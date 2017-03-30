В Самаре можно будет послушать лекцию о «Самарской газете»

Два месяца будет длиться совместный проект Самарского литературного музея и «Самарской газеты», посвященный истории старейшего периодического печатного издания нашей губернии. Проект создан в преддверии 150-летия со дня рождения Максима Горького, писателя, имя которого носит музей и чья жизнь тесно связана с историей «СГ». Программа включает в себя лекции и практические занятия, во время которых жителей нашего города будут учить писать статьи в стиле «борзописцев» конца XIX века. Именно тогда редактором городской газеты был Алексей Пешков, подписывавший свои фельетоны псевдонимом Иегудиил Хламида.





Отцы-основатели «СГ»

В своей лекции, посвященной истории «Самарской газеты», краевед Михаил Перепелкин рассказал о том, как создавался этот печатный орган. А поводом для появления «Самарской газеты» стал… театр! Выходец из дворянской среды, известный актер и антрепренер Иван Новиков, снимавший городской театр для представлений привезенной им в Самару труппы, задумался о рекламе. Он понял, что одних афиш, расклеенных по городу, недостаточно для того, чтобы привлечь большое количество публики. Тогда он решил создать газету, да какую! Она должна была стать на один уровень со столичными изданиями и освещать не только местные проблемы, но и новости международной политики, пользуясь сообщениями недавно созданных телетайпных агентств. В то же время большое место должно было отводиться вопросам искусства. Удивительно, но это удалось со временем сделать: на четырех полосах нового издания нашлось место не только для всего вышеперечисленного, но и для фельетонов на злобу дня, и даже для литературных публикаций. Ну и, конечно же, для рекламы и объявлений.

Для реализации задуманных Новиковым проектов нужен был небольшой, но работоспособный штат сотрудников. И журналисты потянулись в Самару. Редактор был приглашен из Москвы. Это был Евгений Валле-де-Бар, работавший ранее в «Московском листке». Под его началом «СГ» была бойкой газетой, отражавшей городские новости зачастую в виде памфлетов и фельетонов.

С марта 1894 года «Самарская газета» выходит под новой редакцией и в значительно расширенном и обновленном виде. Эти перемены связаны с появлением нового главного редактора - друга писателя Владимира Короленко, даровитого журналиста и энергичного организатора Николая Ашешова. Газета стала распространяться не только по Самарской губернии, но и по городам Поволжья и Урала: ее выписывали даже в Оренбургской и Уфимской губерниях.

Народническая газета

С годами у основателя «СГ» Ивана Новикова начались финансовые трудности. Однако его детище настолько полюбилось самарцам, что интеллигенция города собиралась сброситься и выкупить у него газету. Переговоры насчет этого они вели в доме Александры Бостром - матери Алексея Толстого. И не в той ли самой комнате, в которой проходит сегодня лекторий, входящий в программу совместного проекта литмузея и «СГ»?

Но газету у Новикова в результате приобрел местный купец Семен Костерин. В ней появился очень обстоятельный коммерческий раздел, в котором размещалась оперативная информация о состоянии хлебных рынков, ценах на товары на российских и международных ярмарках. Газета так- же приобрела народническую направленность.

Вскоре, по совету того же Короленко, в Самару приезжает Алексей Пешков, который уже печатал здесь свои статьи и рассказы. По словам Михаила Перепелкина, Алексей Пешков просто погибал в это время, живя в Нижнем Новгороде: ни работы, ни жилья плюс неудачи в личной жизни. Поэтому в Самару он приехал в разбитом состоянии духа. И город ему категорически не понравился.

Хотя богемная жизнь редакции его, по всей видимости, устраивала. Будущая жена Горького Екатерина Волжина вспоминала, что когда она пришла в редакцию «СГ» в первый день своей работы, то увидела странную для нее, вчерашней гимназистки, картину: спиной к ней на столе стоял Алексей Пешков и дирижировал хором журналистов, которые уже с утра частенько «причащались» шампанским.





Пусть колет, как еж!

В редакции Алексея Максимовича посадили на «клей и ножницы», то есть на подборку новостей из столичных газет. Затем он начинает писать очерки и фельетоны вместо ушедшего из газеты опытного журналиста Ивана Гусева. А 11 июля 1895 года Пешкову пришлось сесть за редакторский стол. Это произошло на пятом месяце его работы в «Самарской газете» и неожиданно для самого Горького, так как внезапно из Самары уехал Николай Ашешов.

«Редактирую газету я... ибо кроме меня некому», - сообщал он в письме Короленко в начале августа 1895 года.

О трудностях своей работы Горький напишет в опубликованном в «СГ» памфлетном произведении «Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты». Название этого произведения дало идею всему юбилейному проекту, к участию в котором приглашаются такие же начинающие журналисты, каким был в Самаре Алексей Пешков.

Это было первое в жизни писателя редакторство. Продолжилось оно 82 дня. За это время им было подготовлено 63 номера. Молодой редактор усилил внимание газеты к положению крестьян-бедняков, печатал статьи и заметки о тяжелом положении рабочих на Тимашевском сахарном заводе, самарских грузчиков и конторщиков, пестравских малоземельных крестьян. Он боролся с грязью на улицах, с дикостью, пьянством, человеческим хамством и применением детского труда. А всего на страницах «Самарской газеты» было опубликовано около 500 различных его материалов. «Нужно, - писал Горький в письме Короленко, - чтобы газета колотила по пустым башкам как молот!»

Уезжает будущий классик русской литературы из Самары уже в другом настроении. Здесь он набрался литературного опыта, здесь встретился с женой Катей Волжиной. Здесь у него оставались коллеги, один из которых - самарский нотариус и по совместительству журналист Александр Смирнов-Треплев - станет на всю жизнь его близким другом, биографом и критиком его литературных произведений.

Позднее Горький сам скажет, что телом он родился в Нижнем Новгороде, духовно - в Казани, а как писатель - в Самаре.

Изменится и мнение Горького о газете. В своем письме Владимиру Короленко он пишет о «СГ»: «Я ею доволен, она не дает спокойных дней здешней публике. Она колет, как еж. Хорошо!»



Максим Горький, «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В РОЛИ РЕДАКТОРА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ»:



…Пришел хроникер и мрачно заявил, что хроники нет.

- То есть - это как же?

- Событий нет...

- Но ведь в городе случилось же что-нибудь за сутки?

- Ничего не случилось. Никто не удавился, не утопился, ниже иным родом покончил с собой. Привыкли все к такой жизни... Живут, живут и привыкнут... Не только по собственному почину не умирают - силком не заставишь.

- Но ведь за сутки в чем-нибудь да выразилась же общественная жизнь! – огорченно воскликнул я.

- Ничего нет... Ни драк, ни краж, никакого озорства. Ничего...

- Как же мы без хроники? А?

- Да я чего ни то напишу...

- То есть?

- Выдумаю какое ни то событие...»