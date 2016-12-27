По новому пути: в Самаре планомерно восстанавливают транспортные артерии
Сейчас почти половина самарских дорог - 54% - соответствует нормативным требованиям.
Серьезный прогресс, ведь пять лет назад уровень износа приближался к 90%.
Только в уходящем году на ремонт выделена колоссальная сумма - около 2,3 млрд рублей. И это без учета средств, направленных на реконструкцию магистралей областного значения - улицы Ново-Садовой и Московского шоссе. Работы начались в феврале и велись в беспрецедентных объемах. По итогам строительного сезона 2016 года отремонтировано 1,5 млн квадратных метров дорожного покрытия.
- В прошлом году мы подготовили большой объем проектной документации по ремонту улично-дорожной сети. Область выделила серьезные деньги, при содействии губернатора из федерального бюджета в рамках системы «Платон» Самаре выделены дополнительные средства. Таких объемов финансирования не было никогда, - отметил глава Самары Олег Фурсов. - В этом году начались работы на Заводском шоссе. Количество отремонтированных дорог в 2016 году достигло 84.
Велся и комплексный ремонт (включает перекладку тротуарного покрытия, обновление газонов, системы уличного освещения), и ремонт «картами». Кроме того, в 2016 году продолжались работы по приведению в порядок внутриквартальных проездов. Вместо запланированных 63-х было отремонтировано 72 объекта. При проведении этого вида ремонта особое внимание уделялось мнению жителей. Горожане сами принимали решения о необходимости парковочных мест для личных автомобилей, о том, где разместить ограждения.
Серьезный прогресс, ведь пять лет назад уровень износа приближался к 90%.
Только в уходящем году на ремонт выделена колоссальная сумма - около 2,3 млрд рублей. И это без учета средств, направленных на реконструкцию магистралей областного значения - улицы Ново-Садовой и Московского шоссе. Работы начались в феврале и велись в беспрецедентных объемах. По итогам строительного сезона 2016 года отремонтировано 1,5 млн квадратных метров дорожного покрытия.
- В прошлом году мы подготовили большой объем проектной документации по ремонту улично-дорожной сети. Область выделила серьезные деньги, при содействии губернатора из федерального бюджета в рамках системы «Платон» Самаре выделены дополнительные средства. Таких объемов финансирования не было никогда, - отметил глава Самары Олег Фурсов. - В этом году начались работы на Заводском шоссе. Количество отремонтированных дорог в 2016 году достигло 84.
Велся и комплексный ремонт (включает перекладку тротуарного покрытия, обновление газонов, системы уличного освещения), и ремонт «картами». Кроме того, в 2016 году продолжались работы по приведению в порядок внутриквартальных проездов. Вместо запланированных 63-х было отремонтировано 72 объекта. При проведении этого вида ремонта особое внимание уделялось мнению жителей. Горожане сами принимали решения о необходимости парковочных мест для личных автомобилей, о том, где разместить ограждения.
Соблюдение технологических требований оставалось приоритетным при выполнении всех видов ремонта. Плановые проверки вместе с общественностью и профильными службами осуществляло муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство». Специалисты проводили не только визуальный, но и лабораторный и инструментальный контроль: исследовали состав и плотность дорожных материалов, замеряли температуру асфальтобетонных смесей, оценивали толщину покрытия. Если на дорожном полотне слишком рано появлялись дефекты, строители устраняли их за свой счет. Гарантия в зависимости от вида работ составляет от 2, 5 до 5 лет
Комментарий:
Борис Ардалин, советник губернатора Самарской области, экс-министр транспорта, связи и автомобильных дорог региона
За последние четыре года в плане ремонта дорог было сделано больше, чем за предыдущие 30 лет. Прошедший дорожный сезон был продуктивным для Самары, ремонт проводился примерно на ста дорогах. Город становится все более комфортным для водителей и пешеходов, постепенно приближается к европейским стандартам. Это стало возможным благодаря усилиям, которые сегодня прикладываются на областном и городском уровнях.
2012 - 2015 годы отремонтировано 39% дорог Самары
2016 год - 15%
План на 2017 год - 15%
70% отремонтированных дорог - результат за 7 лет
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