Работа в новом формате. Вместо незаконных киосков появляются благоустроенные площадки
В Самаре расположено более пяти тысяч разных объектов потребительского рынка: киоски, павильоны, рынки, торговые центры. По обеспеченности торговыми площадями наш город - один из лидеров в России. Однако не всегда количество переходит в качество. В этой сфере, увы, еще много бизнесменов, предпочитающих работать по серым схемам. Поэтому городская администрация активизирует работу по наведению порядка в области торговли, четко давая понять предпринимателям: работать можно только по закону и по правилам, которые едины для всех.
Прощаемся с нарушителями
Департамент потребительского рынка и услуг ликвидирует нелегальные торговые точки. С начала 2015 года по ноябрь 2016-го был вывезен 1491 такой объект. Больше всего с территорий Кировского, Советского, Октябрьского, Промышленного районов. Причем более половины киосков убрали сами предприниматели, понимая, что дальше работать вне закона, в старом формате не получится. С улиц исчезают как отдельно стоящие павильоны, так и рынки, давно потерявшие статус официальных, портящие вид общественных пространств. Например, от ларьков избавили территорию бывшей ярмарки на пересечении ул. Победы и Каховской. Отсюда вывезли 382 объекта. Также от нелегальной торговли освободили площадку на Пугачевском тракте у домов №19 и 25.
Но в первую очередь отработали участки, которые относятся к гостевым маршрутам и на которых ведется или планируется масштабное благоустройство. С ул. Ново-Садовой и с Московского шоссе, где идет реконструкция, убрали 226 торговых точек. Преображение бульвара на ул. Стара-Загора в этом году также включало снос нелегальных павильонов. Коммерсантам пришлось съехать и с одной стороны бульвара на ул. Челюскинцев - там устроили сквер для отдыха жителей. Скоро перемены произойдут на пересечении ул. Авроры и Аэродромной.
- В апреле 2017 года этот рынок заканчивает работу, договор с оператором площадки продлен не будет. Проезжую часть и пешеходную зону планируется отремонтировать в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, - рассказал руководитель департамента потребительского рынка и услуг Александр Андриянов.
В списках значится еще около 1200 незаконных объектов. Часть из них легко вывезти, а остальные крупногабаритные, их необходимо разбирать. Власти могут сделать это с разрешения владельцев или по решению суда. Администрация планирует и дальше убеждать предпринимателей, увеличивать количество исков, сокращать сроки исполнения постановлений. Кроме того, разрабатывается новый регламент, который позволит упростить процедуру вывоза.
Кстати, недавно создали прецедент в масштабах города: снесли незаконно построенное двухэтажное здание на ул. Победы, 143, которое использовалось в коммерческих целях. До этого капитальные строения, возведенные без разрешений, в Самаре еще не сносили.
Приобретаем местное
Тема импортозамещения, продовольственной безопасности остается актуальной для Самары. Чтобы жители могли запастить свежими продуктами по доступным ценам, проводятся сезонные и предпраздничные ярмарки. Департамент, плотно взаимодействуя с областным министерством сельского хозяйства и продовольствия, при подборе участников отдает приоритет местным производителям - тем, кто сам выращивает овощи, фрукты, держит птицу, скот и изготавливает мясную, молочную продукцию. Часто для фермеров такие ярмарки - одна из немногих возможностей познакомить потребителей со своей продукцией и реализовать ее.
В этом году сезонные ярмарки работали на шести муниципальных территориях. Распределение мест на главной ярмарке Самары - на площади им. Куйбышева - стало прозрачнее. Торговцы из губернии и соседних регионов получали право работать здесь только после тщательной проверки, доказательств, что у них есть хозяйство, что они не перекупщики. Договориться с кем-то и обойти требования было невозможно. Эту ярмарку существенно расширили, разрешили продавать с машин, добавили бесплатные места для пенсионеров. Все эти меры привели к росту конкуренции и к снижению цен, если сравнивать со стационарными рынками и супермаркетами.
Впервые работу ярмарки продлили на месяц - до конца ноября. Об этом предприниматели просили главу Самары Олега Фурсова, когда он побывал на площади и пообщался с сельхозпроизводителями, покупателями. Несмотря на то, что потребовались организационные меры и дополнительные финансовые расходы, мэр принял такое решение. Социальный аспект - дать людям возможность купить качественную продукцию - важнее. Уже начинают открываться специальные предновогодние мини-ярмарки, которые максимально приближены к покупателям - находятся в шаговой доступности, у жилых массивов, предприятий.
