В Самаре обновляются фасады домов на гостевых маршрутах
В последние два года в Самаре появляется все больше обновленных фасадов домов. Это и жилые здания, и офисы организаций, учреждений.
Столь масштабное обновление не велось с середины 80-х годов, когда Самара готовилась отметить своет400-летие. Сегодня многие городские здания переживают второе рождение, и среди них немало старосамарских усадеб - объектов культурного наследия.
Помогает бюджет…
Работа по ремонту фасадов идет в рамках нескольких программ и финансируется из бюджетов всех уровней. На так называемых гостевых маршрутах города - там, где дома стоят на виду экскурсантов, где мы будем встречать болельщиков футбольного первенства 2018 года - находятся 2212 зданий - и памятников архитектуры, и многоквартирных домов. К 2018 году из них планируется обновить 1276. В том числе - 291 объект культурного наследия.
- Не остаются без внимания многоквартирные жилые многоэтажки на гостевых маршрутах. Их 774. За текущий год уже обновлены фасады 64 зданий, - сообщила заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко.
- Эти жилые дома на Московском шоссе, Ново-Садовой, других улицах не только покрасили, но и дополнительно утеплили.
…и меценаты
Составлен перечень объектов культурного наследия, которым требуется ремонт, с разбивкой по приоритетности. В нем 291 дом, часть находится в муниципальной собственности, часть в региональной или же это собственность РФ. Исторические здания в первую очередь восстанавливаются за счет бюджета. Кроме того, по поручению губернатора Николая Меркушкина к реставрации привлекаются строительные компании, которые давно работают в городе. Предложение получило заметный отклик. Эта работа ведется под руководством главы Самары Олега Фурсова. На начало декабря уже выполнен ремонт с элементами реставрации 28 зданий (8 из них - объекты культурного наследия). Ведутся ремонтные работы еще на 6. На 1 декабря текущего года привлечено 34 млн рублей средств инвесторов.
- Спасибо меценатам, которые откликнулись на предложение главы города, - говорит главный архитектор города Алексей Самарцев. - Мы предлагаем: давайте все вместе формировать привлекательный историко-архитектурный облик. Социально ответственные инвесторы - для нас большое подспорье, поскольку бюджетные средства ограничены, а обновления ждут еще десятки зданий. В 2015 году удалось отреставрировать с помощью меценатов семь исторических зданий. В нынешнем их будет уже в разы больше. Уговаривать меценатов нетрудно, люди понимают, что они здесь родились, учились, живут и работают, а значит, город надо приводить
в порядок всем вместе.
Во время недавнего приема в Самарской публичной библиотеке отметили всех предпринимателей, оказавших помощь в реставрации фасадов. Глава города Олег Фурсов вручил им благодарственные письма за вклад в сохранение исторического наследия Самары.
7 исторических зданий было отреставрировано с помощью меценатов в 2015 году
28 зданий уже отреставрировано меценатами в 2016 году
На реставрацию еще 40 зданий потенциальные инвесторы дали свое принципиальное согласие
Для 67 исторических зданий планируется привлечь меценатов в будущем году
149 зданий - и объектов культурного наследия, и многоквартирных домов - обрели новые фасады за два последних года.
Комментарий:
Сергей Приходько, главный инженер строительной компании «Вертикаль»
Мы с городскими властями сотрудничаем по разным программам. Вот и сейчас решили в качестве меценатов поучаствовать в восстановлении старинного здания. Считаем, каждый житель по возможности должен внести посильный вклад в украшение городских улиц, чтобы по ним было приятно гулять и горожанам, и гостям Самары.
Столь масштабное обновление не велось с середины 80-х годов, когда Самара готовилась отметить своет400-летие. Сегодня многие городские здания переживают второе рождение, и среди них немало старосамарских усадеб - объектов культурного наследия.
Помогает бюджет…
Работа по ремонту фасадов идет в рамках нескольких программ и финансируется из бюджетов всех уровней. На так называемых гостевых маршрутах города - там, где дома стоят на виду экскурсантов, где мы будем встречать болельщиков футбольного первенства 2018 года - находятся 2212 зданий - и памятников архитектуры, и многоквартирных домов. К 2018 году из них планируется обновить 1276. В том числе - 291 объект культурного наследия.
- Не остаются без внимания многоквартирные жилые многоэтажки на гостевых маршрутах. Их 774. За текущий год уже обновлены фасады 64 зданий, - сообщила заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко.
- Эти жилые дома на Московском шоссе, Ново-Садовой, других улицах не только покрасили, но и дополнительно утеплили.
…и меценаты
Составлен перечень объектов культурного наследия, которым требуется ремонт, с разбивкой по приоритетности. В нем 291 дом, часть находится в муниципальной собственности, часть в региональной или же это собственность РФ. Исторические здания в первую очередь восстанавливаются за счет бюджета. Кроме того, по поручению губернатора Николая Меркушкина к реставрации привлекаются строительные компании, которые давно работают в городе. Предложение получило заметный отклик. Эта работа ведется под руководством главы Самары Олега Фурсова. На начало декабря уже выполнен ремонт с элементами реставрации 28 зданий (8 из них - объекты культурного наследия). Ведутся ремонтные работы еще на 6. На 1 декабря текущего года привлечено 34 млн рублей средств инвесторов.
- Спасибо меценатам, которые откликнулись на предложение главы города, - говорит главный архитектор города Алексей Самарцев. - Мы предлагаем: давайте все вместе формировать привлекательный историко-архитектурный облик. Социально ответственные инвесторы - для нас большое подспорье, поскольку бюджетные средства ограничены, а обновления ждут еще десятки зданий. В 2015 году удалось отреставрировать с помощью меценатов семь исторических зданий. В нынешнем их будет уже в разы больше. Уговаривать меценатов нетрудно, люди понимают, что они здесь родились, учились, живут и работают, а значит, город надо приводить
в порядок всем вместе.
Во время недавнего приема в Самарской публичной библиотеке отметили всех предпринимателей, оказавших помощь в реставрации фасадов. Глава города Олег Фурсов вручил им благодарственные письма за вклад в сохранение исторического наследия Самары.
7 исторических зданий было отреставрировано с помощью меценатов в 2015 году
28 зданий уже отреставрировано меценатами в 2016 году
На реставрацию еще 40 зданий потенциальные инвесторы дали свое принципиальное согласие
Для 67 исторических зданий планируется привлечь меценатов в будущем году
149 зданий - и объектов культурного наследия, и многоквартирных домов - обрели новые фасады за два последних года.
Комментарий:
Сергей Приходько, главный инженер строительной компании «Вертикаль»
Мы с городскими властями сотрудничаем по разным программам. Вот и сейчас решили в качестве меценатов поучаствовать в восстановлении старинного здания. Считаем, каждый житель по возможности должен внести посильный вклад в украшение городских улиц, чтобы по ним было приятно гулять и горожанам, и гостям Самары.
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