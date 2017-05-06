06 мая 2017 года,
13:26
$ 58.54    64.24   Нефть 49.47 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Темы/Исторические версии/

Секретный фарватер субмарины М-401. Часть 3

Просто поражаешься тому, насколько богата история нашего города! Жизнь многих замечательных людей связана с ним теми или иными нитями. Зачастую узнаешь о неизвестных доселе фактах совершенно случайно - стоит только разговорить собеседника. Вот так получилось и с Олегом Ермоловым, бывшим директором двух заводов - «Авиаагрегат» и «Электрощит». Мы с ним беседовали о его коллеге Викторе Земеце. Постепенно разговор перешел к судьбе самого Олега Анатольевича, и он рассказал поразительную историю. 

Не смолчал

Не менее страшным испытанием, чем сама война, для советских людей была эпидемия «теорий заговора», которая ломала судьбы. Жертвой всеобщей подозрительности и, возможно, доноса стал конструктор подводных лодок Валериан Дмитриевский.

А вот глава семьи Ермоловых, приютившей в войну москвичей, нашел в себе силы противостоять. На одном из собраний Анатолий Иванович смело выступил в защиту электромонтера, не сумевшего починить старую систему вентиляции швейных цехов. Бедного парня недолго думая заклеймили как врага народа. А коммуниста Ермолова заставили положить на стол партбилет. Но это не повлияло на его чувство патриотизма. И уже в первые дни войны он отправился на фронт.

- В воскресенье 22 июня утром мы собирались всей семьей ехать за Волгу отдыхать, - вспоминает Олег Ермолов, - а тут соседи к нам бегут с тревожной вестью: мол, Гитлер на нас напал! Отец весь побелел. На четвертый день он был призван Самарским райвоенкоматом города Куйбышева.

Анатолий Иванович попал в Белоруссию, где шли ожесточенные бои за каждую пядь земли. С винтовкой против танка Рассказ Анатолия Ермолова о событиях тех лет напечатан в Книге Памяти Самарской области под названием «Непокоренный».

- Никогда до последних моих дней не изгладятся из памяти жесточайшие бои за Жлобин, за Рогачов, за другие населенные пункты. Мы, бойцы и командиры стрелкового батальона, шли на фашистские бронированные машины фактически безоружными. У нас были лишь винтовки. Но ведь штыком танк не пронзишь, прикладом не остановишь. Вражеское кольцо, словно удавка, стягивалось вокруг нас все туже. И вот уже от батальона остались рота, взвод, семь человек, - вспоминал Ермолов-старший.

Анатолий Иванович был старшим и по званию, и по возрасту среди оставшихся в живых. Ему шел аж 32-й год, и он был артснабженцем. И вот, посоветовавшись со своим земляками - сызранским железнодорожником Иваном Семеновым и уроженцем Шенталинского района Абдуллой Зиганшиным, Анатолий принял решение пробиваться к своим. Труден и долог был путь по белорусским болотам. Однажды набрели на избушку егеря и заснули, измученные, крепким сном. По очереди стерегли сон друг друга, присматривали за егерем, который показался им подозрительным. Но не укараулили... Под утро появились фашисты.

Пленных отправили в концлагерь во Владимир-Волынский. Потом места заключения в Польше и Германии. И только дружба помогала выжить советским пленным в нечеловеческих условиях. Анатолий Иванович вспоминал, как его, заболевшего дизентерией, несколько дней товарищ возил на тележке на работу в каменоломню. Были и паршивые овцы в стаде - предатели и провокаторы. Но у подавляющего большинства советских военнопленных фашисты могли уничтожить только тело, но не душу. И даже пройдя все муки ада, выжившие пленники возвращались на родину непокоренными. 

Анатолию Ермолову повезло. После всех злоключений он вернулся домой, к семье, в Куйбышев.

Ценою жизни

А что же произошло с Дмитриевским? Согласно рапорту работников НКВД, после всплытия субмарины в надводное положение он, нарушая инструкцию, отдраил переборочный люк и вошел в аварийный отсек. Через несколько секунд выскочил оттуда в горящей одежде, пламя на которой потушено личным составом центрального поста. Затем Дмитриевский, опасаясь, видимо, нарастания давления в кислородной цистерне, самостоятельно открыл клапан на трубопроводе стравливания. Одежда на нем вновь загорелась, одновременно начался пожар на центральном посту. Оператор пульта управления Иссерлис перекрыл клапан стравливания кислорода в центральный пост и открыл клапан стравливания за борт. Из-за большой загазованности отсеков личный состав покинул корабль и перешел на тральщик. Но благодаря самоотверженности конструктора подводная лодка осталась на плаву. Многие моряки получили ожоги. Обгоревшего Дмитриевского спасти не удалось.

Работники НКВД решили, что Валериан Степанович, находясь в состоянии большого нервного, физического и морального перенапряжения, хотел покончить с собой. Они не могли понять, что он просто жертвовал собой для спасения своего детища.

