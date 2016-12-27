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Открыть доступ. Продолжается совершенствование безбарьерной среды

Город должен быть одинаково комфортным для всех

Спецдоставка

В этом году для людей с ограниченными возможностями здоровья сделано немало. Например, с февраля в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» организована работа «Социального такси». Раньше поездки по городу - в больницу, пенсионный фонд, к нотариусу - становились проблемой, ведь необходим специально оборудованный транспорт. Сейчас достаточно не позднее чем за три дня до поездки сделать заказ. Для перевозки особенных пассажиров за счет городского бюджета приобретены две машины - «Газель» и «Лада Ларгус». Новая услуга оказалась очень востребованной. Поэтому в конце сентября открыт колл-центр по приему заявок на «Социальное такси». Это позволило трудоустроить семь инвалидов-колясочников, которые стали операторами. Ежедневно принимается до 100 заявок.

Особенный пляж

Минувшим летом на набережной Волги в районе Некрасовского спуска появился первый в губернии «Доступный пляж». Он обустроен для инвалидов, людей пожилого возраста и совсем маленьких купальщиков.

На песке из настилов были обустроены площадка и спуск к воде. На площадке - шезлонги, плавательные матрасы, коляска для купания, специальные кабинки для переодевания. Все продумано до мелочей.

На пляже работали волонтеры, готовые оказать отдыхающим любую помощь. Самарский пляж по достоинству оценили даже столичные гости, участники всероссийского автопробега инвалидов «Города Поволжья». Передовой опыт Самары по созданию «Доступного пляжа» уже распространяется по другим регионам.

Громкие светофоры

Звуковые приставки, которые информируют пешеходов о включении зеленого света, в Самаре устанавливают уже шесть лет. С 2011 по 2015 год они появились на 81 светофоре. В этом году установили еще 15 «громких» устройств.

Как только загорается зеленый сигнал, приставка начинает издавать ритмичный звук. Он помогает сориентироваться слабовидящим и незрячим людям у проезжей части, дает понять, что машины остановились, пропуская пешеходов. Перечень объектов формировался по рекомендации Всероссийского общества слепых. Приставки располагаются вблизи образовательных учреждений и организаций, которые посещают слабовидящие.

Цифры:
6758 человек воспользовались услугами социального такси за 11 месяцев 2016 года
2500 человек побывали на «Доступном пляже»

Комментарии
Владимир Путин, Президент России:
- Смысл всей нашей политики - это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры (из послания Президента Федеральному собранию).

Евгений Печерских, председатель правления Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница»:
- Самара сегодня становится не просто доступным, а городом удобным, тепло встречающим инвалидов. Муниципалитет прислушивается к нашим рекомендациям, например, есть идеи, как сделать «Доступный пляж» еще более комфортным. «Социальное такси» также открыло новые возможности маломобильным гражданам. Такого пока нет ни в одном другом регионе.
Дата: 27 декабря 2016 , 14:35
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Автор текста: Ирина Исаева
Автор фото: Владимир Пермяков
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