Памятник несбывшемуся счастью. Почему архитектор Зеленко не достроил самарский дом
На заре своей долгой и плодотворной карьеры архитектор Александр Зеленко провел в нашем городе несколько лет. Он оставил в Самаре добрую память о себе, спроектировав дом купцов Курлиных, Земскую управу, торговый дом Пермяковых… И свой собственный особняк почти достроил... Долгое время историки терялись в догадках, почему в начале прошлого века Зеленко вдруг спешно покинул наш город. Свет на это событие пролила старинная фотография.
Неожиданный поворот
Александр Устинович Зеленко приехал в Самару в 1897 году совсем молодым человеком. Сразу получил заказы на проектирование различных зданий. Благо, в «русском Чикаго» в то время развернулось бурное строительство. Он быстро накопил достаточно денег, и уже через два года спроектировал особняк для себя самого. Подал заявление в городскую управу с просьбой «разрешить построить каменный в два этажа с подвалом дом по улице Самарской в 109 квартале». И сам вскоре подписал разрешение на строительство, так как стал городским архитектором. Видно, что карьера молодого человека в Самаре складывалась наилучшим образом.
Спроектированное в стиле модерн здание, напоминающее пряничный домик из сказки, строилось с большой любовью и надеждой прожить там долгие, счастливые годы. Однако в конце 1900 года Зеленко внезапно уезжает в Москву. Здание на Самарской выкупил восхищавшийся его творчеством архитектор Филарет Засухин и обустроил там свою мастерскую.
Кстати, перед отъездом Зеленко взял заказ на возведение дома для Александра и Сандры Курлиных (ныне - Музей модерна). Но на строительство этого особняка он приезжает уже из Москвы.
Поводом для отъезда архитектора в столицу будто бы стало приглашение крупнейшего российского зодчего того времени Федора Шехтеля. Официальная версия историков состоит в том, что архитектор не смог устоять перед предложением о сотрудничестве со стороны своего кумира. Что же произошло в действительности? Ответ на этот вопрос историки получили совсем недавно.
Таинственная незнакомка
Елена Жидкова, научный сотрудник Музея модерна, поведала «СГ» удивительную историю, доказывающую, что исторические открытия возможны и сегодня.
- Не так давно нам передали фотографию, подписанную инициалами «Н.З., 1909». Дарительница - московский архитектор Наталья Юльевна Менчинская утверждала, что на ней - жена Александра Зеленко Нина. Больше ей ничего не было известно ни о фотографии, ни об изображенной на ней даме, - поясняет Елена Михайловна.
Чтобы проверить слова дарительницы, музейщики подняли документы той эпохи. И действительно, в письмах Александра Устиновича осенью и зимой 1902-1903 годов они нашли упоминание о жене Нине. Это был как раз тот период, когда происходило строительство дома Курлиных.
Начали поиски в областном архиве. И краеведу Михаилу Перепелкину удалось найти запись о том, что летом 1898 года Александр Зеленко сочетался браком с некоей Антониной Шлегер. Причем венчание прошло в маленькой церкви деревни Колокольцовка Николаевского уезда.
Интересная деталь: в приходской книге стоят фамилии свидетелей. Это студенты Московского университета братья Менчинские.
Стало ясно, откуда у дарительницы оказалась фотография невесты. Помочь узнать, кто же такая загадочная Нина, помогла знаменитая фамилия - Шлегер. О представителях этого известного рода знают все краеведы Самары. Жена владельца макаронной фабрики Оскара Кеницера Софья тоже носила эту фамилию. Так какое же отношение невеста Зеленко имела к этой богатой семье?
Неожиданный поворот
Александр Устинович Зеленко приехал в Самару в 1897 году совсем молодым человеком. Сразу получил заказы на проектирование различных зданий. Благо, в «русском Чикаго» в то время развернулось бурное строительство. Он быстро накопил достаточно денег, и уже через два года спроектировал особняк для себя самого. Подал заявление в городскую управу с просьбой «разрешить построить каменный в два этажа с подвалом дом по улице Самарской в 109 квартале». И сам вскоре подписал разрешение на строительство, так как стал городским архитектором. Видно, что карьера молодого человека в Самаре складывалась наилучшим образом.
Спроектированное в стиле модерн здание, напоминающее пряничный домик из сказки, строилось с большой любовью и надеждой прожить там долгие, счастливые годы. Однако в конце 1900 года Зеленко внезапно уезжает в Москву. Здание на Самарской выкупил восхищавшийся его творчеством архитектор Филарет Засухин и обустроил там свою мастерскую.
Кстати, перед отъездом Зеленко взял заказ на возведение дома для Александра и Сандры Курлиных (ныне - Музей модерна). Но на строительство этого особняка он приезжает уже из Москвы.
