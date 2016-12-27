27 декабря 2016 года,
17:36
$ 60.91    63.73   Нефть 55.16 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Темы/Итоги года/

Город - футбольный клуб. Остановки и транспорт украсили спортивной символикой

Благоустройство и оформление Самары к главному спортивному событию 2018 года вышло на первый план.

В городе оформляют в спортивном ключе бульвары, парки и скверы. Но этими мероприятиями городские власти не ограничились. Популяризация спорта и здорового образа жизни в областной столице велась по всем направлениям. В частности, было решено задействовать социальную рекламу.

Например, по улицам начал курсировать брендированный транспорт - украшенный футбольной символикой. Стикеры с эмблемой Самары как города - организатора ЧМ-2018 размещались во всех вагонах метро, в 200 трамваях, 100 троллейбусах и 200 автобусах. Оформили в футбольном стиле и ряд остановочных павильонов. Как отмечают специалисты, новое покрытие не только красивое, но и антивандальное: на него невозможно наклеить объявления, афиши и прочие листовки.

Световые фигуры «Футболист» и красочные стяги с символами Самары были установлены на столбах на улицах Куйбышева, Григория Засекина, Гагарина, проспектах Кирова и Ленина, на Южном шоссе и около железнодорожного вокзала. По мосту со стороны улицы Главной, около метро на улицах Гагарина и Победы вывешивались баннеры. Обновлялся и приветственный баннер при въезде в город со стороны Волжского шоссе и Демократической.

На улицах города устанавливали арт-объекты. В 2016 году появилось пять топиарных фигур «Мяч», размещенных на транспортных развязках и в зеленых зонах, три гигантские рамки для фотографирования.
Дата: 27 декабря 2016 , 13:00
84
Автор текста: Яна Емелина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Итоги года
В Самаре отметили 50-летие улицы Стара-Загора и 140-летие русско-болгарской дружбы
27 декабря 2016
49
В Самаре отметили 50-летие улицы Стара-Загора и 140-летие русско-болгарской дружбы
В Самаре обновляются фасады домов на гостевых маршрутах
27 декабря 2016
53
В Самаре обновляются фасады домов на гостевых маршрутах
Первое впечатление: «ворота» города преобразят к ЧМ-2018
27 декабря 2016
80
Первое впечатление: «ворота» города преобразят к ЧМ-2018
Культурные достижения в 2016 году: победы на сцене и на... стройплощадке
27 декабря 2016
51
Культурные достижения в 2016 году: победы на сцене и на... стройплощадке
Программа «Цветущая Самара»: по сравнению с предыдущим годом количество цветников в городе увеличилось на 28%
27 декабря 2016
73
Программа «Цветущая Самара»: по сравнению с предыдущим годом количество цветников в городе увеличилось на 28%
В 2017 году в Самаре стартуют масштабные работы по благоустройству
27 декабря 2016
60
В 2017 году в Самаре стартуют масштабные работы по благоустройству
Открыть доступ. Продолжается совершенствование безбарьерной среды
27 декабря 2016
56
Открыть доступ. Продолжается совершенствование безбарьерной среды
Модернизация за счет инвестора: обновлен асфальтобетонный завод
27 декабря 2016
59
Модернизация за счет инвестора: обновлен асфальтобетонный завод
Самарские уроки. В нашем городе проведен Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель года России»
27 декабря 2016
68
Самарские уроки. В нашем городе проведен Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель года России»
Лента новостей
27 декабря 2016 , 15:50
104
Студенты СамГТУ сошлись в кулинарном поединке
  В Самарском государственном техническом университете состоялся кулинарный поединок.
27 декабря 2016 , 15:49
102
Лучший почтальон России работает в Сызрани
В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший...
27 декабря 2016 , 15:26
105
В особняке Клодта расскажут об истоках сказок
   В музее «Детская картинная галерея» открылась выставка «Были и...
27 декабря 2016 , 15:18
78
Малому бизнесу - большие кредиты
  В новом году расширить свой бизнес или открыть новый станет легче с кредитами от...
27 декабря 2016 , 15:18
93
Художественная галерея «Вавилон» отметила свое совершеннолетие
 Множество гостей пригласила на день рождения своего детища известная в Самаре...
27 декабря 2016 , 15:03
88
В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе Александра Островского
   В марте «Самарская площадь» представит премьеру - спектакль по пьесе...
27 декабря 2016 , 14:54
99
Специалисты обсудили организацию детского отдыха в будущем году
   В министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось заседание...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
11 декабря 2016
12164
1
По факту нападения на начальника полиции Отрадного и его жены возбуждено уголовное дело
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
15 декабря 2016
7679
4
Задержаны пятеро подозреваемых в жестоком нападении на главу полиции Отрадного и его жену
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
11 декабря 2016
6627
1
В Самарской области в ДТП погибли женщина и ребенок
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
11 декабря 2016
6590
Прощание с Виктором Ольховским состоится 12 декабря
   В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
30 ноября 2016
1007
В Самарской области перевернулся УАЗ патриот. Пострадали двое
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
Елена Стребкова о инновационных препаратах для лечения гепатита С
27 ноября 2016
422
Елена Стребкова о инновационных препаратах для лечения гепатита С
Важнее всего - предупредить или вовремя распознать болезнь.
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
27 ноября 2016
338
Наш нобелевец Николай Семенов. Единственный земляк - лауреат престижной премии
В Самаре есть только один нобелевский лауреат. Но зато какой!
В аварии с участием Шевроле и фуры погибли два человека
27 ноября 2016
534
В аварии с участием Шевроле и фуры погибли два человека
ДТП произошло сегодня, 27 ноября, примерно в 3 часа ночи на трассе М-5 «Урал» в...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.