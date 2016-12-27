«Самара Арена» на пути к чемпионату: работы набирают темпы

До старта игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ остается полтора года. Самарцы и гости города становятся свидетелями очень серьезных перемен.



Строятся стадион с сопутствующей инфраструктурой. Приводятся в порядок тренировочные базы. Капитально реконструируются главные транспортные артерии - Московское шоссе и ул. Ново-Садовая, прокладываются новые дороги и ремонтируются уже существующие. На улицах города появился новый пассажирский транспорт, идет масштабное обновление фасадов зданий, благоустройство тротуаров и зон отдыха. Продолжается и реконструкция инженерных сетей.



Главный объект - стадион «Самара Арена» на 45 тысяч мест, где будут проходить игры чемпионата. Его начали строить летом 2014 года и планируют закончить к декабрю 2017-го. Стадион будет выполнен в светло-серых тонах, а купол арены сделают из прозрачного поликарбоната.



Объект уже готов наполовину. В октябре здесь даже состоялся товарищеский футбольный матч между командой строителей и игроками клуба «Крылья Советов». Футболисты остались довольны: стадион строится действительно международного уровня.



- Идут монолитные работы, монтаж металлоконструкций, перегородок на уже построенных этажах, - сообщил заместитель гендиректора компании- подрядчика Сергей Пономарев. - Прокладываем наружные сети. Полным ходом идет подготовка к выполнению дальнейших работ, уже внутри стадиона. До конца года планируем смонтировать примерно половину консолей. Темпы наращиваем.



Параллельно со строительством футбольной арены идет завершающий этап технического перевооружения котельной, которая будет обеспечивать теплом и горячей водой «Самара Арену» и другие объекты на площадке. Новая «начинка» котельной гарантирует бесперебойное теплоснабжение целого микрорайона высотной жилой застройки. Это открывает перспективы для дальнейшего развития территории, прилегающей к стадиону.



23 ноября в Самаре с рабочим визитом находился вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко. Он посетил строительную площадку стадиона и познакомился с другими крупными инфраструктурными объектами по подготовке к чемпионату. Вице-премьер отметил, что прогресс за последние месяцы достигнут колоссальный - и на строительстве стадиона, и на реконструкции улично-дорожной сети, обновлении фасадов зданий на гостевых маршрутах.



Справка "СГ":



Стадион «Самара Арена» примет шесть матчей мундиаля. Параллельно со строительством стадиона будут идти комплексные работы по

благоустройству территории. Возле «Самара Арены» появятся пешеходные дорожки, спортивные площадки, парковая зона.



Комментарий:



Виталий Мутко, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ



Визит в Самару укрепил мое мнение, что Самара справится с подготовкой к чемпионату-2018. То, что сделано на стадионе подрядчиком при поддержке правительства области за последние 2-3 месяца, впечатляет. Проделана колоссальная работа в плане реконструкции дорожной сети, благоустройства.