Как самарец Валентин Цареградский искал золото для страны





Звучная фамилия

Музейщики приложили немало усилий, чтобы найти членов семьи Цареградских в Самаре. Они подняли архивы и даже просмотрели все социальные сети. Наконец, их поиски увенчались успехом. Оказалось, в нашем городе проживают родственники знаменитого геолога, которые никогда не теряли с ним связи. Но будучи людьми очень скромными, не афишировали свое родство.

Они рассказали о корнях Цареградских и пояснили, откуда такая звучная фамилия. Оказалось, в роду издавна были особы духовного звания. А выпускникам духовной семинарии перед отправкой в приход было принято заменять неблагозвучные или маловыразительные фамилии на более подобающие их сану, корни которых брали из Священного писания. От имени столицы христианской Византии и была образована фамилия будущего советского исследователя недр.

Сведения о Цареградских сохранились в различного рода документах, хранящихся в областном архиве. Все - личности неординарные. Прародителем на самарской земле был священник Дмитрий Алексеевич Цареградский, происходивший из семьи дьячка. Он служил в селах Загарино, Еделево, Тюхмешево и Белый Яр. У Дмитрия Алексеевича и его жены Натальи Ивановны было трое детей. Один из сыновей - Михаил - учился в Самарской духовной семинарии, работал учителем в земской школе. Был рукоположен в священники. Более сорока лет служил при Казанско-Богородицской церкви в селе Кондаковка.

Из духовного сословия

Сын Михаила Цареградского и его жены Марии - отец будущего геолога Александр Цареградский - по окончании Самарской духовной семинарии в 1899 году был определен на должность псаломщика в село Бирля Ставропольского уезда с обязательством обучать детей в церковно-приходской школе.

Его женой стала дочь известного в Самарской губернии общественного деятеля и просветителя крестьянства Михаила Мартыновича Некрасова. Более 30 лет тот учительствовал в земской школе села Никольского-на-Черемшане. Здесь же помощницей учителя c 1906 года работала и его дочь, Мария Цареградская. У супругов родилось четверо детей - Галина, Валентин, Александр и Татьяна.

Прошло время. Уже женатым человеком Александр поступил на юридический факультет Казанского университета. После его окончания получил назначение на должность чиновника в землеустроительной комиссии Казани. Из материалов архива ФСБ России историки узнали, что Александр Михайлович Цареградский был арестован 23 июля 1937 году за якобы причастность к нелегальной контрреволюционной эсеровской организации. 20 августа 1937 года «тройка» при УНКВД по Куйбышевской области приговорила его к расстрелу.

В Самарском университете

Отважная и образованная женщина, Мария Михайловна Цареградская не опустила руки. Она знала, что должна поставить детей на ноги. Мария Михайловна заведовала детским садом, работала инструктором дошкольного воспитания и заведующей районной школой. Ушла из жизни в 1946 году, так и не узнав о реабилитации мужа, которая произошла только десять лет спустя.

Дети получили светское образование. Галина стала строителем, окончив Ленинградский инженерно-строительный институт, Татьяна - ботаником-селекционером, Александр - гидротехником-изыскателем. А Валентин, о котором наш рассказ, - геологоразведчиком. Родился он в селе Никольское-на-Черемшане. Учился в начальной трехлетней земской школе, а с 1912 по 1920 год получал образование в Ставрополе-на-Волге, в реальном училище. Затем был студентом физико-математического факультета Самарского государственного университета.

На решение Валентина покинуть родные места, несомненно, повлиял голод, набиравший обороты в начале 20-х годов. Преподаватели Самарского университета спешно искали места в менее затронутых бедствием вузах, за ними потянулись и студенты.

Искатели благородного металла

Валентин Цареградский перевелся в Ленинградский горный институт. Он проживал на съемной квартире у дяди своей будущей жены Екатерины Серпуховой. Молодые люди познакомились там и поженились, когда ей было 18, а ему 20 лет. В 1925 году у них родилась старшая дочь Вероника, а в 1927-м младшая - Ирина. Нужно было содержать семью, и, конечно, манила романтика неисследованных земель. Молодой специалист соглашается на работу в составе экспедиции, которую организует в 1928 году прославленный академик Владимир Обручев. По договору с «Союззолотом» и на его средства в бассейн Колымы направили группу ученых от Геолкома ВСНХ СССР под руководством геолога Юрия Билибина. Тот прославился своими утверждениями, что именно на Колыме лежит «пряжка» от «золотого пояса», протянувшегося от Амура до Калифорнии. В состав группы вошел в должности палеонтолога и недавний выпускник горного института Цареградский.

Работа Первой Колымской экспедиции Геолкома послужила отправным моментом в открытии громадной Северо-Восточной золотоносной провинции и предопределила дальнейшую историю края. Затем была организована Вторая Колымская геолого-разведочная экспедиция, руководителем которой стал уже сам Валентин Цареградский. Продолжение следует.





Справка «СГ»

Валентин Александрович Цареградский - Герой Социалистического Труда. Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды, многими медалями. В 1969 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Магадана», а в 1987-м - звание «Почетный разведчик недр СССР».