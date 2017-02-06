С миру по... картине. Кто и как формировал коллекцию произведений искусств
21 января 1937 года в Куйбышеве был создан художественный музей. Ядром его коллекции стала часть собрания Публичного музея, основанного Петром Алабиным, связанная с изобразительным искусством. Эта коллекция живописи, графики и скульптур собиралась энтузиастами долгие годы. Поэтому работники музея считают основателями художников и общественных деятелей, которые еще в XIX веке мечтали о том, чтобы в городе существовало крупное собрание произведений искусства, доступное простым самарцам.
Вклад Петра Алабина
Когда 130 лет назад Петр Алабин положил начало первому самарскому городскому музею, открывшемуся при Александровской библиотеке, он сразу отвел в нем место и для произведений искусства. Лично вносил вклад. Но пополнение экспонатами шло чрезвычайно медленно. Из отчета Александровской публичной библиотеки в Самаре и Публичного музея за 1894 год, помещенного Петром Алабиным в газете «Самарские губернские ведомости»: «За отчетный год на весь Публичный музей городская дума ассигновала всего 82 р. 72 коп.».
Из-за мизерности выделяемых средств комплектование шло в основном за счет пожертвований. В описи первых поступлений для музея можно увидеть перечень складней, крестов, молитвенников, медалей и разных безделушек. И только помощь местной интеллигенции и обширная переписка Петра Владимировича с деятелями русской культуры помогли ему расширить перечень экспонатов. Думал просветитель и о собрании произведений живописи и графики.
В Самарской губернии бывали и работали выдающиеся художники. Такие как, к примеру, Илья Репин. Сподвижник Шишкина Федор Васильев создал здесь целую серию прекрасных волжских пейзажей. В Самаре - на Аннаевской даче и в Ширяево - работал передвижник Карл Гун, написавший жанровое полотно «Самарский перевоз». Сергей Иванов здесь создал картину «Смерть переселенца».
На Волге писали пейзажи Иван Айвазовский, Николай Дубовской, Алексей Боголюбов. Все это было известно Алабину, и, вероятно, стремлению познакомить самарцев с художниками, работавшими в Поволжье, служила дошедшая до нас его переписка с ними.
Сохранился ответ Алабину от Ильи Репина. Весьма ценен и хранящийся в музее фотопортрет Айвазовского с автографом и небольшим рисунком, присланный Петру Алабину с признательностью за внимание к деятельности художника. Впоследствии маринист подарил самарскому музею одно из своих полотен. Откликнулись и другие известные художники.
К несчастью, неутомимая деятельность Петра Владимировича оборвалась в мае 1896 года, но эхом его трудов стали картины, которые принялись дарить провинциальному музею столичные мэтры.
Бросили клич
О том, как формировалась коллекция музея, подробно рассказано в трудах одного из его директоров Владимира Володина.
Оказывается, что вопросы создания художественного отдела постоянно поднимались членами кружка, основанного в нашем городе старейшим самарским художником Федором Буровым. Самым преданным его соратником становится художник-любитель Константин Головкин.
К первому этапу формирования самой идеи о художественном отделе в музее Алабина относится переписка самарцев с Ильей Репиным. Тот советует уточнить направленность будущего музея, перечисляет возможные разделы, которые как можно более полно отражали бы национальное русское искусство.
Но из-за отсутствия средств рекомендации Репина не были осуществлены. Художники отказались от заказа копий. Они решили собирать оригинальные произведения для будущей коллекции музея.
25 апреля 1897 года Головкин передает комитету Самарского городского музея в дар несколько картин. В том числе свои работы «Подножье Жигулей», «Последний снег. Осокори», «Серый день в лугах», а также произведения художников Николая Осипова, Ивана Никонова, Николая Храмцова, Николая Халявина. Головкин сообщает, что дальнейшую работу по формированию художественного отделения он желает принять на себя как инициатор и постарается сделать все возможное в этом направлении. В целях быстрейшего пополнения создаваемой коллекции кружок художников принял решение использовать на приобретение новых произведений средства, вырученные после выставок.
Одновременно во все концы страны было разослано письмо-обращение к художникам России. Оно в 1899 году было опубликовано в седьмом номере журнала «Искусство и художественная промышленность» и, таким образом, получило широкое распространение.
Правление Товарищества передвижных художественных выставок сообщило о сочувственном отношении к нему. Михаил Нестеров, работающий в Киеве, пишет, что «с удовольствием готов присоединить свой труд к благому делу», и вскоре присылает этюд к картине «Отрочество Сергия».
Василий Бакшеев направляет картину «Среди природы» и небольшое полотно «Весною». Александр Беггров подарил после показа на очередной, XXIII выставке Товарищества передвижников картину «Кронштадтская пристань». С «Выставки 36-ти» Константин Юон отправил в Самару полотно «Апрельское утро».
Свои произведения прислали в музей начинающие пейзажисты Станислав Жуковский и Витольд Бялыницкий-Бируля. Академия художеств прислала дипломную картину своего ученика Евгения Столицы - «В июле». На средства, отпускаемые городом и вырученные от художественных выставок, в 1900 - 1916 годах музей приобретает несколько картин старых русских мастеров и художников- современников. Новые поступления расширили и улучшили коллекцию, размещенную к этому времени в большом зале Публичного музея. В 1911 году в ней уже насчитывалось 117 произведений искусства.
Продолжение следует
Константин Головкин, из обращения в городскую управу, 1897 год:
Сознавая великое значение выставок и устройства постоянных художественных отделений при музеях, художники, желая положить основание художественному отделу при местном музее, жертвуют часть своих лучших произведений в дар музею, а затем берут на себя труд по мере сил пополнять его.