Специализированные услуги
В муниципальном секторе потребительского рынка работают три предприятия бытового обслуживания - «Коммунально-бытовые услуги», «Красноглинские бани» и «Спецкомбинат ритуальных услуг». Они выполняют важные социальные функции, предоставляя специализированные услуги.
Каждый год горожане пользуются услугами 12 городских бань и трех прачечных по тарифам, установленным администрацией. Льготы предоставляются социально незащищенным категориям граждан: инвалидам первой и второй групп, ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, семьям опекаемых, матерям и отцам-одиночкам, неработающим пенсионерам по старости. В 2015 году проведено 231,6 тысячи льготных помывов, за десять месяцев 2016-го - 155,7 тысячи. Поэтапно муниципальные бани и прачечные ремонтируют, однако средств на это не хватает.
«Спецкомбинат ритуальных услуг» занимается вопросами похоронного дела и содержит 20 кладбищ, регулярно убирая дороги, вывозя мусор, обрезая деревья. В 2016 году предприятие стало предоставлять на погостах участки для семейных (родовых) захоронений.
Факт
На базе департамента потребительского рынка и услуг сейчас создается новое структурное подразделение мэрии. У ведомства расширится функционал - оно займется поддержкой бизнеса. Стоит задача - расширить кругозор предпринимателей, помочь малому бизнесу попробовать себя в новых сферах, а не только в торговле. Возможно, удастся переориентировать коммерсантов на сферу услуг, производство.
Цифры
1491 незаконно установленный торговый объект был вывезен с начала 2015 года по ноябрь 2016-го.
Комментарий
Валерий Фомичев, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области:
- Торгово-промышленная палата, которая объединяет более тысячи юридических лиц, положительно оценивает серьезную работу, проводимую администрацией Самары в этом направлении. Незаконных киосков, ларьков и рынков стало значительно меньше, что позитивно сказывается не только на внешнем облике, но и на экономическом положении города.
Прощаемся с нарушителями
Департамент потребительского рынка и услуг ликвидирует нелегальные торговые точки. С начала 2015 года по ноябрь 2016-го был вывезен 1491 такой объект. Больше всего с территорий Кировского, Советского, Октябрьского, Промышленного районов. Причем более половины киосков убрали сами предприниматели, понимая, что дальше работать вне закона, в старом формате не получится. С улиц исчезают как отдельно стоящие павильоны, так и рынки, давно потерявшие статус официальных, портящие вид общественных пространств. Например, от ларьков избавили территорию бывшей ярмарки на пересечении ул. Победы и Каховской. Отсюда вывезли 382 объекта. Также от нелегальной торговли освободили площадку на Пугачевском тракте у домов №19 и 25.
Но в первую очередь отработали участки, которые относятся к гостевым маршрутам и на которых ведется или планируется масштабное благоустройство. С ул. Ново-Садовой и с Московского шоссе, где идет реконструкция, убрали 226 торговых точек. Преображение бульвара на ул. Стара-Загора в этом году также включало снос нелегальных павильонов. Коммерсантам пришлось съехать и с одной стороны бульвара на ул. Челюскинцев - там устроили сквер для отдыха жителей. Скоро перемены произойдут на пересечении ул. Авроры и Аэродромной.
- В апреле 2017 года этот рынок заканчивает работу, договор с оператором площадки продлен не будет. Проезжую часть и пешеходную зону планируется отремонтировать в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, - рассказал руководитель департамента потребительского рынка и услуг Александр Андриянов.
В списках значится еще около 1200 незаконных объектов. Часть из них легко вывезти, а остальные крупногабаритные, их необходимо разбирать. Власти могут сделать это с разрешения владельцев или по решению суда. Администрация планирует и дальше убеждать предпринимателей, увеличивать количество исков, сокращать сроки исполнения постановлений. Кроме того, разрабатывается новый регламент, который позволит упростить процедуру вывоза.
Кстати, недавно создали прецедент в масштабах города: снесли незаконно построенное двухэтажное здание на ул. Победы, 143, которое использовалось в коммерческих целях. До этого капитальные строения, возведенные без разрешений, в Самаре еще не сносили.
Приобретаем местное
Тема импортозамещения, продовольственной безопасности остается актуальной для Самары. Чтобы жители могли запастить свежими продуктами по доступным ценам, проводятся сезонные и предпраздничные ярмарки. Департамент, плотно взаимодействуя с областным министерством сельского хозяйства и продовольствия, при подборе участников отдает приоритет местным производителям - тем, кто сам выращивает овощи, фрукты, держит птицу, скот и изготавливает мясную, молочную продукцию. Часто для фермеров такие ярмарки - одна из немногих возможностей познакомить потребителей со своей продукцией и реализовать ее.
