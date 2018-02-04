Первый губернатор прибыл в Самару из Вологды
В 2015-м у нас появился новый праздник - День основания Самарской губернии. С тех пор каждый год архивариусы готовят специальную выставку. В нынешнем году она носит название «Самарская губерния в документах: люди и события. К 100-летию Государственной архивной службы России». Представлено более 130 документов, отражающих основные вехи развития нашего региона. О чем они рассказывают нам? Попробуем разобраться.
Особенная копия
Перед нами - копия указа об образовании губернии, подписанного Николаем I.
- Оригинал находится в Москве, - рассказывает заместитель директора Центрального государственного архива Самарской области Ольга Зубова. - Однако нам предоставили его электронную копию, которую мы распечатали на специальной бумаге XIX века. У нас для таких особых случаев хранятся образцы разных исторических периодов. Получилась копия, которую не отличишь от оригинала.
Написанный каллиграфическим почерком текст указа неизменно привлекает внимание публики. В нем царь подробно расписывает, какие уезды будут входить в новую губернию. Три из них - Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский - отходят от Оренбургской губернии, два - Новоузенский и Николаевский - от Саратовской. Царь поручает правительствующему Сенату принять его указ к распоряжению. Завершает документ размашистая собственноручная подпись царя и дата - 6 декабря 1850 года.
Набросок портрета
Самарским архивистам много усилий пришлось приложить для поисков изображения первого самарского губернатора Степана Волховского. Были перерыты все запасники, направлены запросы к музейщикам. И только вологодские коллеги смогли помочь. Они прислали набросок портрета Степана Григорьевича, сделанный, вероятно, где-то в присутственном месте. Усталый, начавший лысеть человек с выдающей твердый характер тяжелой нижней челюстью и проницательными глазами. Но играющая на губах улыбка смягчает грубые черты и показывает, что позирующий обладает живым умом и отзывчивым сердцем. Волховский стоит, оперевшись на высокую конторку и заложив руку за лацкан двубортного фрака. Видно, его зарисовал кто-то из друзей. Интересно, что этот немолодой чиновник одет по последней моде. Во фрак «инкруаябль». Эта одежда французских модников, снабженная большим воротником и лацканами, дополнялась не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок. А туго накрахмаленный воротник входившей в комплект рубашки обычно доходил до середины щек.
Других портретов этого незаурядного человека, к сожалению, до сих пор не обнаружено. А ведь он, несомненно, был достойным того, чтобы писать с него картины. Степан Григорьевич участвовал в войне с Наполеоном, служил у Барклая де Толли и дошел с русскими войсками до Парижа. Потом долгие годы занимал разные чиновничьи должности, пока не был назначен в 1841 году губернатором Вологодской губернии. Он зарекомендовал себя как честный, знающий, преданный делу человек.
С чистого листа
В ноябре 1850 года 64-летний Степан Волховский получил от казны 5 000 рублей серебром на переезд из Вологды в Самару. На одном экипаже везли его домашний скарб, на другом ехал он сам «…с добродушнейшей в мире женщиной-женой и с молоденькой дочкой». Через некоторое время в Самару привезли его младшего брата Петра Григорьевича. Это был жандармский офицер в отставке, получивший при падении с лошади сильнейшую травму головы. Семье губернатора пришлось ухаживать за тяжелым больным. Так что деятельность на новом месте осложнялась для Степана Григорьевича еще и домашними заботами.
Волховский пробыл на губернаторском посту совсем недолго. Но его роль как человека опытного и энергичного в ответственный период создания нового территориального образования России была неоценима.
1 января 1851 года Степан Волховский открыл Самарскую губернию. Он заложил основы аппарата управления, провел ревизию земской полиции. 28 апреля 1851 года открыл совет лечебных заведений и приказ общественного призрения, Уголовную и Гражданскую палаты, врачебную управу, занимавшуюся организацией санитарного надзора и борьбой с эпидемическими болезнями. При нем, в мае 1851 года, прошло первое губернское дворянское собрание.
Но к 1853 году сил пожилого губернатора уже не хватало для решения все новых задач. И Степан Григорьевич подал прошение о переводе на другое место. Правительство приняло во внимание заслуги Волховского, и он получил кресло сенатора в Санкт-Петербурге.
Ольга Зубова, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
В нашем архиве находятся уникальные документы, свидетельствующие о бурной деятельности первого самарского губернатора на своем посту. Это подорожная от Вологды до Самары, выданная тайному советнику Волховскому под два собственных экипажа 18 ноября 1850 года. Рапорт об открытии Самарской губернии от 1 января 1851года, а также уведомление управления Самарского гражданского губернатора Самарскому губернскому правлению об открытии Самарской казенной палаты от 9 марта 1851 года.
Особенная копия
Перед нами - копия указа об образовании губернии, подписанного Николаем I.
- Оригинал находится в Москве, - рассказывает заместитель директора Центрального государственного архива Самарской области Ольга Зубова. - Однако нам предоставили его электронную копию, которую мы распечатали на специальной бумаге XIX века. У нас для таких особых случаев хранятся образцы разных исторических периодов. Получилась копия, которую не отличишь от оригинала.
Написанный каллиграфическим почерком текст указа неизменно привлекает внимание публики. В нем царь подробно расписывает, какие уезды будут входить в новую губернию. Три из них - Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский - отходят от Оренбургской губернии, два - Новоузенский и Николаевский - от Саратовской. Царь поручает правительствующему Сенату принять его указ к распоряжению. Завершает документ размашистая собственноручная подпись царя и дата - 6 декабря 1850 года.
