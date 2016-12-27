Маршрут проложен: в Самаре обновляется подвижной состав
Подготовка к чемпионату мира по футболу позволяет значительно подтянуть многие сферы городского хозяйства, в том числе и такое направление, как пассажирские перевозки.
За 2015 - 2016 годы для Самары приобретено 39 троллейбусов, 20 трамваев, 125 автобусов на газомоторном топливе. Автобусный парк муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» удалось обновить фактически наполовину. Сейчас его подвижной состав - один из самых молодых в стране, средний возраст машин сократился до четырех лет.
Уже второй год муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» тестирует трехсекционные вагоны различных изготовителей. Специалисты проверяли, насколько новая техника, которая пока официально не числится в парке ТТУ, подходит для самарских условий. И буквально три дня назад был заключен контракт на поставку десяти трехсекционных машин Усть-Катавского вагоностроительного завода, модель 71-631.
О развитии транспортной сферы в своем недавнем Послании к депутатам губернской думы и жителям Самарской области говорил губернатор Николай Меркушкин.
- В следующем году в Самару придет еще одна партия современных трамваев. Мы одни из лидеров в стране по закупке техники на газомоторном топливе, и в следующем году надо наращивать эти закупки, - обозначил перспективы губернатор.
Николай Меркушкин также в своем послании отметил, что в 2017-м необходимо запустить обновление подвижного состава Самарского метрополитена, завершить проектирование канатной дороги до Южного города и начать ее строительство.
За 2015 - 2016 годы для Самары приобретено 39 троллейбусов, 20 трамваев, 125 автобусов на газомоторном топливе. Автобусный парк муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» удалось обновить фактически наполовину. Сейчас его подвижной состав - один из самых молодых в стране, средний возраст машин сократился до четырех лет.
Уже второй год муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» тестирует трехсекционные вагоны различных изготовителей. Специалисты проверяли, насколько новая техника, которая пока официально не числится в парке ТТУ, подходит для самарских условий. И буквально три дня назад был заключен контракт на поставку десяти трехсекционных машин Усть-Катавского вагоностроительного завода, модель 71-631.
О развитии транспортной сферы в своем недавнем Послании к депутатам губернской думы и жителям Самарской области говорил губернатор Николай Меркушкин.
- В следующем году в Самару придет еще одна партия современных трамваев. Мы одни из лидеров в стране по закупке техники на газомоторном топливе, и в следующем году надо наращивать эти закупки, - обозначил перспективы губернатор.
Николай Меркушкин также в своем послании отметил, что в 2017-м необходимо запустить обновление подвижного состава Самарского метрополитена, завершить проектирование канатной дороги до Южного города и начать ее строительство.
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