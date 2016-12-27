Работы на улице Ново-Садовой и Московском шоссе завершат в 2017 году

Серьезные работы ведутся на магистралях областного значения. Готовность одной из важнейших транспортных артерий региона - обновленной улицы Ново-Садовой - уже составляет 90%.



После окончания работ здесь будет не только новое покрытие на всем протяжении дороги (общая длина - 9,1 км), но и благоустроена прилегающая территория с заменой освещения, бордюров, озеленением.



В рамках капитального ремонта также приводят в порядок пять расположенных вдоль Ново-Садовой дорог-дублеров. Кроме того, планируется устройство тротуаров и велодорожки протяженностью 7,5 км на участке от Северо-Восточной магистрали до проспекта Кирова.



Комплексные работы запланированы в скверах у площади Сельского хозяйства и Дома культуры «Современник». Кардинально обновлена широкая разделительная полоса, расположенная в районе Загородного парка. Фактически она стала еще одним парком.



Реконструкция Московского шоссе по праву считается главной дорожной стройкой региона последних лет. Работы должны завершиться уже в 2017-м. На двух участках строят двухуровневые транспортные развязки тоннельного типа - на пересечениях с Ракитовским шоссе и с проспектом Кирова.



Основные работы по реконструкции Московского шоссе на нескольких участках практически завершены. Речь идет о территориях от проспекта Кирова до Ташкентской, от Дальней до пересечения с Ракитовским шоссе и от Банной до автозаправки напротив жилого комплекса «Новая Самара». Строители уложили более 90 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в следующем году они будут укладывать последний - выравнивающий - слой на всех участках.