В этом году сезонные ярмарки работали на шести муниципальных территориях. Распределение мест на главной ярмарке Самары - на площади им. Куйбышева - стало прозрачнее. Торговцы из губернии и соседних регионов получали право работать здесь только после тщательной проверки, доказательств, что у них есть хозяйство, что они не перекупщики. Договориться с кем-то и обойти требования было невозможно. Эту ярмарку существенно расширили, разрешили продавать с машин, добавили бесплатные места для пенсионеров. Все эти меры привели к росту конкуренции и к снижению цен, если сравнивать со стационарными рынками и супермаркетами.
Впервые работу ярмарки продлили на месяц - до конца ноября. Об этом предприниматели просили главу Самары Олега Фурсова, когда он побывал на площади и пообщался с сельхозпроизводителями, покупателями. Несмотря на то, что потребовались организационные меры и дополнительные финансовые расходы, мэр принял такое решение. Социальный аспект - дать людям возможность купить качественную продукцию - важнее. Уже начинают открываться специальные предновогодние мини-ярмарки, которые максимально приближены к покупателям - находятся в шаговой доступности, у жилых массивов, предприятий.
Специализированные услуги
В муниципальном секторе потребительского рынка работают три предприятия бытового обслуживания - «Коммунально-бытовые услуги», «Красноглинские бани» и «Спецкомбинат ритуальных услуг». Они выполняют важные социальные функции, предоставляя специализированные услуги.
Каждый год горожане пользуются услугами 12 городских бань и трех прачечных по тарифам, установленным администрацией. Льготы предоставляются социально незащищенным категориям граждан: инвалидам первой и второй групп, ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, семьям опекаемых, матерям и отцам-одиночкам, неработающим пенсионерам по старости. В 2015 году проведено 231,6 тысячи льготных помывов, за десять месяцев 2016-го - 155,7 тысячи. Поэтапно муниципальные бани и прачечные ремонтируют, однако средств на это не хватает.
«Спецкомбинат ритуальных услуг» занимается вопросами похоронного дела и содержит 20 кладбищ, регулярно убирая дороги, вывозя мусор, обрезая деревья. В 2016 году предприятие стало предоставлять на погостах участки для семейных (родовых) захоронений.
Факт
На базе департамента потребительского рынка и услуг сейчас создается новое структурное подразделение мэрии. У ведомства расширится функционал - оно займется поддержкой бизнеса. Стоит задача - расширить кругозор предпринимателей, помочь малому бизнесу попробовать себя в новых сферах, а не только в торговле. Возможно, удастся переориентировать коммерсантов на сферу услуг, производство.
Цифры
1491 незаконно установленный торговый объект был вывезен с начала 2015 года по ноябрь 2016-го.
Комментарий
Валерий Фомичев, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области:
- Торгово-промышленная палата, которая объединяет более тысячи юридических лиц, положительно оценивает серьезную работу, проводимую администрацией Самары в этом направлении. Незаконных киосков, ларьков и рынков стало значительно меньше, что позитивно сказывается не только на внешнем облике, но и на экономическом положении города.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Итоги года
27 декабря 2016
53
27 декабря 2016
80
27 декабря 2016
50
27 декабря 2016
60
27 декабря 2016
56
27 декабря 2016
59
27 декабря 2016 , 15:50
104
В Самарском государственном техническом университете состоялся кулинарный поединок.
27 декабря 2016 , 15:49
101
В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший...
27 декабря 2016 , 15:26
104
В музее «Детская картинная галерея» открылась выставка «Были и...
27 декабря 2016 , 15:18
78
В новом году расширить свой бизнес или открыть новый станет легче с кредитами от...
27 декабря 2016 , 15:18
93
Множество гостей пригласила на день рождения своего детища известная в Самаре...
27 декабря 2016 , 15:03
88
В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе...
27 декабря 2016 , 14:54
99
В министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось заседание...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11 декабря 2016
12164
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7679
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6627
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6590
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
1007
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
27 ноября 2016
422
Важнее всего - предупредить или вовремя распознать болезнь.
27 ноября 2016
338
В Самаре есть только один нобелевский лауреат. Но зато какой!
27 ноября 2016
534
ДТП произошло сегодня, 27 ноября, примерно в 3 часа ночи на трассе М-5 «Урал» в...