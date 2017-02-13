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С миру по картине. Кто и как формировал коллекцию художественного музея. Часть 2

21 января 1937 года в Куйбышеве был создан художественный музей. Ядром его коллекции стала часть собрания Публичного музея, основанного Петром Алабиным, связанная с изобразительным искусством. Эта коллекция живописи, графики и скульптур собиралась энтузиастами долгие годы. Поэтому работники музея считают основателями художников и общественных деятелей, которые еще в XIX веке мечтали о том, чтобы в городе существовало крупное собрание произведений искусства, доступное простым самарцам.

Сорок пудов экспонатов

Художник и просветитель Константин Головкин хотел построить в нашем городе Дом науки и искусства, вмещающий художественный музей, лекционный и концертный залы. Намеревался вложить в него и свои собственные средства. Однако самарская дума проигнорировала это благородное начинание. Сохранился сделанный художником чертеж фасада задуманного им здания.

Мечта о музее не оставляла Головкина и в Иркутске, куда он увез семью, опасаясь репрессий, во время гражданской войны. Работал над особой рукописью. Называлась она «Проект постройки, оборудования и организации провинциального музея». Имелся в виду будущий музей в Самаре. Рукопись датирована 1919 - 1924 годами и хранится теперь в Государственном архиве Самарской области.

В конце 1918 - начале 1919 годов он совершил путешествие в Японию и Маньчжурию. Во время скитаний по Сибири неутомимый коллекционер участвовал в археологических раскопках. И везде он собирал экспонаты для самарского музея. В 1922 году Головкин вернулся на родину. С собой он привез 40 пудов багажа, который составили собранные им коллекции. Константин Павлович скончался в Самаре 26 февраля 1925 года. До открытия художественного музея в Самаре оставалось еще больше десяти лет.

Как спасали фонды

В 1918 году в фондах самарского музея находилось около 22 тысяч предметов. В марте 1919-го было решено организовать при Самарском городском музее отдел изящных искусств. И просить совет Государственного Эрмитажа, отдел Изобразительных искусств, совет Московского Исторического музея и бывший Музей Императора Александра III о пополнении коллекций и фонда музейной библиотеки. Тогда же музей сменил статус: стал называться не городским, а губернским. И из столицы сюда начали поступать экспонаты. Такие как миниатюры Николая Каразина, участвовавшего в Самарской экспедиции, другие произведения известных мастеров.

В то же время при разделении коллекции самарского музея на краеведческий и художественный он потерял часть коллекций, которые передавались школам, областному государственному архиву, педагогическому институту. Значительная часть предметов была уничтожена как «не имеющая исторического значения». Передано в Облит и уничтожено 2 074 музейных экспоната. Положение было настолько серьезным, что для спасения достояния при Самарском университете в 1921 году специально создали музейную коллегию. В это время произведения искусства поступают из экспроприированных дворянских усадеб, из коллекций самарских купцов, в том числе знаменитых Шихобаловых, лично знавших Репина, Маковского и других мэтров живописи своей эпохи.

Специалист из Эрмитажа

Будущий директор музея, принимавший активное участие в его послевоенном восстановлении, Владимир Володин пришел в этот храм искусства совсем молодым человеком. В 1939 году он начал работать экскурсоводом. Обучала его замечательный искусствовед Татьяна Ржепецкая. Она была выслана в 1935 году из Ленинграда, где работала в Эрмитаже и была специалистом по искусству европейских стран. И когда в Куйбышеве был образован художественный музей, не нашлось лучшего специалиста в области искусствоведения, чем эта ссыльная ленинградка. Вместе с еще одним ленинградцем Марком Философовым, которого в куйбышевский музей устроил сам Александр Бенуа, Татьяна Ржепецкая принялась за систематизацию коллекции. Научная работа в музее до 1943 года была почти полностью ее заслугой. Она разработала концепцию экспозиции, была автором первого путеводителя-каталога, получившего всесоюзную награду. В 1940 году она организовала первую научную выставку в музее - русского и советского фарфора. А в 1941-м смогла открыть гравюрный кабинет, столь редкий в довоенных провинциальных музеях. В первые месяцы войны именно Ржепецкая подготовила экспозицию, посвященную истории противостояния иноземным вторжениям.

В годы войны

В годы Великой Отечественной музей был свернут, коллекция перевезена на хранение в театр юного зрителя, затем в драматический театр. Однако Татьяна Ржепецкая продолжала участвовать в подготовке патриотических художественных выставок. Эта работа проходила в тесном сотрудничестве с областным отделением Союза художников СССР и эвакуированными в наш город известными деятелями искусств. Многие работы таких мастеров, как Георгий Савицкий, Василий Ефанов, Исаак Цыбульник, Александр Волков, Василий Соколов, попали после этих выставок в фонд Куйбышевского художественного музея. Туда же отдали многие свои рисунки художники из бригады, отправленной из Куйбышева в только что освобожденный Сталинград.

Лишенный возможности показывать экспозицию, музей в годы войны стал заниматься ее пополнением. Этому способствовала эвакуация в Куйбышев и членов правительства, и делегаций иностранных посольств, и значительной части творческой интеллигенции из Москвы и Ленинграда. В итоге собрание пополнялось произведениями известных российских и зарубежных художников из частных коллекций.

В 1942 году у предпринимателей Аведовых музей приобрел «Пейзаж с фигурами» нидерландского художника XVII века Филипса Вауэрмана. В 1943-м была приобретена одна из самых популярных сегодня картин в экспозиции - «Портрет дочери Ирины с собакой Шумкой» Бориса Кустодиева. Эта работа куплена у самой Ирины Кустодиевой, которую расстаться с портретом вынудили только тяжелые условия тыловой жизни. В 1944 году у драматической актрисы Надежды Комаровской приобретен ее портрет, написанный Константином Коровиным, а также акварель Александра Бенуа «Павловск».

Согласно документам, за 1941 - 1945 годы всего было приобретено 195 предметов на сумму 230 555 рублей. По тогдашним музейным меркам это была гигантская сумма. 

Дата: 13 февраля 2017 , 12:10
86
Автор текста: Татьяна Гриднева
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