Поводом для отъезда архитектора в столицу будто бы стало приглашение крупнейшего российского зодчего того времени Федора Шехтеля. Официальная версия историков состоит в том, что архитектор не смог устоять перед предложением о сотрудничестве со стороны своего кумира. Что же произошло в действительности? Ответ на этот вопрос историки получили совсем недавно.
Таинственная незнакомка
Елена Жидкова, научный сотрудник Музея модерна, поведала «СГ» удивительную историю, доказывающую, что исторические открытия возможны и сегодня.
- Не так давно нам передали фотографию, подписанную инициалами «Н.З., 1909». Дарительница - московский архитектор Наталья Юльевна Менчинская утверждала, что на ней - жена Александра Зеленко Нина. Больше ей ничего не было известно ни о фотографии, ни об изображенной на ней даме, - поясняет Елена Михайловна.
Чтобы проверить слова дарительницы, музейщики подняли документы той эпохи. И действительно, в письмах Александра Устиновича осенью и зимой 1902-1903 годов они нашли упоминание о жене Нине. Это был как раз тот период, когда происходило строительство дома Курлиных.
Начали поиски в областном архиве. И краеведу Михаилу Перепелкину удалось найти запись о том, что летом 1898 года Александр Зеленко сочетался браком с некоей Антониной Шлегер. Причем венчание прошло в маленькой церкви деревни Колокольцовка Николаевского уезда.
Интересная деталь: в приходской книге стоят фамилии свидетелей. Это студенты Московского университета братья Менчинские.
Стало ясно, откуда у дарительницы оказалась фотография невесты. Помочь узнать, кто же такая загадочная Нина, помогла знаменитая фамилия - Шлегер. О представителях этого известного рода знают все краеведы Самары. Жена владельца макаронной фабрики Оскара Кеницера Софья тоже носила эту фамилию. Так какое же отношение невеста Зеленко имела к этой богатой семье?
Прекрасная вдова
И снова архивные поиски. Музейщики установили, что Нина - видимо, уменьшительное от Антонины. Невеста архитектора - вдова. Прежде Антонина была замужем за рано ушедшим из жизни Владимиром Шлегером. И вроде бы Владимир приходится племянником жене Кеницера. Девичья фамилия Антонины была то ли немецкая, то ли польская - Гинч.
Но почему свадьба архитектора и вдовы Шлегера состоялась так далеко от города? Оказалось, что недалеко от Колокольцовки находилось имение самарских дворян Юлия и Елизаветы Гинч. Они были родителями Антонины. Позднее женщина продала принадлежащие ей земли в Николаевском уезде. Документы, подтверждающие это, Елена Жидкова обнаружила в архиве. Сохранилось немало сведений и о родителях Антонины. Юлий Антонович Гинч был из судейских, дружил с начальником молодого Ульянова присяжным поверенным Андреем Николаевичем Хардиным. Знал также его брата Владимира - знаменитого самарского врача-психиатра. Увлеченные примером доктора Постникова, организовавшего в Самаре первый противотуберкулезный санаторий, Гинчи пытались и у себя в Николаевском уезде развивать кумысолечение. По легенде, среди их пациентов был даже великий археолог Генрих Шлиман, наживший в России свои капиталы.
Соседями Гинчей были родители писателя Алексея Толстого - Бостромы. Их имение Сосновка находилось неподалеку. И Гинчи с Бостромами ходили летом на утреннюю службу в одну церковь.
Рана на всю жизнь
Видимо, не случайно Александр Зеленко увлекся молодой самарской вдовой. Она входила в интеллектуальные круги губернской столицы. Да и собой была хороша - большеглазая, стройная. Со строгим выражением лица и высоким лбом под копной тонких вьющихся волос.
Но почему же их совместная жизнь продлилась недолго? Почему венчание было почти тайным? Ревность? Несходство характеров и привычек? Это пока остается загадкой. Известно одно: вскоре после свадьбы тридцатилетний Зеленко бросает жену. Причем супруги не разводятся и повторно не вступают в законный брак. И эти новые сведения опровергают устоявшуюся официальную версию о причине спешного отъезда Зеленко из Самары.
Старая фотография дала этой давней истории другой поворот. Стало ясно, что изображенная на ней дама разбила сердце архитектора. Подтверждение тому - в письме невесте одного из братьев Менчинских Марии Газенбуш, нацарапанном Зеленко в вагоне уходящего из Самары поезда: «Пишу Вам карандашом в вагоне и реву, как дурак. С прошлым я покончил окончательно. Случилось так - жаль».
Справка "СГ":
Александр Устинович Зеленко родился 11 октября 1871 года в Москве. Скончался 21 июля 1953 года. Русский и советский инженер-архитектор и педагог. Строил здания в стиле модерн в Самаре и Москве. После 1917 года - организатор музеев, просветитель. Участвовал в работе подростковых клубов, сотрудничал с педагогом-экспериментатором Станиславом Шацким.
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