Сирота самарская. Как жили и чему учились в приютах

Мы уже рассказывали о том, насколько дорого было обучение в самарских государственных и частных гимназиях. А что же было делать детям из бедных семей или сиротам? По данным будущего вождя революции Владимира Ульянова, занимавшегося в молодые годы анализом статистических данных по Российской империи, в конце XIX - начале ХХ века только четверть из российских детей получали образование. Но, к чести нашего города, здесь была развита благотворительность как частного порядка, так и общественного - через создание различных объединений местных меценатов. Собранные средства инвестировали в создание учебных заведений для детей из самых нуждающихся слоев населения и в строительство детских домов.



Приют для подкидышей



25 марта 1864 года в Самаре открылся первый приют для подкидышей. Его организовали стараниями жены тогдашнего губернатора Софьи Васильевны Мансуровой, уездного предводителя дворянства Валерия Ивановича Чарыкова и его супруги. В первый год существования на содержание приюта поступило 3661 рубль - сумма значительная по тем временам.



Почему в сиротском приюте возникла необходимость? После реформы 1861 года началось массовое обнищание крестьянства, возник слой босяков и бездомных. Появилось много беспризорников. В 1862 году самарская печать сообщала о 151 подкидыше. Газеты публиковали также фамилии купцов, обнаруживших у себя на крыльце младенца в пеленках и сдавших дитя в полицию. Самарское общество выражало свою поддержку гражданам, принявшим такого ребенка в семью. Многие самарские купцы, дворяне и мещане усыновляли подкидышей.



Сначала самарский приют был рассчитан на 12 детей, от грудничков до десятилетнего возраста. Но потребность в нем оказалась столь велика, что в 1865 году он принял уже 87 детей. Ощущая нехватку помещений, городские власти заложили фундамент Николаевского сиротского дома на углу Дворянской и Алексеевской. Губернатор бросил горожанам клич по сбору пожертвований. В 1866 году часть здания была сдана в эксплуатацию и приняла первых 25 сирот. С 1869 года заведение заработало в полной мере. Николаевский детский приют со временем стал специализированным учреждением для содержания девочек от 3 до 15 лет. Они получали образование, а также трудовые навыки в швейной мастерской. Воспитанниц учили вести домашнее хозяйство. Выходившим замуж выделяли приданое.



Первые ремесленные училища



Для мальчиков в Самаре действовал Алексеевский детский приют. Поначалу он располагался во временных помещениях, выделявшихся городскими меценатами. Однако в июле 1869 года наследник царя, посетив Самару, пожаловал на постройку дома для приюта 3000 рублей. К этой сумме были приложены другие пожертвования. Особенно значительная сумма, 18000 рублей, была выручена от розыгрыша в лотерею деревянного дома и разных дорогих вещей, пожертвованных почетным гражданином Плешановым.



С помощью этих средств в 1871 году для приюта было приобретено прекрасное место с садом и выстроен хороший деревянный дом. Дом получил адрес - улица Николаевская, 210 (Чапаевская).



При Алексеевском детском приюте было открыто самарское ремесленное училище имени Александра Благословенного, которое обеспечивало мальчиков высокой рабочей квалификацией.



Живущие при приюте мальчики находились на полном содержании до десятилетнего возраста, а приходящих снабжали трехразовым питанием.



Основательницей еще одного ремесленного приюта-училища (для мальчиков) ведомства учреждений императрицы Марии в 1892 году стала супруга самарского губернатора Софья Борисовна Брянчанинова.



Училище для слепых



4 марта 1892 года на улице Преображенской, 47 (Водников) был организован приют для слепых детей. Инициатором был представитель известной семьи самарских купцов и меценатов Константин Иванович Курлин. Он обратился к генерал-губернатору с ходатайством: «Движимый чувством сострадания к несчастным слепым, вношу 20 тысяч рублей для открытия в

г. Самаре приюта слепых детей».



Некоторые историки полагают, что Константина Курлина подвигла к учреждению приюта для слепых болезнь собственного сына. Однако, согласно исследованиям служащих музея, расположенного в Доме Курлиной, своих детей у него не было. Но были приемные: в ноябре 1880 года Курлиным подкинули младенцев. На следующий день при крещении один из них получил

имя Михаил, другой - Николай. Мальчики, к сожалению, умерли на первом году жизни. А в 1885 году Константину снова подкинули ребенка. Это была девочка, получившая имя Наталья.



Жена Константина Ивановича - Варвара Акимовна Курлина - полностью поддерживала благотворительные начинания мужа. В течение сорока лет она была членом различных общественных благотворительных учреждений, в том числе - совета попечительства императрицы Марии Александровны о слепых, попечительницей Николаевского сиротского дома и Мариинского приюта.



Для детей воинов Самарского ополчения



В 1878 году общество попечения о бедных открыло приют для детей-сирот воинов Самарского ополчения, погибших при освобождении болгарского народа от турецкого ига. Приют получил наименование Мариинский - в память усопшей императрицы-матери Марии Федоровны.



В заведение принимались девочки в возрасте от 5 до 12 лет и содержались до 17 лет. Их обучали чтению, письму, закону божию, арифметике, а также шитью, вязанию, приготовлению пищи.



Приют располагался на улице Саратовской (Фрунзе) в двухэтажном доме, подаренном сиротам почетным гражданином Ильей Даниловичем Ковригиным.



Первоначально в приюте не было своей церкви. В начале 90-х годов XIX века попечительница приюта вдова коллежского асессора Надежда Илларионовна Шехларева приобрела примыкающий к территории участок земли, выходящий одной стороной на улицу Николаевскую. На этом участке на ее средства в 1896 году началось строительство домового храма. В 1918 году Мариинский приют был закрыт, а храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии действует и поныне.