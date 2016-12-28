Курс на чистые берега. В Самаре ведется очистка водоохранных зон

На постоянной основе ведутся мероприятия по очистке мест отдыха в водоохранных зонах. Это необходимая мера, чтобы берега водоемов в черте города не превращались в несанкционированные свалки.



Увы, большинство посетителей местных красот совсем не заботится об их чистоте. В итоге «на природе» скапливается оставленный самарцами мусор. Городские власти делают все возможное, чтобы изменить ситуацию. Ведется патрулирование проблемных участков, виновных в загрязнении территорий привлекают к административной ответственности. Кроме того, организована работа по повышению

культуры населения.



В текущем году по муниципальному контракту велась очистка правого и левого берегов Волги, а также береговой полосы рек Самары и Татьянки. Департамент городского хозяйства и экологии держал под контролем проведение необходимых работ.



- Схема сбора и вывоза мусора на берегах у нас отработана, - пояснил руководитель управления охраны окружающей среды департамента Андрей Христов. - Берег очищают специально обученные бригады по 5-10 человек. Количество людей зависит от объема загрязнения.



На левых берегах рек Волги, Самары и Татьянки было установлено 18 бункеров-накопителей. На правобережье Волги разместили 24 сборно-разборные площадки, на каждой из которых - 12 контейнеров для сбора мусора. Периодичность вывоза оставленных горожанами отходов при необходимости увеличивалась.



Всего в 2016 году была очищена территория водоохранных зон в 777, 7 тысячи квадратных метров, вывезено 16,2 тысячи кубов отходов. На мероприятия по очистке водоохранных зон направлено 11,4 млн рублей.