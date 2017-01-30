Возвращенные к жизни. В годы ВОВ Куйбышев и Куйбышевская область приютили более 5000 детей из города на Неве

27 января в Российской Федерации отмечается День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда. Основа - федеральный закон от 13 марта 1995 года.872 дня длился беспрецедентный подвиг жителей осажденного города - с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Страшно ударила война по судьбам маленьких ленинградцев. Голод и болезни косили их, а они заменяли ушедших в ополчение рабочих у заводских станков, тушили зажигательные снаряды на крышах городских зданий, обходили квартиры умирающих от голода людей и отоваривали их продовольственные талоны. Порой кусок хлеба, принесенный ребенком, спасал жизнь взрослому человеку. Но и о самих малышах заботились особо. Еще до начала блокады организовали спешную эвакуацию детских домов вглубь СССР. А тех, кого не успели увезти вовремя, в 1942 году отправляли уже через зимнюю Ладогу по Дороге жизни.Куйбышев был одним из городов, которые приняли маленьких беженцев из Северной столицы.Ребята из ленинградского детдома №7 прибыли в наш город в августе 1941-го. Это была самая первая волна эвакуации. В наш город прибыли 450 детей вместе с четырьмя педагогами. Их разместили в доме отдыха «Ударник» на Первой просеке. Из куйбышевского госпиталя в помощь педагогам направили семь медиков. Работы у них было сравнительно немного. Блокада Ленинграда еще не началась, и дети приехали в относительно хорошем состоянии. Ребят постарше отправили учиться в близлежащие школы №25 и №16. С младшими занимались куйбышевские учителя в здании самого санатория. Согласно сохранившимся отчетам, малолетние жители Ленинграда быстро освоились на новом месте. Им понравились Волга и живописная местность, в которой они проживали вплоть до начала 1946 года. За все время не было зарегистрировано ни одного побега из детдома, ни одного чрезвычайного происшествия.Другое дело, когда в Куйбышев стали поступать дети-блокадники. В 1942 году были приняты срочные меры по их приему. Приказом Куйбышевского облисполкома все здания бывших детских санаториев поручили освободить до 1 июня 1942 года для размещения 5000 ленинградских детей. 2000 из этого числа решили устроить по детдомам и общежитиям спецшкол области. Остальные 3000 предложили принять (подготовив до 5 июняпомещения, питание, медобслуживание, транспорт и т.д.) председателям исполкомов Куйбышевского, Ульяновского, Сызранского, Мелекесского горсоветов и 15 сельских райсоветов - Сергиевского, Богатовского, Молотовского (сельского), Кинель-Черкасского, Сенгилеевского, Подбельского, Ставропольского, Кошкинского, Челно-Вершинского, Клявлинского, Ново-Малыклинского, Барышского, Карсунского, Инзенского и Чердаклинского.Сердца привычных ко многому куйбышевских медиков содрогнулись при виде маленьких жертв блокады. Дети поголовно крайне истощены, завшивлены, нездоровы. Из историй болезни детей-блокадников: «регистрируются различные степени малокровия, атрофии мышц из-за белковой недостаточности, часто встречаются язвы двенадцатиперстной кишки, желудка, заболевания легких, в том числе астма, распространен педикулез».Маленьких страдальцев буквально выхаживали как собственных детей сердобольные санитарки и воспитатели. Этим ребятамбыло положено особое питание, увеличенное на 20% по сравнению с тем, что предписывалось съесть маленькому жителю нашего города. Например, в неделю ребенку-блокаднику полагались четыре яйца и на 45% больше нормы сахара. Дополнительно всем маленьким ленинградцам перед сном - тарелка манной каши.Куйбышевскими медиками был разработан специальный план реабилитации малышни. При больницах и санаториях организовали 17 кабинетов ЛФК. Для особо тяжелых больных при авиационном госпитале создали специальное стационарное отделение.По воспоминаниям врачей, особо много было заболеваний, связанных с расстройством нервной системы: истерия, лунатизм, галлюцинации. К счастью, квалифицированные психиатры успешно выводили детей из этих сложных состояний. А вот коллеги из Новосибирска сообщали, что у них трое поступивших на лечение ленинградских подростков сошли с ума.Впрочем, все поступавшие начиная с 1942 года ребята демонстрировали те или иные психологические особенности. Читаем вотчетах куйбышевских педагогов, работавших с детьми, прибывшими из Ленинграда: «Нервная система крайне расшатана, дети при малейшем шуме прячутся под парты, ожидая бомбежку. Во время перемены в школьном дворе собирают траву, почки деревьев и тайком жадно поедают их. Многие не доедают порцию в столовой, уносят еду в палату и прячут, опасаясь того, что завтра нечего будет есть. Собирают со стола и подъедают крошки хлеба».И все же врачам и педагогам удалось, казалось бы, невозможное. Дети блокадного Ленинграда постепенно вернулись к мирной жизни. Они быстро окрепли, начали учиться, давать концерты в госпиталях и клубах, работать на приусадебных участках школ и санаториев, в которых были размещены. Жизнь продолжалась!Сегодня в Самаре проживает около 300 ленинградцев, в детстве и юности перенесших блокаду. Они несут в своем сердце память о подвиге жителей окруженного врагами города на Неве и о подвиге отогревших их во время эвакуации жителей города и области на Волге.Обессиленных ребятишек выгружали из эшелона на носилках, а до детского дома везли на телегах. Маленьких питерцев отпаивали молоком. Воспитатели дневали и ночевали в детском доме. Наш тыловой город вел себя достойно. Его жители приносили приезжим кровати, столы, стулья, матрасы, молоко и хлеб. У некоторых детей кроме истощения были ранения. У Вани Жандарова лицо было исполосовано шрамами. Осколочное ранение в голову никак не заживало. Наташа Федорченко тоже была вся израненная. Ее четырежды оперировали, восстанавливали нижнюю челюсть.Я всегда помню тех людей, которые заботились о нас, голодных блокадных детях, сохранили нам жизнь, дали образование, учили добру, взаимопомощи, состраданию. В детском доме у нас был музыкальный работник. К нам приглашали балерину, которая учила нас танцевать. С нами занимался актер драматического театра. Мы разучивали песни, стихи, выступали в госпиталях, у шефов на военном складе.