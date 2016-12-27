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Культурные достижения в 2016 году: победы на сцене и на... стройплощадке

2016-й запомнится самарцам как год великих свершений в сфере искусства. Наши земляки штурмуют олимпы мировых пьедесталов, громко звучат на всероссийском уровне, постоянно поднимают уровень культуры в городе. Несмотря на существующие экономические проблемы, власти находят возможность финансирования строительства и ремонта театров, Домов культуры, библиотек. А творческие коллективы отвечают новыми достижениями во всех областях деятельности.

Во имя Мельпомены

Артисты муниципальных театров «Камерная сцена» и «Самарская площадь» стали лауреатами двух театральных конкурсов нашего города - «Самарская театральная муза» и «Браво!». «Камерная сцена» в 2016 году представила зрителям две премьеры по произведениям, которые разделяют столетия: «Мельница счастья» по пьесе Виктора Мережко и «Недоросль» по пьесе Дениса Фонвизина. Кроме того, театр при поддержке департамента культуры, туризма и молодежной политики горадминистрации провел II Всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы», в рамках которого были представлены пять спектаклей театров Москвы, Ульяновска, Орла и Самары.

Театр «Самарская площадь» в июне выпустил спектакль «Вишневый сад» по пьесе Чехова.

Артисты детского музыкального театра «Задумка» и дуэт «БалаLike» приняли участие в фестивале, который состоялся с 10 по 16 августа в Республике Корея в городе партнере Самары - Тхонъене и был посвящен Великому морскому сражению при Хансандо.

«Задумка»: не счесть наград

В конце апреля детский музыкальный театр «Задумка» стал участником II фестиваля детского танца «Светлана», организованного прима-балериной Большого театра Светланой Захаровой. На гала-концерт в Москву пригласили 14 коллективов, которые выступили в лучшем концертном зале страны - «Россия», и самарцы были среди них.

Летом артисты театра побывали в Грузии, где приняли участие в фестивале «Wonderland - из Грузии с любовью». «Задумка» получила Гран-при в хореографии и два первых места в вокале. В августе театр ездил на фольклорный хореографический фестиваль в Сербию, участниками которого были творческие коллективы практически из всех стран Европы.

Всего за 2016 год «Задумка» на различных конкурсах завоевала 10 Гран-при, 91 раз становилась лауреатом I степени, 35 раз - II степени.

Подумали о материальном
В конце сентября начались ремонтные работы в ДК «Октябрь». Для жителей поселка Мехзавод это означает возвращение сердца их культурной жизни. Ведь именно здесь проводились все праздничные мероприятия. В этом году отремонтирована крыша и заменена электропроводка - на эти цели выделяли почти 17 млн руб. Капитальный ремонт здания начнется в следующем году.

В июле стартовали ремонтные работы в ДК «Нефтяник». В Куйбышевском районе это практически единственный очаг культуры с большим зрительным залом. За более чем полувековую историю его инженерные сети пришли в негодность. Со временем стала протекать крыша, а подвал - подтапливаться грунтовыми водами. С просьбой привести в порядок здание горожане обращались к главе Самары Олегу Фурсову.

В первую очередь подрядчики принялись за выполнение фасадных работ. До наступления осени заменили кровлю, гидроизолировали балкон и подвал. В настоящее время ведется замена систем отопления, вентиляции и электрики. Все внутренние помещения приведут в соответствие с требованиями пожарной безопасности. ДК будет введен в эксплуатацию уже в сентябре 2017 года.

Золотая «Гармония»

Хор «Гармония» Детской музыкальной школы им. Чайковского принял участие в IX Всемирных Хоровых Играх, которые в этом году проводились в июле в Сочи.
В престижном соревновании приняли участие 283 коллектива из 36 стран. В составе жюри были самые знаменитые хоровые дирижеры, известные музыканты из России, США, Латвии, Китая, Армении, Казахстана. «Гармония» принимала участие в Конкурсе чемпионов, в номинации «Детские хоры». Представила четыре произведения, утвержденные организационным комитетом. Первое место и золотая медаль! Вне конкурсной программы хор «Гармония» с большим успехом выступил в центре Сочи на площади Олимпийских символов и в Морском порту.

Комментарий
Владимир Гальченко, председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ, секретарь СТД РФ, заслуженный артист России:
- За последнее время серьезно изменилось отношение к культуре в городе. Это ощущается повсюду. Появились уютные уголки, где отражена память о том или ином самарце, скульптурные композиции, памятники. Это то, что делает наш город особенным, в этом проявляется его неповторимая идентичность.
Дата: 27 декабря 2016 , 15:06
51
Автор текста: Ирина Кириллова, Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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