О русских французах, чьи предки сто лет назад покинули Самару. Часть четвертая
Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь восстановить детали жизни семьи его отца Николая Румянцева в нашем городе. Сотрудники организации заручились помощью журналиста «СГ». Через несколько месяцев совместных с французским архивистом Оливье Тома поисков мы смогли набросать историю жизни самарской семьи, члены которой потеряли друг друга из виду во время Октябрьской революции и гражданской войны.
Война, плен, тиф...
О том, как протекала самарская жизнь Николая Румянцева, которому в 1917 году исполнилось 17 лет, остается только гадать. В это время его родной город становится эпицентром исторических катаклизмов. Помните, как пришлось изворачиваться самарскому доктору Булавину - отцу Кати и Даши из толстовского романа «Хождение по мукам», чтобы угодить представителям постоянно меняющихся в городе властей? Рассказ об этом периоде Миша Румянцев сохранил в памяти лишь отрывочно: мобилизация, служба в армии, плен, тиф…
Попробуем выдвинуть свою версию. Итак, Октябрьская революция. В Самаре вопрос о переходе власти к Советам стал предметом острых дискуссий в середине октября. Валериан Куйбышев огласил телеграммы о событиях в Петрограде. 13 октября рабочая секция потребовала немедленного перехода власти к Советам, «становящимся центрами нарастающей крестьянско-пролетарской революции». И 26 октября 1917 года в здании театра-цирка «Олимп» была провозглашена советская власть.
Дворянской семье Румянцевых-Цвилиневых, очевидно, пришлось несладко в то время. А уже весной 1918 года к власти пришел КОМУЧ. Он был сформирован из пяти бывших членов Учредительного собрания.
Кровавые бои
Приказом №1 КОМУЧ заявлял: «Именем Учредительного собрания большевистская власть в мире и Самарской губернии объявляется низложенной». А 5 июля 1918 года была объявлена мобилизация призывников с оговоркой, что «никакие льготы и отсрочки не даются».
Видимо, под эту кампанию попадает Николай Румянцев, которому исполняется 18 лет. Где он служит, неизвестно. Однако считается, что наиболее боеспособными в комучевской Народной армии были отряды атамана Дутова и Первая самарская дружина полковника Каппеля.
Однако уже осенью 1918 года Красная армия взяла реванш. После кровавых боев за город 4 октября совет КОМУЧа постановил эвакуировать свои учреждения в Уфу. Туда же ушли остатки разбитых войск Народной армии. Видимо, с ними попал в Башкирию и Николай Румянцев.
8 ноября 1918 года адмирал Колчак совершил переворот, отстранив от власти Уфимскую директорию - преемницу самарского КОМУЧа - и организовал весной 1919 года наступление. В ходе него Оренбургская и большая часть
Самарской губернии вновь стали фронтовыми территориями. Отпор Колчаку дали войска Фрунзе.
И только в 1920 году Самара перестала быть ареной военных событий.
Встречался ли Николай в ходе военных действий со своей тетей Екатериной Румянцевой, которая служила военврачом в Красной армии и участвовала в боях за Оренбург, неизвестно. Она в своих записках об этом не пишет. Когда в 1939 году гражданина Франции Николя Румянцефф призовут в армию, он сообщит, что уже отбывал воинскую повинность в России. Однако не сможет представить подтверждающих это документов. И его отправят сначала работать переводчиком при штабе, расположенном в городе Шамбери, а затем охранять лионский мост.
Встреча с Кити
Из документов Николая Румянцева известно, что в 1922 году он учился в Уфимском коммерческом училище. Однако душа его тяготела к искусству. Пользуясь установлением новой экономической политики, Николай едет в Москву. Там он поступает в консерваторию.
Он учится у знаменитого музыкального педагога Наума Блиндера. И тот однажды спасает своего ученика. В столице начались аресты «бывших». Наум Самойлович, узнав о том, что Николая Румянцева разыскивают, предупреждает его. А затем советует и вовсе покинуть страну.
Предлог находится. Не без участия Блиндера Николая Румянцева отправляют в составе концертной группы на гастроли в Латвию. Он получает визу в Москве. В середине сентября 1924 года Николай дает концерты в Риге, а уже в октябре объявляется во Франции, добравшись туда на корабле.
Измотанного и исхудавшего эмигранта в Савойе встречает его тетя Екатерина Румянцева. Она отказалась получать
французское гражданство, поэтому у нее нет права открыть врачебный кабинет. Румянцева скитается по стране, подменяя заболевших врачей на самых тяжелых участках работы - на заводах, шахтах. Кити поддерживает своего племянника и морально, и физически.
Жизнь сначала
23 января 1924 года Николай поступает в Школу изящных искусств Лиона на факультет живописи и рисунка. За свои курсовые работы он получает первые и вторые места. Подрабатывает тапером в кинотеатрах, выступает с уличным оркестром на площади Белькур.
