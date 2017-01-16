«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 3

Эта история была рассказана нашей читательницей Еленой Мельниковой после того, как она прочитала в «СГ» от 10 сентября 2016 года публикацию «Чай да сахар». Статья пробудила в ее душе воспоминания о судьбе отца - Дмитрия Кушнира. Он в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат. Оказалось, что именно ему мы обязаны тем, что большинство украинских сахаропесочных заводов во время войны было успешно эвакуировано в центр страны, и тем, что артисты Большого театра имели в своем пайке достаточно калорий для того, чтобы не только каждый вечер давать спектакли на сценах запасной столицы, но и выступать дополнительно в госпиталях и на заводах.



Шефы и подшефные



Однажды Дмитрия Кушнира вызвали в обком партии и приказали взять шефство над Большим театром.



Отец Нэлочки обустроил комнаты в прежде заброшенном двухэтажном здании рядом со своим домом и стал приглашать столичных артистов в гости. В Тимашево на свежий воздух приезжали ведущие исполнители Большого театра: певцы Иван Козловский и Елена Кругликова - лучшая по тем временам Татьяна из «Евгения Онегина», знаменитая балерина Татьяна Капустина и многие другие.

Иван Козловский





Елена Кругликова

Елена Кругликова



Людмила Венедиктовна Кушнир научила всех тимашевцев варить из патоки с добавлением молока вкусные конфеты-тянучки.

И когда на базе второй в Тимашево школы, построенной из кирпича, был организован военный госпиталь, Нэлочка с одноклассниками часто стала носить раненым это нехитрое угощение. Дети также выступали с номерами художественной самодеятельности перед проходившими лечение бойцами Красной армии. Иногда вместе с артистами, которые приезжали из

города.



Нэлочка продолжала танцевать, и - о чудо! - однажды ей подарили настоящую пачку балерины и пуанты! Во время одного из концертов в клубе она танцевала за спиной непревзойденного баса Максима Михайлова. Тот исполнял «Элегию» Массне, а девчушка кружилась подобно мотыльку за его спиной.



Артисты Большого любили запросто приезжать к хлебосольным Кушнирам. Получив в свое распоряжение небольшую «дачу» при сахарном заводе, летом в свободное от концертов и гастролей время звезды сцены ходили в здешний лес за грибами и яго-

дами. Маленькая Лена частеньксопровождала их во время таких прогулок.



- Однажды знаменитая арфистка ГАБТа Вера Дулова на лесной тропе нашла подкову, - вспоминает Елена Дмитриевна. - Она всплеснула руками и крикнула мужу Александру Батурину, знаменитому басу-баритону: «Какой счастливый знак! Скоро меня ждут большие перемены в жизни!»



Эту подкову супруги вскоре увезли с собой в Москву, их куйбышевская эвакуация закончилась.



Елена Дмитриевна вспоминает, что артисты Большого были очень интеллигентными и в то же время простыми в общении людьми. Они ничем в быту не отличались от других эвакуированных. Жили как и все - бедно. Однажды, что поразило девочку, Елена Кругликова даже попросила у ее отца пару стеганых теплых бурок, которые шили из байковых одеял для рабочих завода. Они надевали их под калоши вместо валенок. И вот в таком виде известная артистка ходила зимой на репетиции. У нее было, конечно, роскошное концертное платье, но певица ни за что бы не стала выменивать его на теплые валенки или еду.



А ее сына - Сергея Кругликова - семья Кушниров взяла под свое крыло. Он все каникулы проводил вместе с Нэлочкой и ее младшим братом. Конечно же, семья директора Тимашевского сахарорафинадного комбината, как только появлялась возможность, посещала спектакли Большого театра в Куйбышеве. Большая дружба связывала Дмитрия Федоровича с Иваном

Козловским. Он даже, чтобы поддержать семью артиста, взял к себе на работу кладовщиком отца великого тенора.



С военного времени Елена Дмитриевна бережно хранит фотокарточки солистов ГАБТа с дарственными надписями.



А в 1943 году, перед отъездом Большого театра в Москву, директор комбината вручил руководству 100 сахарных головок, каждая весила 300 граммов. На память о военном доппайке.



Его мыс



- Помню День Победы, - оживляется Елена Дмитриевна. - Тихое майское утро, и вдруг - шум и гам за окном. Выглядываем - все рабочие комбината у наших окон. Отец всполошился: не пожар ли? И как был - в трусах и майке - выбежал на улицу. А женщины - к концу войны они в основном и остались на комбинате - схватили отца и ну его подбрасывать вверх! «Победа,

- кричат, - победа!»



До сих пор Елена Дмитриевна не может понять, как могли женщины подкинуть в воздух такого здоровяка, каким был ее отец.

Видно, эмоции их переполняли…



На комбинат приезжали высокие гости. Елена Дмитриевна вспоминает визит к ним домой самого Анастаса Микояна. А в 1949

году рабочие завода отправят вождю всех народов Иосифу Сталину выточенный из голов рафинада макет Московского Кремля и Мавзолея.



- Папа объехал все куйбышевские оборонные заводы, чтобы найти отличных токарей, - делится Елена Дмитриевна, - они даже миниатюрный бюст Ленина на мавзолее выточили из сахара. Этот необычный подарок к 70-летию Сталина хранился в музее подарков вождю. Там же была оформлена и экспозиция достижений Тимашевского комбината.



Директорская работа Дмитрия Федоровича была высоко оценена на самом верху. В 1948 году он получил почетный знак «Отличник пищевой промышленности».



Поныне помнят его в Тимашево. Крутой берег Кинеля, на котором он ставил свой мотоцикл, приезжая после работы купаться,

называют не иначе как «мыс Кушнира».



Лучшая награда



В 1952 году опытного специалиста Кушнира направляют на восстановление сахарных заводов - разрушенных или эвакуированных во время войны. Сначала в Курскую область, затем в Полтаву, Харьков...



- Только папа наладит производство - его отправляют на новое место, а там надо все начинать заново, - рассказывает Елена Дмитриевна. - Хорошо, что мама собирала все бланки заводов, на которых работал отец, так у нас в семье сохранилась память о его бурной послевоенной деятельности.



В это время окончившая школу Елена уже училась в Куйбышевском плановом институте. Не сопровождала своих родителей в их командировках по России, Украине. Вскоре Елена Кушнир выйдет замуж за сына своей учительницы русского языка и станет Еленой Мельниковой. Вместе с мужем-военным они поколесят по стране, прежде чем получат распределение на Дальний Восток.



В конце 60-х супруги узнают неприятную новость: Дмитрий Федорович тяжело заболел - у него частичная парализация. Новое руководство предприятия просит его освободить ведомственную квартиру и переселиться в рабочее общежитие.



- Что делать? Родители за всю жизнь ничего не скопили - все раздавали, всем помогали, и оставить их коротать свой век в общежитии я не могла, - говорит Елена Дмитриевна.



И вдруг семью военного переводят в Куйбышев и дают квартиру на углу улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загора.



Радости Мельниковых не было предела. Они забрали в новую квартиру отца и мать Елены, которые и прожили в Самаре остаток своей многотрудной жизни в окружении любящих детей и внуков. Не лучшая ли это награда человеку за честно прожитую жизнь?