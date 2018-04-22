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Исторические версии. Реставратор Киево-Печерской Лавры в Куйбышеве

Двадцатый век причудливо разметал людей по свету. Революции и две мировых войны заставили многих забыть свои корни. Но это беспамятство не могло длиться вечно. Все больше людей сегодня охватывает страсть к генеалогическим исследованиям. Уже не раз к ним подключалась и «Самарская газета». Недавно к нам через «Альянс Франсез Самара» обратился Тома Готрон с просьбой узнать о судьбе его предка Владимира Сонина. Предположительно, он жил в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. Благодаря заместителю директора Центрального архива Самарской области Ольге Зубовой ответ на вопрос был получен. 

Священная реликвия 
 
В «Фейсбуке» на странице парижанина Тома Готрона выставлена фотография стершейся православной иконки, написанной на каменной плиточке. Казалось бы, разрушенная временем вещица… Но для многодетной семьи Готрон, в которой подрастают трое чудесных русоволосых ребят, нет реликвии дороже. Тома с гордостью поясняет: 
 
- Моему прадеду Николаю вручил этот образ его отец, Владимир Сонин. Маленькую икону он написал сам и отдал ее сыну, уходившему на фронт. Наказал носить в нагрудном кармане офицерского френча. Во время одного из сражений Первой мировой святой образ остановил пулю, которая должна была поразить Николая прямо в сердце.
 
Уголок семейного талисмана отбит. А над самым нимбом глубоко отпечатался след от пули. Лик святого от трения о военную форму слабо различим. И это неудивительно. Ведь за годами германской последовали революция и гражданская война, а потом и изгнание. Получилось так, что около десятка лет Николай Сонин не имел возможности сменить военную форму на гражданскую одежду. И отцовское благословение сопровождало его в самые трудные для него годы. Возможно, поэтому офицер и выстоял. 
 
Письмо Татьяны 
 
Интерес к своим корням у Тома - от его бабушки Татьяны, дочери Николая Сонина. Она часто вспоминала о России, хотя сама родилась в Турции и по-русски почти не говорила. 
 
- У моей бабушки невероятная судьба, - делится Тома. - Она жила долгое время на Мадагаскаре, в Камбодже, Камеруне, Сенегале и во Франции. Путешествовала по США, Бразилии, Азии, по всей Африке и однажды все-таки съездила в Россию.
 
Татьяна была талантливой художницей. Говорила внуку, что этот дар достался ей от ее русского деда. К сожалению, у женщины совершенно не было коммерческого дара, и она не смогла нажить состояние, продавая свои произведения. 
 
Татьяна Готрон недавно покинула этот мир, но все же успела оставить пару страниц воспоминаний, за которые села, увы, слишком поздно. Вот как она описывает жизнь своих родителей: 
 
«Царь отрекся от престола в 1917 году. К власти пришли большевики. Отец только вернулся из окопов германской, а тут началась новая война. Императорская армия стала сражаться с узурпаторами власти. Но в 1920 году белых разбили и началось бегство. Николай Сонин отправился в эмиграцию через Одессу, где встречает Нину Гржибовскую, мою маму. Она родилась 4 июля 1898 года в городке Помешово в Польше. Тогда это была территория Российской империи. Добравшись до Турции, Николай и Нина, имея статус беженцев, обратились в Красный Крест». 
 
Горькие годы эмиграции 
 
Время ожидания разрешения на въезд в третью страну затягивалось. В 1921 году в Стамбуле у Нины и Николая родилась дочка Татьяна. И вот получено разрешение на иммиграцию в США. Но Нина заболевает тифом. Вся семья отправляется на карантин. Первоначальные планы поменялись. В 1924 году Сонины на корабле оправляются во Францию. Вскоре там появляется на свет их сын Андрей. 
 
Глава семейства готов на любую работу, лишь бы прокормить домочадцев. Человек, получивший прекрасное образование, бегло говорящий по-французски, получает лишь место рабочего на виноградных плантациях Арля. Нине тоже непросто, ей еще только предстоит освоить иностранный язык. Также она учится шить, впоследствии это дало ей возможность работать сразу на несколько модных магазинов. Семья понемногу встает на ноги и переезжает в курортный город Виши. Но до уровня среднего класса Сониным еще далеко. И хотя мать обшивает дочку, стараясь, чтобы та выглядела элегантно, для одноклассников Таня остается «грязной иностранкой». Все эти обстоятельства подталкивают девушку к раннему замужеству. В 15 лет она встречает 35-летнего Робера Готрона и уезжает вместе с ним на Мадагаскар. 
 
Весточка с родины 
 
Несмотря на «железный занавес», Сонины во Франции ухитряются получать вести с родины. Вероятно, благодаря оставшейся в Киеве сестре Николая. Через восемь лет после приезда во Францию он получает портреты родителей, нарисованные на кусках картона. Сын с горечью видит, насколько они постарели. Рука отца-художника не приукрашивает действительность. Владимир Дмитриевич сообщает, что они с Ириной Дионисьевной переехали из Киева в Москву, где он работает преподавателем рисунка и живописи. А потом, в начале Второй мировой, Николай каким-то чудом узнает, что родители отправились из столицы в Куйбышев. Почему именно туда? Что пережили они в тылу? Этот вопрос мучает его всю оставшуюся жизнь. 

Продолжение следует. 
 
Дата: 22 апреля 2018 , 09:57
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Автор текста: Татьяна Гриднева
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