Вскоре знакомится с сестрой своей однокашницы Эмэ Волла.
В свидетельстве о браке с Жаклин Эдит Волла, выданном мэрией Калюира в 1928 году, Николя Румянцефф указывает, что он рисовальщик по шелку, а его супруга - медсестра. В 1929 году у них рождается дочка Николь, а в 1935-м - сын Миша. После смерти супруги он женится вторично - на Полетт Кристин, вместе с которой играет в симфоническом оркестре. После Второй мировой войны спрос на шелка упал, и пришлось возвратиться к музыке, которая кормила нашего земляка до старости. Конечно, писал он и картины.
Николя Румянцефф умер в Лионе в 1988 году. ,Главное, что передал своим потомкам Николай Николаевич, - это любовь и уважение к России и своему родному городу - Самаре, где у него остались сестры Елена и Юлия. У Миша Румянцева три сына. И все они носят русские имена - Николай, Максим, Алексей.
На днях Миша приехал в Самару во второй раз. Он хочет устроить в нашем городе выставку картин своего отца. Добро пожаловать!
Из «Книги Кити»:
«Раненые и больные (сыпнотифозные), сваленные в бывшем зале третьего класса, ждут уже третий день своей эвакуации в Самару. Со стороны Орска напирают дутовцы. И бои уже в шести верстах от Оренбурга. По распоряжению товарища Мананникова вторую ночь несу дежурство на вокзале. Сестры докладывают, что один «товарищ», грозя пистолетом, требует освободить теплушку с ранеными под его вещи. Бегу, кричу: «Негодяй, можете стрелять в меня!» Тот посмотрел на мой красный крест на рукаве, пробормотал: «Товарищ Румянцева, извините, сейчас вы получите еще три теплушки, черт с ней, с буржуазной мебелью!»
Начало:
Часть первая, часть вторая, часть третья.
Война, плен, тиф...
О том, как протекала самарская жизнь Николая Румянцева, которому в 1917 году исполнилось 17 лет, остается только гадать. В это время его родной город становится эпицентром исторических катаклизмов. Помните, как пришлось изворачиваться самарскому доктору Булавину - отцу Кати и Даши из толстовского романа «Хождение по мукам», чтобы угодить представителям постоянно меняющихся в городе властей? Рассказ об этом периоде Миша Румянцев сохранил в памяти лишь отрывочно: мобилизация, служба в армии, плен, тиф…
Попробуем выдвинуть свою версию. Итак, Октябрьская революция. В Самаре вопрос о переходе власти к Советам стал предметом острых дискуссий в середине октября. Валериан Куйбышев огласил телеграммы о событиях в Петрограде. 13 октября рабочая секция потребовала немедленного перехода власти к Советам, «становящимся центрами нарастающей крестьянско-пролетарской революции». И 26 октября 1917 года в здании театра-цирка «Олимп» была провозглашена советская власть.
Дворянской семье Румянцевых-Цвилиневых, очевидно, пришлось несладко в то время. А уже весной 1918 года к власти пришел КОМУЧ. Он был сформирован из пяти бывших членов Учредительного собрания.
Кровавые бои
Приказом №1 КОМУЧ заявлял: «Именем Учредительного собрания большевистская власть в мире и Самарской губернии объявляется низложенной». А 5 июля 1918 года была объявлена мобилизация призывников с оговоркой, что «никакие льготы и отсрочки не даются».
Видимо, под эту кампанию попадает Николай Румянцев, которому исполняется 18 лет. Где он служит, неизвестно. Однако считается, что наиболее боеспособными в комучевской Народной армии были отряды атамана Дутова и Первая самарская дружина полковника Каппеля.
Однако уже осенью 1918 года Красная армия взяла реванш. После кровавых боев за город 4 октября совет КОМУЧа постановил эвакуировать свои учреждения в Уфу. Туда же ушли остатки разбитых войск Народной армии. Видимо, с ними попал в Башкирию и Николай Румянцев.
8 ноября 1918 года адмирал Колчак совершил переворот, отстранив от власти Уфимскую директорию - преемницу самарского КОМУЧа - и организовал весной 1919 года наступление. В ходе него Оренбургская и большая часть
Самарской губернии вновь стали фронтовыми территориями. Отпор Колчаку дали войска Фрунзе.
И только в 1920 году Самара перестала быть ареной военных событий.
Встречался ли Николай в ходе военных действий со своей тетей Екатериной Румянцевой, которая служила военврачом в Красной армии и участвовала в боях за Оренбург, неизвестно. Она в своих записках об этом не пишет. Когда в 1939 году гражданина Франции Николя Румянцефф призовут в армию, он сообщит, что уже отбывал воинскую повинность в России. Однако не сможет представить подтверждающих это документов. И его отправят сначала работать переводчиком при штабе, расположенном в городе Шамбери, а затем охранять лионский мост.