Набросок портрета
Самарским архивистам много усилий пришлось приложить для поисков изображения первого самарского губернатора Степана Волховского. Были перерыты все запасники, направлены запросы к музейщикам. И только вологодские коллеги смогли помочь. Они прислали набросок портрета Степана Григорьевича, сделанный, вероятно, где-то в присутственном месте. Усталый, начавший лысеть человек с выдающей твердый характер тяжелой нижней челюстью и проницательными глазами. Но играющая на губах улыбка смягчает грубые черты и показывает, что позирующий обладает живым умом и отзывчивым сердцем. Волховский стоит, оперевшись на высокую конторку и заложив руку за лацкан двубортного фрака. Видно, его зарисовал кто-то из друзей. Интересно, что этот немолодой чиновник одет по последней моде. Во фрак «инкруаябль». Эта одежда французских модников, снабженная большим воротником и лацканами, дополнялась не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок. А туго накрахмаленный воротник входившей в комплект рубашки обычно доходил до середины щек.
Других портретов этого незаурядного человека, к сожалению, до сих пор не обнаружено. А ведь он, несомненно, был достойным того, чтобы писать с него картины. Степан Григорьевич участвовал в войне с Наполеоном, служил у Барклая де Толли и дошел с русскими войсками до Парижа. Потом долгие годы занимал разные чиновничьи должности, пока не был назначен в 1841 году губернатором Вологодской губернии. Он зарекомендовал себя как честный, знающий, преданный делу человек.
С чистого листа
В ноябре 1850 года 64-летний Степан Волховский получил от казны 5 000 рублей серебром на переезд из Вологды в Самару. На одном экипаже везли его домашний скарб, на другом ехал он сам «…с добродушнейшей в мире женщиной-женой и с молоденькой дочкой». Через некоторое время в Самару привезли его младшего брата Петра Григорьевича. Это был жандармский офицер в отставке, получивший при падении с лошади сильнейшую травму головы. Семье губернатора пришлось ухаживать за тяжелым больным. Так что деятельность на новом месте осложнялась для Степана Григорьевича еще и домашними заботами.
Волховский пробыл на губернаторском посту совсем недолго. Но его роль как человека опытного и энергичного в ответственный период создания нового территориального образования России была неоценима.
1 января 1851 года Степан Волховский открыл Самарскую губернию. Он заложил основы аппарата управления, провел ревизию земской полиции. 28 апреля 1851 года открыл совет лечебных заведений и приказ общественного призрения, Уголовную и Гражданскую палаты, врачебную управу, занимавшуюся организацией санитарного надзора и борьбой с эпидемическими болезнями. При нем, в мае 1851 года, прошло первое губернское дворянское собрание.
Но к 1853 году сил пожилого губернатора уже не хватало для решения все новых задач. И Степан Григорьевич подал прошение о переводе на другое место. Правительство приняло во внимание заслуги Волховского, и он получил кресло сенатора в Санкт-Петербурге.
Ольга Зубова, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
В нашем архиве находятся уникальные документы, свидетельствующие о бурной деятельности первого самарского губернатора на своем посту. Это подорожная от Вологды до Самары, выданная тайному советнику Волховскому под два собственных экипажа 18 ноября 1850 года. Рапорт об открытии Самарской губернии от 1 января 1851года, а также уведомление управления Самарского гражданского губернатора Самарскому губернскому правлению об открытии Самарской казенной палаты от 9 марта 1851 года.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Исторические версии
4 февраля 2018
222
27 января 2018
768
21 января 2018
787
8 января 2018
945
23 декабря 2017
649
11 декабря 2017
550
4 февраля 2018 , 16:52
841
Инцидент произошел в субботу, 3 февраля, примерно в 20:30.
4 февраля 2018 , 15:55
232
Торжества прошли в субботу, 3 февраля.
4 февраля 2018 , 11:39
308
Определились победители конкурса для региональных СМИ «Вместе медиа онлайн» в...
4 февраля 2018 , 11:16
288
Капитальная реконструкция склона под площадью Славы продолжает будоражить умы общественности,...
4 февраля 2018 , 11:03
260
39 человек погибли, семь из них - дети. Чтобы предотвратить опасные ситуации, сотрудники...
3 февраля 2018 , 20:10
395
Н а страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который рассказывает о...
3 февраля 2018 , 16:11
628
По информации Приволжского УГМС, с 7:00 до 19:00 воскресенья, 4 февраля, в регионе ожидается...
3 февраля 2018 , 13:14
400
На открывшей ся в галерее «Виктория» выстав ке Владимира Потапова представлено три...
3 февраля 2018 , 10:54
483
От фотографий, сделанных корреспондентом газеты «Боевой натиск» Николаем Финиковым...
3 февраля 2018 , 10:35
474
Состоялась встреча Дмитрия Азарова с кадровым резервом Самарской области и участниками...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
8 января 2018
3425
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
3162
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
27 января 2018
2374
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
24 января 2018
1850
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
7 января 2018
1773
1
Sgpress.ru подготовил очередной фотообзор того, как изменился наш город в преддверии Нового...
8 января 2018
3425
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
3162
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
7 января 2018
1673
В третью субботу августа во всем мире отмечается День бездомных животных. Конечно же, это не...
15 января 2018
462
Спортивную форму получат 400 лучших спортсменов губернии. Часть экипировки уже выдана.
6 января 2018
1127
Sgpress.ru подготовил фотообзор того, как изменился наш город к новогодним праздникам.