Константин Крыжицкий, академик, ответ самарским художникам:
От всей души желаю столь благому предприятию полнейшего успеха и думаю, что многие из нас, художников, не преминут откликнуться на столь близкое нам дело!
Вклад Петра Алабина
Когда 130 лет назад Петр Алабин положил начало первому самарскому городскому музею, открывшемуся при Александровской библиотеке, он сразу отвел в нем место и для произведений искусства. Лично вносил вклад. Но пополнение экспонатами шло чрезвычайно медленно. Из отчета Александровской публичной библиотеки в Самаре и Публичного музея за 1894 год, помещенного Петром Алабиным в газете «Самарские губернские ведомости»: «За отчетный год на весь Публичный музей городская дума ассигновала всего 82 р. 72 коп.».
Из-за мизерности выделяемых средств комплектование шло в основном за счет пожертвований. В описи первых поступлений для музея можно увидеть перечень складней, крестов, молитвенников, медалей и разных безделушек. И только помощь местной интеллигенции и обширная переписка Петра Владимировича с деятелями русской культуры помогли ему расширить перечень экспонатов. Думал просветитель и о собрании произведений живописи и графики.
В Самарской губернии бывали и работали выдающиеся художники. Такие как, к примеру, Илья Репин. Сподвижник Шишкина Федор Васильев создал здесь целую серию прекрасных волжских пейзажей. В Самаре - на Аннаевской даче и в Ширяево - работал передвижник Карл Гун, написавший жанровое полотно «Самарский перевоз». Сергей Иванов здесь создал картину «Смерть переселенца».
На Волге писали пейзажи Иван Айвазовский, Николай Дубовской, Алексей Боголюбов. Все это было известно Алабину, и, вероятно, стремлению познакомить самарцев с художниками, работавшими в Поволжье, служила дошедшая до нас его переписка с ними.
Сохранился ответ Алабину от Ильи Репина. Весьма ценен и хранящийся в музее фотопортрет Айвазовского с автографом и небольшим рисунком, присланный Петру Алабину с признательностью за внимание к деятельности художника. Впоследствии маринист подарил самарскому музею одно из своих полотен. Откликнулись и другие известные художники.
К несчастью, неутомимая деятельность Петра Владимировича оборвалась в мае 1896 года, но эхом его трудов стали картины, которые принялись дарить провинциальному музею столичные мэтры.
Бросили клич
О том, как формировалась коллекция музея, подробно рассказано в трудах одного из его директоров Владимира Володина.
Оказывается, что вопросы создания художественного отдела постоянно поднимались членами кружка, основанного в нашем городе старейшим самарским художником Федором Буровым. Самым преданным его соратником становится художник-любитель Константин Головкин.
К первому этапу формирования самой идеи о художественном отделе в музее Алабина относится переписка самарцев с Ильей Репиным. Тот советует уточнить направленность будущего музея, перечисляет возможные разделы, которые как можно более полно отражали бы национальное русское искусство.
Но из-за отсутствия средств рекомендации Репина не были осуществлены. Художники отказались от заказа копий. Они решили собирать оригинальные произведения для будущей коллекции музея.
25 апреля 1897 года Головкин передает комитету Самарского городского музея в дар несколько картин. В том числе свои работы «Подножье Жигулей», «Последний снег. Осокори», «Серый день в лугах», а также произведения художников Николая Осипова, Ивана Никонова, Николая Храмцова, Николая Халявина. Головкин сообщает, что дальнейшую работу по формированию художественного отделения он желает принять на себя как инициатор и постарается сделать все возможное в этом направлении. В целях быстрейшего пополнения создаваемой коллекции кружок художников принял решение использовать на приобретение новых произведений средства, вырученные после выставок.
Одновременно во все концы страны было разослано письмо-обращение к художникам России. Оно в 1899 году было опубликовано в седьмом номере журнала «Искусство и художественная промышленность» и, таким образом, получило широкое распространение.
Правление Товарищества передвижных художественных выставок сообщило о сочувственном отношении к нему. Михаил Нестеров, работающий в Киеве, пишет, что «с удовольствием готов присоединить свой труд к благому делу», и вскоре присылает этюд к картине «Отрочество Сергия».
Василий Бакшеев направляет картину «Среди природы» и небольшое полотно «Весною». Александр Беггров подарил после показа на очередной, XXIII выставке Товарищества передвижников картину «Кронштадтская пристань». С «Выставки 36-ти» Константин Юон отправил в Самару полотно «Апрельское утро».
Свои произведения прислали в музей начинающие пейзажисты Станислав Жуковский и Витольд Бялыницкий-Бируля. Академия художеств прислала дипломную картину своего ученика Евгения Столицы - «В июле». На средства, отпускаемые городом и вырученные от художественных выставок, в 1900 - 1916 годах музей приобретает несколько картин старых русских мастеров и художников- современников. Новые поступления расширили и улучшили коллекцию, размещенную к этому времени в большом зале Публичного музея. В 1911 году в ней уже насчитывалось 117 произведений искусства.
Продолжение следует
Константин Головкин, из обращения в городскую управу, 1897 год:
Сознавая великое значение выставок и устройства постоянных художественных отделений при музеях, художники, желая положить основание художественному отделу при местном музее, жертвуют часть своих лучших произведений в дар музею, а затем берут на себя труд по мере сил пополнять его.
Константин Крыжицкий, академик, ответ самарским художникам:
От всей души желаю столь благому предприятию полнейшего успеха и думаю, что многие из нас, художников, не преминут откликнуться на столь близкое нам дело!
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