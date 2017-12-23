О русских французах, чьи предки сто лет назад покинули Самару. Часть пятая





Post scriptum

Невозможно не рассказать о пребывании Миша Румянцева в Самаре. На этот раз он провел в нашем городе четыре дня. Встретившись с самарцами, которые рылись в архивах в поисках деталей жизни его предков, а затем и с местными музейщиками, он узнал много нового.

Например, Михаил Савченко рассказал Румянцеву, что прадед того по матери Николай Цвиленев дружил с хозяином особняка, в котором ныне располагается Музей модерна, Александром Курлиным. Оба входили в правление Самарского фотографического общества. Не раз Цвиленев имел удовольствие посетить эту городскую усадьбу, построенную в 1903 году архитектором Зеленко. Несомненно, ему приходилось и подымить трубочкой вместе с хозяином дома в его комфортабельной курительной комнате. А может, и сыграть здесь партию в шахматы или карты. На стене посвященного хобби мужчин начала ХХ века кабинета, рядом со старинным немецким фотоаппаратом, висит список первых самарских фотографов. В нем есть и фамилия Николая Цвиленева.





Талант в наследство

Миша увидел затем, каким почерком прадед вывел свою фамилию на каждой странице раритетного альбома фотографий всех судов крупнейшей российской пароходной компании «Кавказ и Меркурий», который он подготовил по ее заказу. Оказалось, что орфография фамилии, в которой есть «е» и чисто русский звук «ё», отличается от французского написания, в котором две буквы «и».

Альбом с изображением пароходов, изданный в 1892 году и находящийся ныне в фондах музея Алабина, принесла на встречу с гражданином Франции научный сотрудник Елена Жидкова. Она рассказала о том, что Николай Цвиленев вместе с Арсением Михайловым был автором одного из первых сборников фотографических видов нашего города. Альбом под названием «Самара» был издан еще раньше - в 1881 году.

Настоящим сюрпризом для Миша оказался фотопортрет Николая Цвиленева, находящийся в музее. До этого времени Румянцев никогда не видел его лица.

На встрече присутствовал один из авторов капитального труда «Фотографы и Самара» Владимир Кузнецов. Он продемонстрировал Миша Румянцеву те страницы трехтомного издания, на которых рассказывается о его прадеде. Это и отзывы о Николае Иосифовиче друзей, и сделанные им фотографии его усадьбы в Ставрополе, и волжские пейзажи, и городские виды.

Из воспоминаний современников Миша узнал, что его прадед был не только фотографом, но и прекрасным виолончелистом. И тут он понял, откуда художественный и музыкальный талант его отца. Вероятно, на самом деле после смерти своей дочери Николай Иосифович принял самое деятельное участие в судьбе своих внуков.

Вот эта улица, вот этот дом...

Музейщики определили также адреса двух самарских домов, в которых проживали Цвиленевы. Один из них находился на нынешней улице Ленинской, напротив Дома-музея Ленина. Он был разрушен при закладке исторического квартала. Другой существует и поныне по адресу улица Самарская, 81.

Миша Румянцев рассказал о том, что оставшаяся в городе после эмиграции Николая Румянцева его сестра Елена вышла замуж за некоего Сурошникова. Музейщики предположили, что ее муж - один из восьми детей Василия Михайловича - известного самарского купца-миллионера и сподвижника Челышева в деле искоренения пьянства в губернии.

Елена переехала в Москву и умерла в тридцатые годы. Ее детей стала воспитывать сестра Юлия. Брат Николай несколько раз присылал из Франции сиротам деньги на еду и лекарства.

Зарубежному гостю интересно было узнать о том, что его дед по отцу подполковник Николай Михайлович Румянцев в конце жизни вовсе не пропал без вести, а умер и был похоронен в Самаре. Эти сведения нашла в справочниках о жизни дворянства Марина Осипова - потомок семьи Грандмезон, также жившей в Самаре.

Что дальше?

На встрече присутствовал исследователь истории самарской медицины Николай Ретин. Он обсудил с Миша вопрос организации в России Пастеровских станций. Румянцев, который всю жизнь занимается вопросом вакцинации от бешенства, продемонстрировал страницы из французских газет конца ХIХ - начала ХХ века, которые писали о настоящей эпидемии этого опасного заболевания в Самарской губернии. Миша рассказал о своем многолетнем участии в международном проекте «Врачи против бешенства». И предложил организовать подобную конференцию в нашем городе.

Румянцева приветствовали представители Альянс Франсез Самара. Директор Пьер Мансини поддержал идею организовать в Самаре дни, посвященные памяти Луи Пастера.

От имени коллектива «Самарской газеты» автор этих строк вручила Миша Румянцеву четыре номера «СГ», в которых рассказывалось об истории его семьи в нашем городе.

Директор Музея модерна принял в дар две картины Николая Румянцева. На одной - вид того квартала Лиона, в котором живут и работают знаменитые ткачи. На другой - изображения русских женщин, «кумушек», которых русский эмигрант начал писать незадолго до своей смерти. Договорились об организации выставки работ лионского художника в Музее модерна.

Затем Миша Румянцев посетил музей Александрийского гусарского полка, а также места, связанные с жизнью его предков в нашем городе.

Валентина Чернова, искусствовед:

- Общее впечатление от картин Николая Румянцева такое: в них отчетливо проявилось время, в которое он творил. Во Франции тогда был актуален кубизм. У него есть ряд подобных работ. Мода тогда пришлась на Сезанна и Руссо, на фовистов. Все эти направления французского искусства проявились в наследии художника. Он не просто следовал актуальным тенденциям того времени, он их исследовал. Художнику было интересно решать собственные задачи в рамках того или иного направления. Это профессиональный художник, типичный представитель французской живописи первой трети ХХ века.