27 декабря 2016 года,
17:35
$ 60.91    63.73   Нефть 55.16 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Темы/Итоги года/

В Самаре обновляются фасады домов на гостевых маршрутах

В последние два года в Самаре появляется все больше обновленных фасадов домов. Это и жилые здания, и офисы организаций, учреждений.

Столь масштабное обновление не велось с середины 80-х годов, когда Самара готовилась отметить своет400-летие. Сегодня многие городские здания переживают второе рождение, и среди них немало старосамарских усадеб - объектов культурного наследия.

Помогает бюджет…

Работа по ремонту фасадов идет в рамках нескольких программ и финансируется из бюджетов всех уровней. На так называемых гостевых маршрутах города - там, где дома стоят на виду экскурсантов, где мы будем встречать болельщиков футбольного первенства 2018 года - находятся 2212 зданий - и памятников архитектуры, и многоквартирных домов. К 2018 году из них планируется обновить 1276. В том числе - 291 объект культурного наследия.

- Не остаются без внимания многоквартирные жилые многоэтажки на гостевых маршрутах. Их 774. За текущий год уже обновлены фасады 64 зданий, - сообщила заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко.

- Эти жилые дома на Московском шоссе, Ново-Садовой, других улицах не только покрасили, но и дополнительно утеплили.

…и меценаты

Составлен перечень объектов культурного наследия, которым требуется ремонт, с разбивкой по приоритетности. В нем 291 дом, часть находится в муниципальной собственности, часть в региональной или же это собственность РФ. Исторические здания в первую очередь восстанавливаются за счет бюджета. Кроме того, по поручению губернатора Николая Меркушкина к реставрации привлекаются строительные компании, которые давно работают в городе. Предложение получило заметный отклик. Эта работа ведется под руководством главы Самары Олега Фурсова. На начало декабря уже выполнен ремонт с элементами реставрации 28 зданий (8 из них - объекты культурного наследия). Ведутся ремонтные работы еще на 6. На 1 декабря текущего года привлечено 34 млн рублей средств инвесторов.

- Спасибо меценатам, которые откликнулись на предложение главы города, - говорит главный архитектор города Алексей Самарцев. - Мы предлагаем: давайте все вместе формировать привлекательный историко-архитектурный облик. Социально ответственные инвесторы - для нас большое подспорье, поскольку бюджетные средства ограничены, а обновления ждут еще десятки зданий. В 2015 году удалось отреставрировать с помощью меценатов семь исторических зданий. В нынешнем их будет уже в разы больше. Уговаривать меценатов нетрудно, люди понимают, что они здесь родились, учились, живут и работают, а значит, город надо приводить
в порядок всем вместе.

Во время недавнего приема в Самарской публичной библиотеке отметили всех предпринимателей, оказавших помощь в реставрации фасадов. Глава города Олег Фурсов вручил им благодарственные письма за вклад в сохранение исторического наследия Самары.

7 исторических зданий было отреставрировано с помощью меценатов в 2015 году
28 зданий уже отреставрировано меценатами в 2016 году
На реставрацию еще 40 зданий потенциальные инвесторы дали свое принципиальное согласие
Для 67 исторических зданий планируется привлечь меценатов в будущем году
149 зданий - и объектов культурного наследия, и многоквартирных домов - обрели новые фасады за два последних года.

























Комментарий:

Сергей Приходько, главный инженер строительной компании «Вертикаль»

Мы с городскими властями сотрудничаем по разным программам. Вот и сейчас решили в качестве меценатов поучаствовать в восстановлении старинного здания. Считаем, каждый житель по возможности должен внести посильный вклад в украшение городских улиц, чтобы по ним было приятно гулять и горожанам, и гостям Самары.
Дата: 27 декабря 2016 , 15:25
52
Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Владимир Пермяков, Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Итоги года
В Самаре отметили 50-летие улицы Стара-Загора и 140-летие русско-болгарской дружбы
27 декабря 2016
47
В Самаре отметили 50-летие улицы Стара-Загора и 140-летие русско-болгарской дружбы
В Самаре обновляются фасады домов на гостевых маршрутах
27 декабря 2016
52
В Самаре обновляются фасады домов на гостевых маршрутах
Первое впечатление: «ворота» города преобразят к ЧМ-2018
27 декабря 2016
79
Первое впечатление: «ворота» города преобразят к ЧМ-2018
Культурные достижения в 2016 году: победы на сцене и на... стройплощадке
27 декабря 2016
50
Культурные достижения в 2016 году: победы на сцене и на... стройплощадке
Программа «Цветущая Самара»: по сравнению с предыдущим годом количество цветников в городе увеличилось на 28%
27 декабря 2016
72
Программа «Цветущая Самара»: по сравнению с предыдущим годом количество цветников в городе увеличилось на 28%
В 2017 году в Самаре стартуют масштабные работы по благоустройству
27 декабря 2016
58
В 2017 году в Самаре стартуют масштабные работы по благоустройству
Открыть доступ. Продолжается совершенствование безбарьерной среды
27 декабря 2016
55
Открыть доступ. Продолжается совершенствование безбарьерной среды
Модернизация за счет инвестора: обновлен асфальтобетонный завод
27 декабря 2016
58
Модернизация за счет инвестора: обновлен асфальтобетонный завод
Самарские уроки. В нашем городе проведен Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель года России»
27 декабря 2016
68
Самарские уроки. В нашем городе проведен Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель года России»
Лента новостей
27 декабря 2016 , 15:50
104
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке
  В Самарском государственном техническом университете состоялся кулинарный поединок.
27 декабря 2016 , 15:49
101
Лучший почтальон России работает в Сызрани
В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший...
27 декабря 2016 , 15:26
104
В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
   В музее «Детская картинная галерея» открылась выставка «Были и...
27 декабря 2016 , 15:18
76
Малому бизнесу - большие кредиты
  В новом году расширить свой бизнес или открыть новый станет легче с кредитами от...
27 декабря 2016 , 15:18
90
Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие
 Множество гостей пригласила на день рождения своего детища известная в Самаре...
27 декабря 2016 , 15:03
86
В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе Александра Островского
   В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе...
27 декабря 2016 , 14:54
98
Специалисты обсудили организацию детского отдыха в будущем году
   В министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось заседание...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
11 декабря 2016
12164
1
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
15 декабря 2016
7679
4
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
11 декабря 2016
6627
1
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
11 декабря 2016
6590
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
   В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
30 ноября 2016
1007
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
Елена Стребкова о инновационных препаратах для лечения гепатита С
27 ноября 2016
422
Елена Стребкова о инновационных препаратах для лечения гепатита С
Важнее всего - предупредить или вовремя распознать болезнь.
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
27 ноября 2016
338
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
В Самаре есть только один нобелевский лауреат. Но зато какой!
В аварии с участием Шевроле и фуры погибли два человека
27 ноября 2016
534
В аварии с участием Шевроле и фуры погибли два человека
ДТП произошло сегодня, 27 ноября, примерно в 3 часа ночи на трассе М-5 «Урал» в...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.