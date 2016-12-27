Первое впечатление: «ворота» города преобразят к ЧМ-2018

Благоустройство всех шести въездов в Самару - часть большой работы по подготовке города к проведению матчей чемпионата мира по футболу.



Решать задачу предстоит мэрии, районным администрациям с привлечением областных структур. Планы - серьезные. Надо реконструировать имеющиеся стелы, обновить информационные знаки, облагородить газоны и разделительные полосы, снести незаконные рекламные конструкции, договориться о сотрудничестве с владельцами коммерческих объектов, отремонтировать фасады жилых домов. Работу по приведению в порядок многоквартирных домов необходимо синхронизировать с Фондом капитального ремонта - внести их в «оперативную» программу. Муниципалитет планирует подключить к восстановлению фасадов меценатов - по примеру работ, уже второй год ведущихся в исторической части города. Параллельно районные администрации ведут разъяснительную работу с владельцами частных домов, ведь содержание в порядке фасадов, заборов - это забота собственников.



Воплощение задуманного в жизнь уже ведется. Самый яркий пример - благоустройство разделительной полосы на Южном шоссе. Работы затрагивают площадь в 35 тысяч квадратных метров. Там были демонтированы незаконные рекламные щиты, ликвидированы «дикие» заросли.



Высажены районированные сорта деревьев и декоративных кустарников, для ухода за которыми смонтирована система автополива. Части растений придадут необычную форму, и «южные ворота» города станут уникальными с точки зрения ландшафтного дизайна. Кроме того, планируется, что разделительную полосу украсят и топиарные фигуры, в том числе на футбольную тематику.