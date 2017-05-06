Секретный фарватер субмарины М-401. Часть 3

Просто поражаешься тому, насколько богата история нашего города! Жизнь многих замечательных людей связана с ним теми или иными нитями. Зачастую узнаешь о неизвестных доселе фактах совершенно случайно - стоит только разговорить собеседника. Вот так получилось и с Олегом Ермоловым, бывшим директором двух заводов - «Авиаагрегат» и «Электрощит». Мы с ним беседовали о его коллеге Викторе Земеце. Постепенно разговор перешел к судьбе самого Олега Анатольевича, и он рассказал поразительную историю.



Не смолчал



Не менее страшным испытанием, чем сама война, для советских людей была эпидемия «теорий заговора», которая ломала судьбы. Жертвой всеобщей подозрительности и, возможно, доноса стал конструктор подводных лодок Валериан Дмитриевский.



А вот глава семьи Ермоловых, приютившей в войну москвичей, нашел в себе силы противостоять. На одном из собраний Анатолий Иванович смело выступил в защиту электромонтера, не сумевшего починить старую систему вентиляции швейных цехов. Бедного парня недолго думая заклеймили как врага народа. А коммуниста Ермолова заставили положить на стол партбилет. Но это не повлияло на его чувство патриотизма. И уже в первые дни войны он отправился на фронт.



- В воскресенье 22 июня утром мы собирались всей семьей ехать за Волгу отдыхать, - вспоминает Олег Ермолов, - а тут соседи к нам бегут с тревожной вестью: мол, Гитлер на нас напал! Отец весь побелел. На четвертый день он был призван Самарским райвоенкоматом города Куйбышева.



Анатолий Иванович попал в Белоруссию, где шли ожесточенные бои за каждую пядь земли. С винтовкой против танка Рассказ Анатолия Ермолова о событиях тех лет напечатан в Книге Памяти Самарской области под названием «Непокоренный».



- Никогда до последних моих дней не изгладятся из памяти жесточайшие бои за Жлобин, за Рогачов, за другие населенные пункты. Мы, бойцы и командиры стрелкового батальона, шли на фашистские бронированные машины фактически безоружными. У нас были лишь винтовки. Но ведь штыком танк не пронзишь, прикладом не остановишь. Вражеское кольцо, словно удавка, стягивалось вокруг нас все туже. И вот уже от батальона остались рота, взвод, семь человек, - вспоминал Ермолов-старший.



Анатолий Иванович был старшим и по званию, и по возрасту среди оставшихся в живых. Ему шел аж 32-й год, и он был артснабженцем. И вот, посоветовавшись со своим земляками - сызранским железнодорожником Иваном Семеновым и уроженцем Шенталинского района Абдуллой Зиганшиным, Анатолий принял решение пробиваться к своим. Труден и долог был путь по белорусским болотам. Однажды набрели на избушку егеря и заснули, измученные, крепким сном. По очереди стерегли сон друг друга, присматривали за егерем, который показался им подозрительным. Но не укараулили... Под утро появились фашисты.



Пленных отправили в концлагерь во Владимир-Волынский. Потом места заключения в Польше и Германии. И только дружба помогала выжить советским пленным в нечеловеческих условиях. Анатолий Иванович вспоминал, как его, заболевшего дизентерией, несколько дней товарищ возил на тележке на работу в каменоломню. Были и паршивые овцы в стаде - предатели и провокаторы. Но у подавляющего большинства советских военнопленных фашисты могли уничтожить только тело, но не душу. И даже пройдя все муки ада, выжившие пленники возвращались на родину непокоренными.



Анатолию Ермолову повезло. После всех злоключений он вернулся домой, к семье, в Куйбышев.



Ценою жизни



А что же произошло с Дмитриевским? Согласно рапорту работников НКВД, после всплытия субмарины в надводное положение он, нарушая инструкцию, отдраил переборочный люк и вошел в аварийный отсек. Через несколько секунд выскочил оттуда в горящей одежде, пламя на которой потушено личным составом центрального поста. Затем Дмитриевский, опасаясь, видимо, нарастания давления в кислородной цистерне, самостоятельно открыл клапан на трубопроводе стравливания. Одежда на нем вновь загорелась, одновременно начался пожар на центральном посту. Оператор пульта управления Иссерлис перекрыл клапан стравливания кислорода в центральный пост и открыл клапан стравливания за борт. Из-за большой загазованности отсеков личный состав покинул корабль и перешел на тральщик. Но благодаря самоотверженности конструктора подводная лодка осталась на плаву. Многие моряки получили ожоги. Обгоревшего Дмитриевского спасти не удалось.



Работники НКВД решили, что Валериан Степанович, находясь в состоянии большого нервного, физического и морального перенапряжения, хотел покончить с собой. Они не могли понять, что он просто жертвовал собой для спасения своего детища.



После аварии инженера-механика Юрия Кузьминского вызвали лично к Берии, который, как выяснилось, был уже знаком с конструкцией М-401 и программой проводимых испытаний. Лаврентия Павловича занимала версия специально спланированной вредительской акции со стороны создателей плавсредства. Однако, видимо, благодаря показаниям Кузьминского эта очередная теория заговора не нашла подтверждения. Свидетельство тому - Сталинская премия, которая посмертно присвоена выдающемуся инженеру и смелому испытателю В.С. Дмитриевскому в 1948 году.



P.S. На питерском сайте «Кортик» коллекционер Д.И. Яшков выставил фотографию выпускника Морского инженерного училища, датируемую 1917 годом. На сайт написал внук Валериана Дмитриевского и признал в нем своего деда. Специалист по истории Военно-Морского Флота Алексей Емелин любезно прислал для публикации в «СГ» эту уникальную фотографию, а также копию списка начальствующего состава ВМФ за 1932 год, в котором Дмитриевский фигурирует.



Справка:



Заводские ходовые испытания подлодки нового типа были закончены только 10 июня 1945 года. Принята в состав ВМФ в 1946-м. В первой половине 1950-х годов в состав отечественного флота вошло 30 подводных лодок с единым двигателем проекта А615. Таким образом, Советский Союз стал единственной военно-морской державой, серийно строившей подобные корабли. Субмарины нового типа стали прообразами современных, атомных подводных кораблей.