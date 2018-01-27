Как купцы в Самаре дома строили





Назло пожарам

Губернатор Оренбургский и Самарский граф Василий Перовский был человеком государственным. Посвятил свою жизнь Отечеству - не женился, не имел детей. Сначала зарекомендовал себя как храбрый воин. Был участником Бородинского сражения, Русско-турецкой войны, Хивинского похода. Затем по приказу императора в качестве крупного чиновника прилагал все силы к обустройству вверенных ему земель. И не мог не понимать, что одних его усилий не хватит, чтобы руководить такой большой территорией - от Урала до Волги. Не без помощи своего брата - министра внутренних дел Льва Перовского он после нескольких попыток сумел все же доказать Николаю I необходимость разделения порученной ему губернии на две - Оренбургскую и Самарскую.

Естественно, сведения об обсуждении этого серьезного вопроса «в верхах» не могли не просочиться заранее в деловые круги Самары. И в нашем городе вовсю начали сооружать каменные здания взамен утраченных во время большого пожара 1848 года деревянных. А в 1850 году развернулось настоящее соревнование между застройщиками на предмет того, чей дом будет выбран для обустройства в нем губернаторской резиденции.

Победителем оказался, к удивлению многих, молодой купец Егор Аннаев, родственник симбирского владельца сети винных лавок Ивана Макке. Дом, построенный им на деньги хозяина бизнеса, был готов раньше всех - аккурат к последнему месяцу 1850 года. А 31 декабря наконец был издан указ сената об открытии с 1 января 1851 года Самарской губернии.

«Добро» на постройку

Рано оставшийся сиротой внук астраханского соляного пристава Егор Аннаев воспитывался в семье своей старшей сестры, которая была замужем за Макке. Вероятно, ему особо не с кем было делиться наблюдениями, размышлениями о жизни. Поэтому взял за правило вести дневник. Благодаря его педантичности мы знаем сегодня о многих событиях, произошедших в нашем городе, вполне достоверно. В том числе Егор описал страшные пожары, то и дело разрушавшие деревянную Самару. Рассказал, как строил здесь дом по поручению мужа сестры и как в нем было провозглашено основание Самарской губернии.

Макке, как и положено немцу, приучал брата жены к делу с младых ногтей. В 1848 году в Самаре умер приказчик одного из заведений, и Егора послали на его место.

В день приезда Аннаева в Самару случился большой пожар. Юноша еле пробрался среди охваченных огнем строений к хозяйскому дому и увидел, что магазин Макке сгорел. Однако верные слуги снесли самое ценное имущество в подвал.

Там Егор нашел сундучок с шестью тысячами рублей серебром. И уговорил Макке на эти деньги вновь отстроить каменный дом в Самаре. В мае 1850 года приступил к возведению. Но когда каменное здание уже было почти готово и даже оштукатурено, в Самаре вдруг опять произошел сильнейший пожар. Аннаев, как и за два года до этого, вновь пережил весь кошмар огненного ада. После пожара Егор сразу же написал Макке письмо, в котором предлагал заново отделать дом к зиме, да поторопиться, «ибо квартиры будут дороги, потому что негде будет жить, а строиться вряд ли будут, потому что народ весь разорился, и не на что покупать материалы, поэтому я полагаю, что лес будет дешев...». Макке дал «добро» на завершение строительства обгоревшего дома. И в декабре 1850 года правительственная комиссия признала это здание самым лучшим из числа вновь отстроенных в городе.

Судьба дома Макке

Здание за хорошую цену тут же было арендовано первым губернатором Степаном Волховским.

Именно в нем 1 января 1851 года свершилось историческое событие - торжественное открытие вновь образованной Самарской губернии. Губернатор зачитал собравшимся гостям императорский указ. А епископ Феодотий отслужил молебен с крещением святой водой и благословил город иконой митрополита Алексия.

Первое время в доме Макке размещалось губернское правление. За аренду здания Аннаев назначал самую умеренную плату. Поэтому он всегда пользовался благосклонностью губернатора. Уже через несколько месяцев после основания Самарской губернии Егор Аннаев при поддержке властей открыл в городе свой первый магазин. Позже Иван Макке при посредничестве родственника сдавал дом в аренду уездному Благородному собранию. С 1880 года там располагалось Самарское реальное училище.

Ныне здание на улице Алексея Толстого, 33 находится на реконструкции. На фото, которое представлено в архивной экспозиции, дом Макке очень отличается от своего современного вида. Он гораздо меньше по размерам и имеет другую конфигурацию.

- Разбирая документы, в которых говорится об архитектуре нашего города, мы заметили, что наши предки были людьми рачительными. Они не разрушали крепкие дома, но перестраивали их: расширяли, надстраивали, меняли облик, сохраняя и используя в качестве основы первоначальное строение, - пояснила Ольга Зубова, заместитель директора Центрального государственного архива Самарской области.