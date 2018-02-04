Первый губернатор прибыл в Самару из Вологды

Перед нами - копия указа об образовании губернии, подписанного Николаем I.- Оригинал находится в Москве, - рассказывает заместитель директора Центрального государственного архива Самарской области Ольга Зубова. - Однако нам предоставили его электронную копию, которую мы распечатали на специальной бумаге XIX века. У нас для таких особых случаев хранятся образцы разных исторических периодов. Получилась копия, которую не отличишь от оригинала.Написанный каллиграфическим почерком текст указа неизменно привлекает внимание публики. В нем царь подробно расписывает, какие уезды будут входить в новую губернию. Три из них - Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский - отходят от Оренбургской губернии, два - Новоузенский и Николаевский - от Саратовской. Царь поручает правительствующему Сенату принять его указ к распоряжению. Завершает документ размашистая собственноручная подпись царя и дата - 6 декабря 1850 года.Самарским архивистам много усилий пришлось приложить для поисков изображения первого самарского губернатора Степана Волховского. Были перерыты все запасники, направлены запросы к музейщикам. И только вологодские коллеги смогли помочь. Они прислали набросок портрета Степана Григорьевича, сделанный, вероятно, где-то в присутственном месте. Усталый, начавший лысеть человек с выдающей твердый характер тяжелой нижней челюстью и проницательными глазами. Но играющая на губах улыбка смягчает грубые черты и показывает, что позирующий обладает живым умом и отзывчивым сердцем. Волховский стоит, оперевшись на высокую конторку и заложив руку за лацкан двубортного фрака. Видно, его зарисовал кто-то из друзей. Интересно, что этот немолодой чиновник одет по последней моде. Во фрак «инкруаябль». Эта одежда французских модников, снабженная большим воротником и лацканами, дополнялась не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок. А туго накрахмаленный воротник входившей в комплект рубашки обычно доходил до середины щек.Других портретов этого незаурядного человека, к сожалению, до сих пор не обнаружено. А ведь он, несомненно, был достойным того, чтобы писать с него картины. Степан Григорьевич участвовал в войне с Наполеоном, служил у Барклая де Толли и дошел с русскими войсками до Парижа. Потом долгие годы занимал разные чиновничьи должности, пока не был назначен в 1841 году губернатором Вологодской губернии. Он зарекомендовал себя как честный, знающий, преданный делу человек.В ноябре 1850 года 64-летний Степан Волховский получил от казны 5 000 рублей серебром на переезд из Вологды в Самару. На одном экипаже везли его домашний скарб, на другом ехал он сам «…с добродушнейшей в мире женщиной-женой и с молоденькой дочкой». Через некоторое время в Самару привезли его младшего брата Петра Григорьевича. Это был жандармский офицер в отставке, получивший при падении с лошади сильнейшую травму головы. Семье губернатора пришлось ухаживать за тяжелым больным. Так что деятельность на новом месте осложнялась для Степана Григорьевича еще и домашними заботами.Волховский пробыл на губернаторском посту совсем недолго. Но его роль как человека опытного и энергичного в ответственный период создания нового территориального образования России была неоценима.1 января 1851 года Степан Волховский открыл Самарскую губернию. Он заложил основы аппарата управления, провел ревизию земской полиции. 28 апреля 1851 года открыл совет лечебных заведений и приказ общественного призрения, Уголовную и Гражданскую палаты, врачебную управу, занимавшуюся организацией санитарного надзора и борьбой с эпидемическими болезнями. При нем, в мае 1851 года, прошло первое губернское дворянское собрание.Но к 1853 году сил пожилого губернатора уже не хватало для решения все новых задач. И Степан Григорьевич подал прошение о переводе на другое место. Правительство приняло во внимание заслуги Волховского, и он получил кресло сенатора в Санкт-Петербурге.Ольга Зубова, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:В нашем архиве находятся уникальные документы, свидетельствующие о бурной деятельности первого самарского губернатора на своем посту. Это подорожная от Вологды до Самары, выданная тайному советнику Волховскому под два собственных экипажа 18 ноября 1850 года. Рапорт об открытии Самарской губернии от 1 января 1851года, а также уведомление управления Самарского гражданского губернатора Самарскому губернскому правлению об открытии Самарской казенной палаты от 9 марта 1851 года.