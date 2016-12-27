Программа «Цветущая Самара»: по сравнению с предыдущим годом количество цветников в городе увеличилось на 28%

В этом году начала действовать новая муниципальная программа - «Цветущая Самара», направленная на благоустройство и озеленение территорий.



Причем в реализации программы приняли участие не только те, для кого это должностные обязанности. К службе благоустройства присоединились коллективы предприятий, владельцы торговых объектов, сотрудники учреждений социальной сферы, а также жители многоквартирных домов. За счет средств бюджетов городских районов и коммерческих организаций было устроено 85 тысяч квадратных метров цветников и установлено 2,3 тысячи цветочных конструкций. По сравнению с предыдущим годом количество цветников в Самаре увеличилось на 28%.



Особое внимание уделялось придорожным территориям. Плановые посадки осуществлялись в скверах, на бульварах и транспортных развязках. Вдоль улично-дорожной сети высадили более 20 тысяч «квадратов» цветников. Масштабное зеленое оформление было выполнено в парке «Дружба». Там состоялся традиционный «Фестиваль цветов», в котором приняли участие более 80 организаций и индивидуальных предпринимателей. Фестиваль стал своего рода смотром для организаций, специализирующихся на ландшафтном дизайне, питомников. В перспективе они могут быть привлечены к работам по озеленению общественных пространств.



Также в рамках программы «Цветущая Самара» появились необычные арт-объекты. Например, зеленые насаждения в виде футбольного мяча, колец и рояля украсили поселок Управленческий. Ландшафтные скульптуры установили и на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, в парке «Дружба», на перекрестке улиц Гагарина и Тухачевского, транспортной развязке на проспекте Кирова и улицы Стара-Загора, на улице Победы, проспекте Металлургов.