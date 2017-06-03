Как самарцы ремонтировали фасады своих домов до революции



Чисто там, где не сорят



Писатель и краевед Андрей Демидов провел целое исследование на тему соблюдения чистоты и порядка в Самаре XIX и начала XX века. Он пишет, что предпринимателей, не следящих за состоянием зданий, в которых находились их заведения, штрафовали в первую голову. Нередки были объявления такого рода: «За неопрятность ночлежного дома штрафу в три рубля подвергся Павел Любимов» или «За плохое содержание гостиницы купец Николай Феофанович Иванцов 6 апреля 1894 года оштрафован на 15 рублей».



Домовладельцы должны бы- ли не только регулярно красить фасады, но и отвечать за чистоту своих дворов. Например, за неопрятное содержание двора самарский мещанин Андрей Абрамов был оштрафован в 1894 году на 3 рубля. В случае отказа ему грозил арест на 1 день.



Особо суровыми были наказания за незаконные свалки мусора: «За сваливание навоза в неуказанном месте Михаил Щеглов 9 февраля приговорен городским судьей 3 участка к недельному аресту». За выливание нечистот на улицу мещанин Ларион Пеньков 10 мая 1894 года был оштрафован на целых 45 рублей! И еще легко отделался. За подобное неуважение к порядку ему грозил арест на 15 дней.



Чистая вода - для хвори беда



В начале ХХ века жителям постоянно растущих из-за индустриализации городов грозила серьезная опасность. Она крылась в грязной питьевой воде. В нашем городе весной и летом смертность населения от кишечных эпидемий резко возрастала. Все потому, что в городе не было канализации и помои зачастую выливали на улицу, а выгребные ямы за зиму переполнялись. И когда таяли снега, по спускам к Волге текла зловонная жижа.

Для санитарного надзора в наш город направлялись ревизоры. Например, в 1909 году в Самару прибыла правительственная комиссия во главе с профессором Хлопиным, которая похвалила работу городской думы по наведению чистоты в городе - ведь в нем появилась канализация.



На своих заседаниях думцы уделяли борьбе за городскую экологию большое внимание. И действовали не только словом, но и личным примером. Показателен пример гласного городской думы Альфреда фон Вакано. Он первым установил новейшие очистные сооружения на своем пивзаводе. А затем предложил свою помощь по проведению в городе канализации.



В начале июня 1906 года при городской думе была создана специальная комиссия. Альфред Филиппович профинансировал разработку проекта инженером Вильямом Линдлеем, автором канализационных систем Тифлиса и Варшавы. Линдлей справился с заданием всего лишь за два месяца и уже в начале лета 1907 года представил думе необходимые документы. Согласно его проекту, система состояла из двух огромных труб-коллекторов, в которые собирались сточные воды от всех мелких объектов на прилегающей территории. Один из коллекторов должен был проходить по волжскому склону от улицы Полевой, а другой - по самарскому склону от железнодорожного вокзала. Соединить обе ветви коллектора предполагалось на стрелке реки Самары, где через канализационную станцию на острове Коровьем стоки должны были сбрасываться в Волгу. Но на согласование проекта Линдлея самарской городской думе понадобилось более двух лет.



И все же в январе 1909 года начались активные работы, а к маю стал вопрос о подключении к канализации домовладельцев всей Воскресенской улицы, части Успенской, Казанской и других...

24 октября 1909 года в Самаре торжественно открыли первую линию самарской канализации. Фон Вакано пообещал: «Все расходы, которые будут произведены впредь, я принимаю на свой счет безвозвратно». К 1911 году в городе начали действовать и другие линии канализации.



Чист как трубочист



Еще одним нововведением стал весенний полив улиц нефтью. Это спасало город от песчаной пыли и защищало жителей от возможных инфекций. В 1910 году по рекомендации самарского губернатора был проведен пробный полив, который дал прекрасные результаты. В 1911 году полив улиц применили повсеместно. Трижды поливалась улица Льва Толстого, дважды - территория за Панским переездом. Нефтяная пленка покрывала набережную, улицы Преображенскую, Казанскую, Вознесенскую, Дворянскую, Алексеевскую площадь. Этому благому делу помогали благотворители: 20 бочек пожертвовало городу товарищество братьев Нобель, восемь бочек - Каспийское товарищество, четыре - товарищество «Мазут». Городские власти закупили еще свыше 400 бочек емкостью 25 пудов каждая. На 1911 год городская Управа предложила утвердить смету в пять тысяч рублей на нефтяной полив. Непонятно, как ходили по покрытым «черным золотом» улицам наши землячки в своих длинных платьях, но от летнего бича Самары - вездесущей пыли - это, должно быть, действительно хорошее средство.



Из заключения правительственной комиссии:



«Невозможность дальнейшего пользования для удаления из города нечистот Веденеевской ямой. Ее закрыть и подобрать другое место. Не рекомендуется использовать Коровий остров как место свалки, так как весной он заливается водой и может отравить Волгу. Необходимо принять меры против загрязнения реки Самарки сточными водами частных канализаций».



Из сообщений самарских газет:



«Наконец-то после трех лет препирательств и взаимных упреков городская дума решилась утвердить предложенный г-ном Линдлеем план общественного строительства, которое позволит избавить Самару от уличного половодья и нечистот. Грязь с улиц пойдет в два больших скрытых под землей канала, один из которых проложат по берегу Волги, другой - по берегу Самарки. Недоброжелатели говорят, что рядились бы об этом строительстве еще дольше, если бы г-н Ушаков не устроил для гласных, господ чиновников и их семейств поездку на Коровий остров с пикником. Пикник проходил с шампанским и закончился общим катанием по Волге на пароходе».