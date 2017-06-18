О пожарах и фонтанах. XIX век: самарский водопровод как источник безопасности и наслаждения

Самарский купец Михаил Назаров, еще до того, как стал городским головой, в 1881 году объявил конкурс в журнале «Зодчий» на лучший технический проект водоснабжения Самары. В 1883 году на суд самарцев были представлены 11 проектов. Победителем стал известный московский инженер Николай Зимин. Назаров, став городским головой в 1884 году, вложил собственные средства в реализацию победившей разработки. В благое дело вложили деньги и многие другие самарские купцы. Этот проект поддержал Петр Алабин, сменивший Назарова на посту городского головы и бывший давно уже членом водопроводной комиссии. Устройством водопровода занималась компания «Торговый дом братьев Бромлей и К».Открытие Самарского водопровода под бурное ликование толп горожан состоялось 14 октября 1886 года. Подобное сооружение было лишь третьим в стране - после Москвы и Санкт-Петербурга.Водопроводная сеть охватила обширную городскую территорию. От реки Самары до улицы Полевой и от Волги до улицы Сенной (ныне - улицы Буянова).В середине XIX века в Самаре, на две трети застроенной деревянными домами, уже действовали 46 фабрик и заводов. И жизнь горожанам портили многочисленные пожары. Они стали для обывателей настоящим бедствием. Только с 1875 по 1884 годы в городе произошло 243 пожара, каждый из которых унес немало человеческих жизней.Городская пожарная команда была сформирована стараниями первого самарского губернатора Степана Волховского. Любопытно, что когда он приехал в Самару в 1850 году, ему доставило немало трудов найти подходящее здание для проведения торжеств по случаю вступления в должность. Город был опустошен страшным пожаром.Конечно, в таких обстоятельствах первое, за что он принялся, была организация противопожарной службы. Тягловой силой служили лошади, развозившие воду для тушения в бочках. Команда пожарных потому так и называлась - пожарный обоз. Но доставляемой в бочках воды, естественно, не хватало для тушения крупномасштабных возгораний.Со временем количество пожарных команд росло. И суммы, выделяемые на устройство службы, продолжали увеличиваться с каждым годом. Для размещения пожарных в разных концах города строились специальные части с каланчами. А вот инвентарь совершенствовался медленно. Ручная водозаливная труба, снабженная рукавами, оставалась в России основным техническим средством тушения вплоть до изобретения парового пожарного насоса. В Самаре таковой по чисто экономическим причинам стал применяться только в 70-х годах XIX столетия. Из-за дороговизны этой техники на обустройство пожарного обоза в те годы уходила треть городского бюджета.Кстати, изобретателем пожарного гидранта, который знаком всем огнеборцам и по сей день под названием ПГ-5, был все тот же разработчик схемы самарского водопровода инженер Николай Зимин.Во время сильного пожара 24 июля 1877 года в Самаре сгорело более 300 домов. В том числе и вторая пожарная часть. А также пострадало здание, в котором размещалось городское полицейское управление. На третий день после пожара, 26 июля 1877 года, созвали экстренное заседание городской думы, на котором ее гласный Петр Алабин был избран на должность заведующего пожарным обозом.Так или иначе, но возгорания, свирепствовавшие тогда в Самаре, подталкивали городское общество к мысли: в губернском центре нужно строить именно приспособленный для противопожарных целей водопровод. В городе была организована специальная водопроводная комиссия.Но только 1 января 1887 года снабженный пожарными кранами самарский водопровод был повторно сдан в эксплуатацию, но уже как специальное сооружение. Это была первая подобная противопожарная система в России.Водопроводная вода не только охраняла город от пожаров, но и доставляла жителям немалое эстетическое наслаждение. К восторгу публики были сооружены фонтаны.О них известно мало. Однако один точно сохранился до сих пор. Самый первый фонтан открыли в 1886 году в Струковском саду в честь празднования 300-летия Самары.Этот первый фонтан, как свидетельствует представленная «СГ» уникальная фотография, бил у центральной лестницы. Затем фонтан был перестроен и стал каскадным.Но был ли он один в Струкачах? Современники сообщали, что здесь «...помимо воксала, был устроен шикарный грот, многочисленные фонтаны и кегельбан». Другие источники говорят о том, что и гротов в саду было несколько.Краеведы цитируют архивные документы, из которых следует, что самарский водопровод в конце XIX века питал аж десять фонтанов, устроенных в городских скверах. Причем один был проведен в театр и действовал только во время представлений. А еще три открыли в Струковском саду.Как подтверждение: на фрагменте карты самарского водопровода инженера Зимина, датируемой 1886 годом, обозначен водовод в четыре дюйма, идущий к фонтанам Струковского сада.***Николай Петрович Зимин - русский инженер-механик (гидротехник) и общественный деятель. Родился в 1849 году в городе Кириллове, Новгородская губерния. Разработчик проекта Мытищинского водопровода, Рублевской водопроводной станции, инициатор соединения Мытищинского и Москворецкого водопроводов. Зимин также разработал схемы водопроводов в Царицыне, Самаре, Рыбинске, Тобольске, Тамбове, Шуе и Перми. Представлял свой проект нижегородского водопровода на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.Петр Алабин, ИЗ КНИГИ «ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ САМАРЫ КАК ГУБЕРНСКОГО ГОРОДА»:Пожарная часть в Самаре еще слишком далека от желаемого совершенства, так что в случае чего, Боже сохрани, если бы город был постигнут большим пожаром при условиях, благоприятных его развитию, наша пожарная команда едва ли будет иметь средства спасти город.