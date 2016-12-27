Город - футбольный клуб. Остановки и транспорт украсили спортивной символикой
Благоустройство и оформление Самары к главному спортивному событию 2018 года вышло на первый план.
В городе оформляют в спортивном ключе бульвары, парки и скверы. Но этими мероприятиями городские власти не ограничились. Популяризация спорта и здорового образа жизни в областной столице велась по всем направлениям. В частности, было решено задействовать социальную рекламу.
Например, по улицам начал курсировать брендированный транспорт - украшенный футбольной символикой. Стикеры с эмблемой Самары как города - организатора ЧМ-2018 размещались во всех вагонах метро, в 200 трамваях, 100 троллейбусах и 200 автобусах. Оформили в футбольном стиле и ряд остановочных павильонов. Как отмечают специалисты, новое покрытие не только красивое, но и антивандальное: на него невозможно наклеить объявления, афиши и прочие листовки.
Световые фигуры «Футболист» и красочные стяги с символами Самары были установлены на столбах на улицах Куйбышева, Григория Засекина, Гагарина, проспектах Кирова и Ленина, на Южном шоссе и около железнодорожного вокзала. По мосту со стороны улицы Главной, около метро на улицах Гагарина и Победы вывешивались баннеры. Обновлялся и приветственный баннер при въезде в город со стороны Волжского шоссе и Демократической.
На улицах города устанавливали арт-объекты. В 2016 году появилось пять топиарных фигур «Мяч», размещенных на транспортных развязках и в зеленых зонах, три гигантские рамки для фотографирования.
В городе оформляют в спортивном ключе бульвары, парки и скверы. Но этими мероприятиями городские власти не ограничились. Популяризация спорта и здорового образа жизни в областной столице велась по всем направлениям. В частности, было решено задействовать социальную рекламу.
Например, по улицам начал курсировать брендированный транспорт - украшенный футбольной символикой. Стикеры с эмблемой Самары как города - организатора ЧМ-2018 размещались во всех вагонах метро, в 200 трамваях, 100 троллейбусах и 200 автобусах. Оформили в футбольном стиле и ряд остановочных павильонов. Как отмечают специалисты, новое покрытие не только красивое, но и антивандальное: на него невозможно наклеить объявления, афиши и прочие листовки.
Световые фигуры «Футболист» и красочные стяги с символами Самары были установлены на столбах на улицах Куйбышева, Григория Засекина, Гагарина, проспектах Кирова и Ленина, на Южном шоссе и около железнодорожного вокзала. По мосту со стороны улицы Главной, около метро на улицах Гагарина и Победы вывешивались баннеры. Обновлялся и приветственный баннер при въезде в город со стороны Волжского шоссе и Демократической.
На улицах города устанавливали арт-объекты. В 2016 году появилось пять топиарных фигур «Мяч», размещенных на транспортных развязках и в зеленых зонах, три гигантские рамки для фотографирования.
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