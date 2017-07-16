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Как самарец Валентин Цареградский искал золото для страны. Часть 4

Не только сам Валентин Цареградский внес огромный вклад в экономику страны. Все члены его большой семьи работали на благо России. Сестра Татьяна вывела засухоустойчивый сорт пшеницы, племянники стали известными работниками нефтяной и газовой промышленности, дочь Ирина - крупным ученым-микробиологом, внук Андрей Топунов - тоже ученым, но прославился он еще и как художник. 

Два родных города 
 
Валентин Цареградский считал своей малой родиной два города. Самару, неподалеку от которой он родился и где прошли его юношеские годы, и Магадан, выросший с его помощью и у него на глазах. Здесь он проявил все свои таланты - геолога, ученого, руководителя, писателя и художника. 
 
В Магадане помнят областные художественные выставки, украшением которых часто становились работы Валентина Александровича. И презентации его книг, в которых он подробно описал свои экспедиции в поисках золота и воздал должное товарищам, делившим с ним холод, голод и опасности, выпавшие на долю первопроходцев. 
 
В краеведческом музее Магадана хранятся артефакты, связанные с работой первых колымских геологов, фотографии и личные вещи Юрия Билибина и Валентина Цареградского. Есть в запасниках вещь поистине уникальная - магнитофонная запись одного из последних интервью Валентина Александровича, который дает ответ на вопрос журналиста о том, откуда все его таланты, стремление к путешествиям и открытиям. Цареградский отвечает, что он, как и все мы, «родом из детства». 
 
Подробно рассказывает он о детских годах в селе Никольском, входившем в состав Самарской губернии. О господской усадьбе, в которой увидел впервые живописные полотна русских и европейских художников. Здесь, благодаря доброму отношению ее тогдашних владельцев - семьи городского головы Мелекесса Константина Маркова, - он имел возможность читать книги из богатейшей библиотеки. На юного Цареградского больше всего произвели впечатление произведения Джека Лондона. Повлияли также рассказы бывалого охотника и путешественника, школьного сторожа Ивана Медвеженкова. Тот исходил всю Россию и однажды поведал парнишке о Горном институте, который находится в Петрограде. 
 
Новое о самарском периоде 
 
Поступить в Горный институт Валентин хотел сразу после окончания реального училища в Ставрополе. Но был мобилизован на курсы учителей для ликбезов, которые создавались по всей губернии. Находились они в Самаре. Заниматься на курсах Валентину было неинтересно. Он пропадал на Волге. Его отчислили за плохое посещение, и паренек оказался на улице - без жилья и средств к существованию. Буквально спас Валентина, приняв на учебу, директор Самарского высшего электротехнического строительного техникума - так называет это учреждение в своем интервью Цареградский. Очевидно, он имеет в виду Самарский строительный техникум, который был образован в нашем городе в 1917 году. Далее в его биографии Самарский университет. 
 
Хлеб и «черное золото» 
 
Валентин Цареградский и учась в Ленинграде, и работая на Севере, часто приезжал в родные места. В Самарской области жила его младшая сестра Татьяна. Голод в Поволжье, подтолкнувший Цареградского к поступлению в Ленинградский горный институт, оказал сильное воздействие на девушку. В 15-летнем возрасте она стала свидетелем этого страшнейшего стихийного бедствия. Трагедия указала ей дорогу в жизни. Татьяна Александровна поступила в Казанский сельскохозяйственный институт и, окончив его, работала на Средне-Волжской и на Безенчукской опытных станциях. С 1937 по 1940 год она была научным сотрудником кафедры растениеводства Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве. Исполнила свою мечту - создала новый засухоустойчивый сорт пшеницы. 
 
А брат Валентина Цареградского Александр, закончив учебу, начал работать геодезистом-топографом в Куйбышеве. У него на окраине города был деревянный одноэтажный дом с приусадебным участком. Для его трех сыновей, Юрия, Олега и Валентина, приезжавший из Магадана старший брат отца стал кумиром. Он часто гостил в их семье и всегда с удовольствием общался с детьми. Рассказывал о путешествиях по Якутии, Чукотке, о своем участии в поисках золота, других полезных ископаемых. И, конечно, об удивительной загадочно-прекрасной северной природе. Валентин Александрович уже тогда имел Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. Но для племянников он оставался простым, интеллигентным и душевным дядей. В его честь был назван младший сын Цареградских-куйбышевцев. 
 
Сохраняя память 
 
Племянники Валентина Цареградского также решили посвятить свою жизнь освоению новых месторождений на Севере. Они работали в Сургутском управлении буровых работ. Полный тезка ученого Валентин Александрович Цареградский-младший ушел на заслуженный отдых в 2007 году с поста главного энергетика треста «Сургут-нефтеспецстрой». 
 
Не подвели нашего героя и его собственные дети и внуки. Дочь, Ирина Валентиновна, окончила МГУ, она известный ученый-микробиолог. Сейчас живет в Санкт-Петербурге, как и ее сын Александр. В Москве живет второй внук, сын старшей дочери, Вероники, - ученый и художник Андрей Топунов. 
 
В местах, где работал геолог Валентин Цареградский, сделано многое для увековечения памяти этого неординарного человека. Настала пора сделать то же самое и в Самаре. Пока готовится к публикации посвященная ему книга самарских историков. Есть предложения по созданию в нашем городе музея Валентина Цареградского. 
Дата: 16 июля 2017 , 11:00
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Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: fond-tsaregr.1gb.ru
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