НОЖ в спину пережиткам прошлого. Как в наш город авангардное искусство пробивалось









Одними из уникальнейших и ценнейших экспонатов, которые можно увидеть на юбилейной экспозиции графики из запасников Самарского художественного музея, стали рисунки Николая Попова. Выполненные в стиле кубофутуризма «Скрипач» и эскиз плаката для театра «Бим-Бом» поражают изящностью и самобытностью. В запасниках находятся еще несколько прекрасных, в том числе и живописных, работ Попова, собранных в коллекцию усилиями бывших директоров музея Владимира Володина и Аннеты Басс.Творчество этого автора - действительно замечательное явление в национальном искусстве ХХ века. Его знали и ценили коллеги-художники и искусствоведы той эпохи, когда еще не начались массовые гонения на «формализм» в изобразительном искусстве. Он был одним из тех, кто пытался создать революционную живопись и с ее помощью бороться как с пережитками буржуазного, мещанского сознания в обществе, так и с невежественностью и ограниченностью партийных функционеров и совслужащих.Из-за превалирования соцреализма в советскую эпоху творчество нашего земляка оказалось в забвении. К тому же он сам был, как и многие самарцы, человеком, не стремящимся к славе и всеобщему признанию. Мы же должны отдать дань памяти этому большому художнику хотя бы потому, что он привез в наш город картины мастеров русского авангарда. Сотрудники художественного музея мужественно сохранили эти сокровища вопреки предписанию «сверху» об их уничтожении. Теперь эти полотна - гордость Самарского художественного музея.Николай Николаевич Попов родился 4 апреля (17 апреля по новому стилю) 1888 года в Самаре в многодетной семье. Эта дата указана и в личном дневнике Николая Ивановича Попова - отца художника. Упоминание о самом этом человеке, учителе 6-го приходского училища в Песочном переулке, находим в записях самарца Николая Аннаева. Композитор Николай Аннаев - сын богатого коммерсанта, строителя кумысолечебницы в Постниковом овраге и здания кирхи на Дворянской. Он называет учителя другом семьи, а его старшую дочь Полину - своей гувернанткой. Если наши предположения относительно дружбы отца художника с Аннаевыми верны, то, конечно, Николай Попов-младший мог вместе с отцом и сестрой бывать на даче Аннаевых на Второй просеке. Вот как Николай Аннаев описывает дорогу туда: «Сады и чудесные поля начинались от земской больницы. Сейчас же за ней тянулся Молоканский сад. Потом проезжали мимо Аннаевского озера. Против Трубочного завода, возле казарменных конюшен, солдаты гоняли по кругу своих лошадей. Дальше тянулся Шихобаловский сад. Потом дорога отклонялась вправо и шла вдоль Постникова оврага, пока еще скрытого живой стеной старого дубняка. Вдоль опушки проходила конка и останавливалась в тупике у самого Постникова оврага».Окружавшие с детства Николая Попова прекрасная природа, волжское приволье, живописные Жигули рано пробудили в мальчике страсть к рисованию. А оно в самарских гимназиях и училищах было обязательным предметом. И преподавали его обстоятельно и на высоком уровне.Получив аттестат о среднем образовании, Николай Попов поступает в Пензенское художественное училище им. Н.Д. Селиверстова, где учится у самого Ивана Горюшкина-Сорокопудова. Видимо, там самарец охотно разделяет революционные настроения студентов. Его авторитет среди молодых художников растет. Начиная с 1914-го и по 1916-й год он - во главе объединения «левой» художественной молодежи, которая сформировала «Волжский союз» и устраивала выставки в Пензе, Самаре, Казани, Оренбурге.В 1918 году Попов окончил Пензенское художественное училище и уехал в Петербург, чтобы продолжить учебу у Александра Савинова в Свободных мастерских, которые вскоре получат новое название - ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские).Александр Савинов был художником-новатором, участником выставок «Мира искусства», поклонником иконописи. Он прививал своим ученикам стремление к поиску собственного пути в искусстве. Деятельность ВХУ-ТЕМАСа настолько понравилась представителям новой власти, что они решили организовать такие мастерские по всей России. В том числе и в Самаре. В Москве СВО-МАС были организованы на базе Строгановского художественного училища и Училища живописи, ваяния и зодчества, в Петрограде - Академии художеств. А в других российских городах в них были преобразованы бывшие художественные училища или школы. В Самаре же до революции художественного училища не было (хотя уже существовало несколько частных классов рисования и живописи), поэтому мастерские должны были стать первым опытом такого рода.С целью организации мастерских из Москвы в наш город откомандировали эмиссаров Наркомпроса - молодых художников Самуила Адливанкина и Георгия Ряжского.В родной город возвращается и Николай Попов. В 1918 - 1921 годах он работает в Самарском губисполкоме в отделе изобразительного искусства и принимает участие в осуществлении плана монументальной пропаганды в губернии. В 1918-м художник вступил в Профессиональный союз работников искусств.В 1919 году вместе с Георгием Ряжским и Самуилом Адливанкиным Попов занимается организацией Свободных художественных мастерских в Самаре. Ему поручено материально обеспечить учебный процесс. Он выписывает из Государственного музейного фонда картины представителей русского авангарда - для того, чтобы они служили пособиями для талантливой самарской молодежи, которой необходимо постичь азы нового творческого мышления.Продолжение следует.***ВХУТЕМАС - это Высшие государственные художественно-технические мастерские, то есть высшее художественное учебное заведение нового, «революционного», формата. Его характеризовала направленность на сочетание художественного и технического образования. Выпускники этих вузов должны были быть нестолько художниками, сколько дизайнерами и инженерами. Первоначально, в 1918 году, такие учебные заведения назывались Свободные художественные мастерские (СВОМАС), а в 1921-м они переименованы во ВХУТЕМАС.