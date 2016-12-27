Новое лицо Самары

Времена, когда стрелы строительных кранов стояли неподвижно, а заброшенные долгострои годами уныло выглядывали из-за заборов стройплощадок, остались в прошлом. Сегодня город растет и ввысь, и вширь. Своеобразными визитными карточками стали микрорайоны Волгарь и Крутые Ключи, да и в центральных районах Самары строительство идет полным ходом. Настоящей гордостью города стали и две новые школы - крупнейшие в России.К 1 декабря введено в эксплуатацию 433,1 тыс. кв. м жилья (5224 квартиры), что немногим меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (470,6 тыс. кв. м, 5792 квартиры). За 8 месяцев 2016 года было выдано 139 разрешений на строительство и 81 разрешение на ввод в эксплуатацию объектов. Специалисты строительной отрасли отмечают, что в этом году взаимодействие с городскими властями было выстроено в позитивном ключе.- Большинство возникших вопросов удалось решить в спокойной, рабочей обстановке, - комментирует директор ООО «Новое время» Дмитрий Виноградов. - И департамент строительства, и первые заместители главы города, к которым приходилось обращаться, реагировали оперативно. В целом конструктивный диалог с властью выстроить можно, несмотря на сложности, связанные с передачей ряда полномочий на областной уровень.Еще один механизм, способствующий решению жилищной проблемы, - реализация на территории нашего города федеральной программы «Жилье для российской семьи». С 10 марта 2015 года по 1 декабря 2016 ее участниками стали 1984 семьи (3562 человека). Они получили право на приобретение жилья эконом-класса по государственной цене (35 тыс. руб./кв. м) с чистовой отделкой. По состоянию на 1 декабря свидетельства о праве собственности на приобретенное в рамках программы жилье уже оформили 38 семей (114 чел.).За два последних года 100 человек из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов участников обеспечены жилыми помещениями. Общая сумма средств, выделенных на эти цели, составила более 120 млн 967 тыс. рублей.Кроме того, за счет социальных выплат жилье приобрели 36 ветеранов боевых действий, 33 ветерана войны - труженика тыла, 64 человека из числа инвалидов и из семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.Также за 2015 и 2016 годы ключи от самарских квартир были вручены 107 жителям Самары из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще 438 жилых помещений в муниципальных общежитиях города предоставлено нуждающимся гражданам.Не остаются без внимания и обманутые дольщики - решению этой проблемы сегодня в городе уделяется серьезное внимание. С начала 2012 года до 1 декабря 2016-го на территории Самары количество проблемных объектов сократилось в 4,5 раза (со 104 до 23), а количество дольщиков - в 4,9 раза (с 11550 до 2329).В этом году введено в эксплуатацию шесть объектов долевого строительства на 836 квартир общей жилой площадью 78019,6 кв. м. В их числе:• ООО «Уран» - ул. Луначарского, 5 (362 квартиры общей жилой площадью 23771,9 кв. м), проблемный объект введен в эксплуатацию в административном порядке.Также в судебном порядке введены проблемные объекты: • ООО АПРСФ «Содействие»/ ТСЖ «Лайнер-1» - ул. Братьев Коростелевых, д. 268 (78 квартир, 8214 кв. м);• ЗАО «ЭДС» - ул. Самарская, 165 (118 квартир, 14136,1 кв. м);• ООО «ТрестВолгосоцжилстрой»/Белая Н.В. - ул. Ленинская, 43 (96 квартир, 5970,5 кв. м);• ООО «Новый курс»/Танаева Е.Ю. - ул. Степана Разина, 154 (заселенный, 92 квартиры, 17490 кв. м).Кроме того, введен в эксплуатацию объект долевого строительства ООО «СтройКом» - ул. Ново- Садовая, 140, секция 1Г (90 квартир, 8437,1 кв. м).Таким образом, на 13 октября 2016 года на территории городского округа Самара невведенными остаются 23 проблемных объекта долевого строительства. По 10 из них вопрос не урегулирован или урегулирован частично, 13 домов заселено.Следует отметить, что проблемные вопросы решаются совместно с региональным правительством. Так, в 2016 году из областного бюджета СОФЖИ предоставлена субсидия в размере 221 млн рублей. Благодаря этим средствам в эксплуатацию будут введены жилой дом №4 (секции А, Б, В, Г, Д) в границах улиц К. Маркса, Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти и дом №57 на Заводском шоссе. Уже введены в эксплуатацию в уходящем году два проблемных объекта - жилая застройка на пр. Ленина/Луначарского (55 дольщиков) и на ул. Ленинской, 43 (82 дольщика).До конца текущего года и в январе 2017 года в Самаре запланировано к вводу еще шесть проблемных объектов: жилой дом на ул. Тухачевского/ул. Владимирской (106 дольщиков), жилой дом по адресу ул. Советской Армии, 121 (241 дольщик), Заводское шоссе, 57В (232 дольщика), ул. Дачная, Киевская, пр. К. Маркса (234 дольщика), ул. Радонежская, 1 (238 дольщиков), ул. Буянова/ул. Рабочая (125 дольщиков).Еще один важнейший аспект работы в жилищной сфере - переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В рамках целевых программ в 2015-м и за 11 месяцев 2016 года удалось улучшить жилищные условия 168 самарским семьям. Всего за срок действия программ по переселению эти перемены коснулись 911 семей.Работа по обследованию аварийного жилищного фонда ведется постоянно. По состоянию на 1 декабря 2016 года 734 дома признаны аварийными и подлежащими сносу, 89 - аварийными и подлежащими реконструкции, 176 - непригодными для проживания; 8 аварийных домов снесено. Взамен старых гражданам предоставляются помещения муниципального (вторичного) жилищного фонда. За последние два года таких помещений самарцам было предоставлено 100. По данным на 1 декабря, за 2016 год по программе переселения из ветхого жилья в новые квартиры переехало более 2000 жителей Самарской области. Площадь расселяемой недвижимости составила 50 тыс. кв. м.Если говорить о расселении граждан, проживающих ранее в центральных кварталах Самары, где проекты ведет СОФЖИ, то, по информации областного минстроя, из 6 тыс. кв. м жильцы переехали в общий объем 9 тыс. кв. м.Одним из показательных в реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья является проект «5 кварталов» в центре Самары. Здесь привлечены облигационные займы, которые выкупаются и гражданами, и юридическими лицами. Следующий год покажет, насколько полно этот проект будет реализован, что даст возможность составить планы освоения территорий исторической части города с использованием этого механизма.В 2016 году выплаты на приобретение жилья получили 62 молодые самарские семьи. На эти цели потрачено 44 млн 352 тыс. руб.- Несмотря на непростые экономические условия, застройщики подходят к завершению года в основном с плановыми показателями по количеству сданных квадратных метров, активность на рынке держится на определенном уровне, жилье строится и продается. На мой взгляд, уходящий год для строительной отрасли Самары сложился в целом позитивно.