После аварии инженера-механика Юрия Кузьминского вызвали лично к Берии, который, как выяснилось, был уже знаком с конструкцией М-401 и программой проводимых испытаний. Лаврентия Павловича занимала версия специально спланированной вредительской акции со стороны создателей плавсредства. Однако, видимо, благодаря показаниям Кузьминского эта очередная теория заговора не нашла подтверждения. Свидетельство тому - Сталинская премия, которая посмертно присвоена выдающемуся инженеру и смелому испытателю В.С. Дмитриевскому в 1948 году. 

P.S. На питерском сайте «Кортик» коллекционер Д.И. Яшков выставил фотографию выпускника Морского инженерного училища, датируемую 1917 годом. На сайт написал внук Валериана Дмитриевского и признал в нем своего деда. Специалист по истории Военно-Морского Флота Алексей Емелин любезно прислал для публикации в «СГ» эту уникальную фотографию, а также копию списка начальствующего состава ВМФ за 1932 год, в котором Дмитриевский фигурирует.

Справка:

Заводские ходовые испытания подлодки нового типа были закончены только 10 июня 1945 года. Принята в состав ВМФ в 1946-м. В первой половине 1950-х годов в состав отечественного флота вошло 30 подводных лодок с единым двигателем проекта А615. Таким образом, Советский Союз стал единственной военно-морской державой, серийно строившей подобные корабли. Субмарины нового типа стали прообразами современных, атомных подводных кораблей.
Дата: 6 мая 2017 , 11:18
68
Автор текста: Татьяна Гриднева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Исторические версии
Секретный фарватер субмарины М-401. Часть 3
6 мая 2017
68
Секретный фарватер субмарины М-401. Часть 3
Секретный фарватер субмарины М-401. Часть 2
29 апреля 2017
107
Секретный фарватер субмарины М-401. Часть 2
Секретный фарватер субмарины М-401. В Самаре находилась в эвакуации семья конструктора подводных лодок Валериана Дмитриевского. Часть 1
22 апреля 2017
337
Секретный фарватер субмарины М-401. В Самаре находилась в эвакуации семья конструктора подводных лодок Валериана Дмитриевского. Часть 1
Дорогие сестры. Шведки, которые спасали самарских детей от болезней и голода
15 апреля 2017
317
Дорогие сестры. Шведки, которые спасали самарских детей от болезней и голода
Художница Асейдора Студенцова рассказывает о своем учителе живописи Аршаке Михраняне
1 апреля 2017
448
Художница Асейдора Студенцова рассказывает о своем учителе живописи Аршаке Михраняне
В Самаре можно будет послушать лекцию о «Самарской газете»
30 марта 2017
644
В Самаре можно будет послушать лекцию о «Самарской газете»
Лечить и защищать. Маленькая медсестра с большим сердцем. Часть 2
26 марта 2017
544
1
Лечить и защищать. Маленькая медсестра с большим сердцем. Часть 2
Лечить и защищать. Маленькая медсестра с большим сердцем. Часть 1
20 марта 2017
410
Лечить и защищать. Маленькая медсестра с большим сердцем. Часть 1
НОЖ в спину пережиткам прошлого. Как в Самару авангардное искусство пробивалось. Часть 3
11 марта 2017
929
НОЖ в спину пережиткам прошлого. Как в Самару авангардное искусство пробивалось. Часть 3
Лента новостей
6 мая 2017 , 12:16
111
Помогают или мешают? Почему предприниматели недовольны работой общественников
Самарские предприниматели жалуются на общественные организации, которые специализируются на...
5 мая 2017 , 19:44
334
В Самарскую область на «iВолгу» приглашены делегации из Бразилии, Греции и Новой Зеландии
В Самаре обсудили подготовку молодежного форма ПФО «iВолга-2017».
5 мая 2017 , 19:26
259
 
«Главная тема» с Николаем Меркушкиным. ВИДЕО
3 мая губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в программе «Главная...
5 мая 2017 , 17:23
226
В честь Дня Победы пройдет праздничный Автомотопарад
Он начнется 8 мая в 6:00 в Парке Победы Тольятти.
5 мая 2017 , 17:07
227
На дорогах Самары восстановят горизонтальную разметку
Подрядчики обновляют линии по гарантийным обязательствам.
5 мая 2017 , 16:11
192
Сбербанк поздравил горожан с наступающим Днем Победы
В преддверии Дня Победы рядом с офисом Сбербанка на проспекте Ленина, 2 А прошел праздник —...
5 мая 2017 , 16:07
188
Пожар в Куйбышевском районе Самары ликвидирован
Напомним, возгорание было зафиксировано сегодня в 13:09 на улице Казачьей в микрорайоне...
Все новости
Календарь
Май  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5
6
 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
5461
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
4825
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4538
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
4289
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
28 апреля 2017
937
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
К концу апреля весна, наконец, вступила в свои законные права. Просыпаются цветы, оживают леса и...
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
28 апреля 2017
623
 
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
29 апреля 2017
1171
«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
30 апреля 2017
565
2
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.