Модернизация за счет инвестора: обновлен асфальтобетонный завод
Улучшение качества дорожного ремонта - задача многосоставная. Одним из слагаемых успеха стала модернизация асфальто-бетонного завода, являющегося структурным подразделением муниципального предприятия «Благоустройство».
Предприятие было основано в поселке Козелки в 1955 году и давно не обновлялось. Завод по итогам торгов был передан в пользование компании «Автодоринжиниринг» на пять лет. Арендатор без привлечения средств городского бюджета занялся ремонтом существующего оборудования с его частичной модернизацией, а также смонтировал новый экономичный асфальтосмеситель с высокой производительностью.
- В рамках масштабных дорожных работ, которые проходят в Самаре, открытие нового производства современного асфальтобетона имеет большое значение, - подчеркивает мэр Олег Фурсов.
Сразу после открытия обновленный завод был обеспечен контрактами на поставку асфальтобетонной смеси.
На сегодня объем инвестиций в предприятие составил порядка 70 млн рублей. Инвестор планирует вложить аналогичную сумму в комплексное благоустройство территории завода и прокладку к нему железнодорожных путей.
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