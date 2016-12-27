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Проверка практикой. 2016-й как тест на самостоятельность районов

Самара - один из первых городов России, который решился на реформу системы местного самоуправления.

В 2015 году впервые в постсоветский период прошли выборы депутатов районных советов, по новой схеме был избран глава города, определены руководители районных администраций, которым предстояло перестраивать работу с учетом получения новых полномочий. Главная цель - увеличение самостоятельности, в том числе и финансовой, власти на местах, приближение ее к людям, чтобы проблемы не передавали по цепочке наверх, а начинали решать на низовом уровне. Уходящий 2016-й стал временем для обкатки теории на практике.

Жить по доходам

Вместе с полномочиями (в сфере благоустройства, ЖКХ) районы были наделены и собственными бюджетами. Они позволили администрациям самостоятельно распределять средства и адресно направлять их на решение проблем горожан. В частности, глава администрации Самарского района Максим Харитонов сообщил, что в 2016 году на средства собственного бюджета отремонтировано 22 двора, установлены малые архитектурные формы, восстановлено благоустройство после коммунальных вскрытий нескольких последних лет. Доходы формируются из земельного налога (10% от всего объема, собираемого на территории района), налога на имущество физических лиц (50%) и средств вышестоящих бюджетов. Так что от усердия районных властей, умения взаимодействовать с фискальными органами, работать с налогоплательщиками теперь напрямую зависит то, сколько средств будет в их распоряжении, чтобы решать проблемы и развивать территорию.

У районов есть резервы для увеличения доходной части бюджетов, ведь собираемость земельного налога пока далека от желаемой - лишь около 25% владельцев участков делают положенные платежи. Первой подала пример действий в такой ситуации администрация Красноглинского района. Там была создана комиссия, куда вошли депутаты, представители налоговых инспекций, представители общественных организаций. Налаживается общение с фактическими владельцами земельных участков, их побуждают регистрировать свое право собственности, начинать делать платежи.

Общаться по-новому

При прежней системе местного самоуправления большое количество обращений горожане сразу адресовали президенту и губернатору. При этом большую часть проблем можно решать именно на местном уровне, ведь в основном они касаются бытовых ситуаций, сфер благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас структура обращений претерпела значительные изменения. Львиная доля наказов поступает районным депутатам, которые оперативно решают вопросы с местными администрациями. При этом общее число обращений к представителям районных советов оказалось больше, чем к их предшественникам из городской думы, на конец 2016 года оно уже составляет около 30 тысяч.

Рассматривается возможность передачи районным властям дополнительных полномочий в жилищной сфере, а также по дорожному ремонту.

Комментарий:

Олег Фурсов, ГЛАВА САМАРЫ:

• Благодаря реформе местного самоуправления мы создаем совершенно новый механизм взаимодействия власти и жителей города. Эти преобразования дали самарцам реальную возможность принимать участие в управлении городом, в решении повседневных вопросов, которые определяют качество жизни. Любая реформа должна пройти определенные переходные этапы, преодолеть трудности. Но уже сегодня наша практика признана самым системным в стране опытом по реформированию органов местного самоуправления в современных условиях. Тем не менее предстоит еще многое сделать, чтобы новая система заработала в полную силу. Главное для нас - достичь конкретного результата. И я уверен, что он оправдает ожидания жителей Самары.

Галина Андриянова, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

• Почти полтора года работы в новой системе местного самоуправления показали, что она жизнеспособна, и реформа, начатая главой региона Николаем Ивановичем Меркушкиным во исполнение Послания Президента Российской Федерации, была мудрым решением. У нас есть результаты, опираясь на которые можно уверенно двигаться вперед. Депутатам районных советов и городской думы удалось выстроить системное взаимодействие с жителями и исполнительной властью по вопросам развития городских территорий. Обращение к депутату стало действительно эффективным способом решения наболевших проблем. Об этом свидетельствуют значительный рост обращений к районным депутатам и снижение количества запросов в вышестоящие уровни власти. Перемены, происходящие в самарских домах, дворах, на улицах находят живой отклик у жителей. В ответ растет их активность, готовность к сотрудничеству, заинтересованность в продолжении начатой работы. Это серьезный ресурс для успешного претворения в жизнь наших общих планов на благо и процветание родного города. Уверена, что существующее сегодня единство в понимании целей и задач между всеми уровнями власти и населением станет тем рычагом, который позволит вывести Самару в лидеры по комфорту, чистоте и благополучию жителей.

Александра Игнатьева, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ:

• Реформа местного самоуправления - процесс продолжительный. Однако уже сейчас мы можем говорить о положительных результатах по Самаре и по Челябинску. Депутаты внутригородских районов ближе к проблемам жителей и могут эффективно решать поставленные задачи, например по благоустройству. Но при этом важно не перегружать районы полномочиями, найти правильный баланс.
Дата: 27 декабря 2016 , 12:19
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Автор текста: Иван Смирнов
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