чем особенным год запомнится?
Счастливое детство
Создано 3 385 дополнительных дошкольных мест за счет открытия учреждений после реконструкции и дополнительных групп в школах. Возросла доля детей, охваченных услугами дополнительного образования, с 86,6 до 97,8%.
Одаренность и талант
По сравнению с прошлым годом на 81 выпускника-медалиста стало больше. Всего 712 человек. 92 выпускника из 56 образовательных учреждений набрали 100 баллов на ЕГЭ. 46 учащихся получили право участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, из них двое стали победителями и 15 - призерами. На базе областного лицея- интерната начал работу Центр одаренных детей. В круглогодичном оздоровительно-образовательном центре «Золотая рыбка» созданы по примеру всероссийского образовательного центра «Сириус» в Сочи профильные смены по математике и физике для 8-9-х классов.
Сильны в конкурсах
Учитель французского языка гимназии №3 Елена Смирнова стала победителем в номинации «Молодые учителя» на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют - 2016». Учитель истории и обществознания из Самарского медико-технического лицея Оксана Кудряшова победила во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». Школа №34 стала победителем Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое самоуправление. Гимназия №1 и лицей авиационного профиля №135 вошли в рейтинг ТОП-200 лучших школ России. Гимназия №1, школы №12 и 53 признаны победителями в конкурсном отборе на получение грантов из федерального бюджета в размере 1 млн рублей, а также софинансирование из регионального бюджета в размере 1 млн рублей.
Для участия в нем приехали представители абсолютно всех 85 субъектов страны - несколько сотен лучших педагогов. Такого не бывало за всю 26-летнюю историю конкурса.
Грандиозное по яркости и энергетике торжественное открытие прошло в театре оперы и балета. В нем приняла участие новый министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
Она особо отметила, что в регионе удалось сохранить образовательные традиции, которые были заложены еще в советское время:
- Я еще раз убедилась, что Самара по праву является научно- технической и культурной столицей Среднего Поволжья.
Один из организаторов всероссийского конкурса, главный редактор «Учительской газеты» Петр Положевец добавил:
- Система образования на Самарской земле одна из самых динамично развивающихся в стране. Это оценка в том числе федеральных властей.
Во время состязаний оценивали конкурсантов, давали мастер- классы и делились опытом истинные светила педагогики. В их числе председатель Большого жюри конкурса ректор МГУ Виктор Садовничий и легенда педагогики Шалва Амонашвили.
Педагог из Сызрани Анжелика Зимина с достоинством представила на конкурсе Самарскую область, прошла в «пятнашку» лучших и была удостоена особой похвалы от жюри за целеустремленность, силу и творчество.
Руководство города и области, сотрудники и учащиеся самарских школ №41 «Гармония» и №132 постарались создать максимально комфортные условия. Гости в один голос отмечали, что программа была настолько насыщенная и интересная, а обстановка и организация продуманные и комфортные, что никаких вопросов не возникало и уезжать не хотелось.
Пришлось. Ведь последнее конкурсное задание и объявление абсолютного лидера проходило в Москве.
- Но все самое интересное и полезное для каждого из участников нашлось в Самаре, - подчеркнул ставший абсолютным победителем конкурса этого года учитель русского языка и литературы из Краснодарского края Александр Шагалов. - Она навсегда останется в памяти как город радушия, дружбы, педагогического мастерства и радости.
Комментарий
Сергей Кочережко, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015», преподаватель истории и обществознания гимназии № 1 г.о. Самара:
- Для образования Самары 2016 год был насыщенным. Город тепло встретил многочисленных гостей Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2016». Они благодарны за высокий уровень организации мероприятия. Впервые более чем за 20 лет в Самаре открыты новые школы. Многое произошло и в российском образовании. Назначена новый министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева, которая посетила наш город и высоко оценила его систему образования.
Факты
Чем особенным год запомнится?
Счастливое детство
Создано 3 385 дополнительных дошкольных мест за счет открытия учреждений после реконструкции и дополнительных групп в школах. Возросла доля детей, охваченных услугами дополнительного образования, с 86,6 до 97,8%.
Одаренность и талант
По сравнению с прошлым годом на 81 выпускника-медалиста стало больше. Всего 712 человек. 92 выпускника из 56 образовательных учреждений набрали 100 баллов на ЕГЭ. 46 учащихся получили право участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, из них двое стали победителями и 15 - призерами. На базе областного лицея- интерната начал работу Центр одаренных детей. В круглогодичном оздоровительно-образовательном центре «Золотая рыбка» созданы по примеру всероссийского образовательного центра «Сириус» в Сочи профильные смены по математике и физике для 8-9-х классов.
Сильны в конкурсах
Учитель французского языка гимназии №3 Елена Смирнова стала победителем в номинации «Молодые учителя» на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют - 2016». Учитель истории и обществознания из Самарского медико-технического лицея Оксана Кудряшова победила во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». Школа №34 стала победителем Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое самоуправление. Гимназия №1 и лицей авиационного профиля №135 вошли в рейтинг ТОП-200 лучших школ России. Гимназия №1, школы №12 и 53 признаны победителями в конкурсном отборе на получение грантов из федерального бюджета в размере 1 млн рублей, а также софинансирование из регионального бюджета в размере 1 млн рублей.
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