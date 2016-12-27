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Работа в новом формате. Вместо незаконных киосков появляются благоустроенные площадки

В Самаре расположено более пяти тысяч разных объектов потребительского рынка: киоски, павильоны, рынки, торговые центры. По обеспеченности торговыми площадями наш город - один из лидеров в России. Однако не всегда количество переходит в качество. В этой сфере, увы, еще много бизнесменов, предпочитающих работать по серым схемам. Поэтому городская администрация активизирует работу по наведению порядка в области торговли, четко давая понять предпринимателям: работать можно только по закону и по правилам, которые едины для всех.

Прощаемся с нарушителями

Департамент потребительского рынка и услуг ликвидирует нелегальные торговые точки. С начала 2015 года по ноябрь 2016-го был вывезен 1491 такой объект. Больше всего с территорий Кировского, Советского, Октябрьского, Промышленного районов. Причем более половины киосков убрали сами предприниматели, понимая, что дальше работать вне закона, в старом формате не получится. С улиц исчезают как отдельно стоящие павильоны, так и рынки, давно потерявшие статус официальных, портящие вид общественных пространств. Например, от ларьков избавили территорию бывшей ярмарки на пересечении ул. Победы и Каховской. Отсюда вывезли 382 объекта. Также от нелегальной торговли освободили площадку на Пугачевском тракте у домов №19 и 25.
Но в первую очередь отработали участки, которые относятся к гостевым маршрутам и на которых ведется или планируется масштабное благоустройство. С ул. Ново-Садовой и с Московского шоссе, где идет реконструкция, убрали 226 торговых точек. Преображение бульвара на ул. Стара-Загора в этом году также включало снос нелегальных павильонов. Коммерсантам пришлось съехать и с одной стороны бульвара на ул. Челюскинцев - там устроили сквер для отдыха жителей. Скоро перемены произойдут на пересечении ул. Авроры и Аэродромной.


























- В апреле 2017 года этот рынок заканчивает работу, договор с оператором площадки продлен не будет. Проезжую часть и пешеходную зону планируется отремонтировать в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, - рассказал руководитель департамента потребительского рынка и услуг Александр Андриянов.

В списках значится еще около 1200 незаконных объектов. Часть из них легко вывезти, а остальные крупногабаритные, их необходимо разбирать. Власти могут сделать это с разрешения владельцев или по решению суда. Администрация планирует и дальше убеждать предпринимателей, увеличивать количество исков, сокращать сроки исполнения постановлений. Кроме того, разрабатывается новый регламент, который позволит упростить процедуру вывоза.
Кстати, недавно создали прецедент в масштабах города: снесли незаконно построенное двухэтажное здание на ул. Победы, 143, которое использовалось в коммерческих целях. До этого капитальные строения, возведенные без разрешений, в Самаре еще не сносили.


Приобретаем местное

Тема импортозамещения, продовольственной безопасности остается актуальной для Самары. Чтобы жители могли запастить свежими продуктами по доступным ценам, проводятся сезонные и предпраздничные ярмарки. Департамент, плотно взаимодействуя с областным министерством сельского хозяйства и продовольствия, при подборе участников отдает приоритет местным производителям - тем, кто сам выращивает овощи, фрукты, держит птицу, скот и изготавливает мясную, молочную продукцию. Часто для фермеров такие ярмарки - одна из немногих возможностей познакомить потребителей со своей продукцией и реализовать ее.

В этом году сезонные ярмарки работали на шести муниципальных территориях. Распределение мест на главной ярмарке Самары - на площади им. Куйбышева - стало прозрачнее. Торговцы из губернии и соседних регионов получали право работать здесь только после тщательной проверки, доказательств, что у них есть хозяйство, что они не перекупщики. Договориться с кем-то и обойти требования было невозможно. Эту ярмарку существенно расширили, разрешили продавать с машин, добавили бесплатные места для пенсионеров. Все эти меры привели к росту конкуренции и к снижению цен, если сравнивать со стационарными рынками и супермаркетами.

Впервые работу ярмарки продлили на месяц - до конца ноября. Об этом предприниматели просили главу Самары Олега Фурсова, когда он побывал на площади и пообщался с сельхозпроизводителями, покупателями. Несмотря на то, что потребовались организационные меры и дополнительные финансовые расходы, мэр принял такое решение. Социальный аспект - дать людям возможность купить качественную продукцию - важнее. Уже начинают открываться специальные предновогодние мини-ярмарки, которые максимально приближены к покупателям - находятся в шаговой доступности, у жилых массивов, предприятий.



























Специализированные услуги

В муниципальном секторе потребительского рынка работают три предприятия бытового обслуживания - «Коммунально-бытовые услуги», «Красноглинские бани» и «Спецкомбинат ритуальных услуг». Они выполняют важные социальные функции, предоставляя специализированные услуги.
Каждый год горожане пользуются услугами 12 городских бань и трех прачечных по тарифам, установленным администрацией. Льготы предоставляются социально незащищенным категориям граждан: инвалидам первой и второй групп, ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, семьям опекаемых, матерям и отцам-одиночкам, неработающим пенсионерам по старости. В 2015 году проведено 231,6 тысячи льготных помывов, за десять месяцев 2016-го - 155,7 тысячи. Поэтапно муниципальные бани и прачечные ремонтируют, однако средств на это не хватает.
«Спецкомбинат ритуальных услуг» занимается вопросами похоронного дела и содержит 20 кладбищ, регулярно убирая дороги, вывозя мусор, обрезая деревья. В 2016 году предприятие стало предоставлять на погостах участки для семейных (родовых) захоронений.

Факт
На базе департамента потребительского рынка и услуг сейчас создается новое структурное подразделение мэрии. У ведомства расширится функционал - оно займется поддержкой бизнеса. Стоит задача - расширить кругозор предпринимателей, помочь малому бизнесу попробовать себя в новых сферах, а не только в торговле. Возможно, удастся переориентировать коммерсантов на сферу услуг, производство.

Цифры
1491 незаконно установленный торговый объект был вывезен с начала 2015 года по ноябрь 2016-го.


























Комментарий
Валерий Фомичев, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области:
 - Торгово-промышленная палата, которая объединяет более тысячи юридических лиц, положительно оценивает серьезную работу, проводимую администрацией Самары в этом направлении. Незаконных киосков, ларьков и рынков стало значительно меньше, что позитивно сказывается не только на внешнем облике, но и на экономическом положении города.
Дата: 27 декабря 2016 , 12:57
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Автор текста: Ева Нестерова
Автор фото: Владимир Пермяков, Екатерина Елизарова
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