Встреча с Кити
Из документов Николая Румянцева известно, что в 1922 году он учился в Уфимском коммерческом училище. Однако душа его тяготела к искусству. Пользуясь установлением новой экономической политики, Николай едет в Москву. Там он поступает в консерваторию.
Он учится у знаменитого музыкального педагога Наума Блиндера. И тот однажды спасает своего ученика. В столице начались аресты «бывших». Наум Самойлович, узнав о том, что Николая Румянцева разыскивают, предупреждает его. А затем советует и вовсе покинуть страну.
Предлог находится. Не без участия Блиндера Николая Румянцева отправляют в составе концертной группы на гастроли в Латвию. Он получает визу в Москве. В середине сентября 1924 года Николай дает концерты в Риге, а уже в октябре объявляется во Франции, добравшись туда на корабле.
Измотанного и исхудавшего эмигранта в Савойе встречает его тетя Екатерина Румянцева. Она отказалась получать
французское гражданство, поэтому у нее нет права открыть врачебный кабинет. Румянцева скитается по стране, подменяя заболевших врачей на самых тяжелых участках работы - на заводах, шахтах. Кити поддерживает своего племянника и морально, и физически.
Жизнь сначала
23 января 1924 года Николай поступает в Школу изящных искусств Лиона на факультет живописи и рисунка. За свои курсовые работы он получает первые и вторые места. Подрабатывает тапером в кинотеатрах, выступает с уличным оркестром на площади Белькур.
Вскоре знакомится с сестрой своей однокашницы Эмэ Волла.
В свидетельстве о браке с Жаклин Эдит Волла, выданном мэрией Калюира в 1928 году, Николя Румянцефф указывает, что он рисовальщик по шелку, а его супруга - медсестра. В 1929 году у них рождается дочка Николь, а в 1935-м - сын Миша. После смерти супруги он женится вторично - на Полетт Кристин, вместе с которой играет в симфоническом оркестре. После Второй мировой войны спрос на шелка упал, и пришлось возвратиться к музыке, которая кормила нашего земляка до старости. Конечно, писал он и картины.
Николя Румянцефф умер в Лионе в 1988 году. ,Главное, что передал своим потомкам Николай Николаевич, - это любовь и уважение к России и своему родному городу - Самаре, где у него остались сестры Елена и Юлия. У Миша Румянцева три сына. И все они носят русские имена - Николай, Максим, Алексей.
На днях Миша приехал в Самару во второй раз. Он хочет устроить в нашем городе выставку картин своего отца. Добро пожаловать!
Из «Книги Кити»:
«Раненые и больные (сыпнотифозные), сваленные в бывшем зале третьего класса, ждут уже третий день своей эвакуации в Самару. Со стороны Орска напирают дутовцы. И бои уже в шести верстах от Оренбурга. По распоряжению товарища Мананникова вторую ночь несу дежурство на вокзале. Сестры докладывают, что один «товарищ», грозя пистолетом, требует освободить теплушку с ранеными под его вещи. Бегу, кричу: «Негодяй, можете стрелять в меня!» Тот посмотрел на мой красный крест на рукаве, пробормотал: «Товарищ Румянцева, извините, сейчас вы получите еще три теплушки, черт с ней, с буржуазной мебелью!»
Начало:
Часть первая, часть вторая, часть третья.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Исторические версии
11 декабря 2017
341
25 ноября 2017
971
2
15 октября 2017
537
16 декабря 2017 , 20:36
299
Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
16 декабря 2017 , 14:02
296
Тема обманутых дольщиков находится на особом контроле у руководства страны и региона.
16 декабря 2017 , 11:36
445
В Самаре официально заработали елочные базары.
16 декабря 2017 , 11:29
272
У Нового года много ритуалов. Например, «елочный». Добыть дерево, развесить...
16 декабря 2017 , 11:15
361
Вчера в Москве врио губернатора Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации...
15 декабря 2017 , 19:54
413
На кресло главы города претендуют уже 30 человек. К вечеру пятницы, 15 декабря, еще три...
15 декабря 2017 , 17:56
402
В пятницу, 15 декабря, заявки подали гендиректор ООО ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов,...
15 декабря 2017 , 17:27
520
15 декабря 2017 , 16:56
387
Он будет находиться в ТЦ «Сила Спорта» (Московское шоссе, 17).
15 декабря 2017 , 16:42
443
Также он посетит театр «Самарская площадь» и пообщается с детьми с ограниченными...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
30 ноября 2017
5482
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
19 ноября 2017
2986
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
24 ноября 2017
2371
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
19 ноября 2017
1928
2
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
19 ноября 2017
1816
Сообщение об опрокидывании металлической лодки с мотором в 100 метрах от берега Волги в районе...
20 ноября 2017
1233
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
7 декабря 2017
276
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
11 декабря 2017
426
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
11 декабря 2017
502
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
23 ноября 2017
905
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...