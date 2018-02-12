О любви Максима Горького и Екатерины Пешковой. Часть 1
В феврале во всем мире отмечают День Святого Валентина, покровителя влюбленных. Этот праздник - повод вспомнить о тех парах, которые жертвовали многим во имя своих чувств и пронесли их через всю жизнь. В жизни Самары таких примеров было немало. Одним из самых ярких стала история Максима Горького и его жены Екатерины Пешковой.
Верная навсегда
Октябрь 1941 года. В Москве из- за стремительного наступления фашистских войск поднялась настоящая паника. Две женщины, Екатерина и Надежда Пешковы, снаряжают в долгий путь юных девушек - Дарью и Марфу. У матери и бабушки просто сердце разрывается. Старшей из сестер 16 лет, младшей нет и 14-ти. Их отправляют к родственникам в тыл, в Ташкент. Надежда - жена Максима, сына Горького. Екатерина Павловна - супруга писателя. Первая и единственная.
От волнения женщины не находят себе места. Война, долгий и опасный путь, а девочки одни! Одно утешало, что позже они обязательно присоединятся к Марфе и Даше в Узбекистане.
Но ни Екатерина Павловна, ни Надежда Алексеевна не могли себе позволить уехать из столицы, не упаковав и не отправив в Куйбышев, где был открыт музей писателя, архив и личные вещи Максима Горького.
Эти две подвижницы всю жизнь посвятили сохранению его памяти. Надежда Пешкова создала музей Максима Горького в Москве, а Екатерина Павловна собрала огромный архив, в том числе личных фотографий и писем классика литературы. Он писал ей всю жизнь. Несмотря на то, что с 1903 года они не жили вместе.
После войны, вернувшись из Ташкента в столицу, Екатерина Пешкова до последних лет своей жизни работала консультантом архива Горького при Московском литературном институте. И это была самая легкая работа, которую ей пришлось выполнять на своем веку. Современникам она запомнилась больше как право- защитница, создательница Политического Красного Креста, который с 1918 по 1937 год занимался оказанием помощи заключенным в советских тюрьмах.
Брак, заключенный на небесах
Екатерина Павловна часто вспоминала, как впервые увидела Алексея Максимовича. Только переступила порог редакции «Самарской газеты». Он стоял на столе, спиной к ней, и что-то страстно декламировал распивающим бутылку шампанского журналистам. Будущий писатель Максим Горький обернулся и увидел ошеломленную, растерянную девочку. В первой самарской гимназии, которую она только что закончила, нравы были совсем другими.
Однако Катя Волжина постепенно привыкла к богемным замашкам своих коллег-журналистов. Привыкла и к эпатажным поступкам необычного, шумного выходца из Нижнего Новгорода. Несмотря на разницу в возрасте, между молодыми людьми зародилась симпатия. Они почувствовали родство душ.
Алексей Пешков был на восемь лет старше Кати. Он имел уже богатый жизненный опыт: революционная работа, несчастная любовь, попытка самоубийства. Но и Катя, несмотря на молодость, обладала твердым характером. Как и талантливому журналисту, ей было присуще умение чувствовать чужую боль и желание изменить мир. Она прощала Алексею и неуклюжие манеры, и простонародное оканье. Екатерина понимала его, как никто другой, и верила в его литературный дар.
Волжина жила с родителями в доме, находившемся на углу улиц Николаевской и Панской, ныне - Чапаевской и Ленинградской. Так и представляешь себе долговязую и нелепую - в широком черном плаще с пелериной - фигуру журналиста, провожающего от Алексеевской площади по Заводской или по Панской хрупкую девушку, засидевшуюся допоздна за корректурой. Под самый новый, 1896 год Алексей и Екатерина объяснились в любви. Далеко не все в Самаре принимали едкую критику провинциальных нравов, которой прославился Иегудиил Хламида (под таким псевдонимом печатал Алексей Максимович свои фельетоны в «Самарской газете»). К тому же многие знали, что он был бунтарь, революционер. Поэтому отец Кати, разорившийся помещик, дворянин, не хотел отдавать дочку замуж за подозрительного типа. Родители отправили ее к родственникам в Кронштадт. Но влюбленные не переставали думать друг о друге и писать полные страсти письма. Под напором дочери старшие Волжины смирились с ее выбором и дали согласие на брак.
Венчание молодых произошло 30 августа 1896 года в Самаре, в недавно отстроенном Вознесенском соборе, расположенном на названной в его честь улице Вознесенской (ныне Степана Разина). Свадьба Пешкова и Волжиной была очень скромной, почти тайной. Вечером того же дня молодожены уехали из города. Потом они бывали здесь в основном проездом.
Вознесенский собор, в котором венчались супруги Пешковы
Горьковская академия
Новобрачные отправились на родину Алексея Максимовича, в Нижний Новгород. Вскоре у молодого мужа разыгрался сильнейший бронхит - следствие повреждения пулей легкого во время попытки самоубийства. Для выздоровления ему нужен теплый климат. И супруги на некоторое время едут на Украину.
В 1897 году близ Полтавы у пары рождается первенец - сын Максим. Его отец тем временем становится известным автором. Однако власти вспоминают о прошлых провинностях Алексея Пешкова. В следующем году писатель арестован в Нижнем, этапирован и заключен в Метехский замок Тифлиса за революционные дела. Верная жена и маленький сын ждут его. Выйдя из заключения, Горький публикует роман «Фома Гордеев», затем поэму «Песня о Соколе».
Писатель Горький с сыном Максимом
В сентябре 1902 года уже получивший мировую известность и солидные гонорары Горький арендовал квартиру в Нижнем Новгороде, в доме барона Киршбаума. Вместе с ним - его семья: жена, сын и родившаяся в 1901 году дочь Катя. Квартиру писателя современники называли «Горьковской академией». В ней, по оценке друзей Алексея Максимовича, царила «атмосфера высокого духовного настроя». В просторных оди надцати комнатах собирались Лев Толстой, Леонид Андреев, Иван Бунин, Антон Чехов, Евгений Чириков, Илья Репин, Константин Станиславский. Федор Шаляпин, который также снимал квартиру в этом доме, активно участвовал в жизни семьи Максима Горького. Умная, внимательная Екатерина Павловна стала достойной хозя кой этой литературной гостиной. Окончание следует.
Кстати
Неподалеку от Воскресенского собора, в подвале дома на улице Степана Разина, 129, находилась крошечная холостяцкая квартира Пешкова. В июне 1941 года здесь был открыт музей писателя, просуществовавший до 1980-х годов.
Справка «СГ»
В «Самарской газете» начиналась литературная работа Максима Горького. Сначала он вел раздел «Очерки и наброски», затем отдел фельетона «Между прочим». С 31 марта по 14 апреля и с 11 июля по 1 октября 1895 года Горький выполнял обязанности редактора газеты. 14 июня 1895 года он впервые подписывает свой фельетон псевдонимом Иегудиил Хламида. За время работы Горького в газете было опубликовано более 500 его публицистических произведений и свыше 40 рассказов.
Верная навсегда
Октябрь 1941 года. В Москве из- за стремительного наступления фашистских войск поднялась настоящая паника. Две женщины, Екатерина и Надежда Пешковы, снаряжают в долгий путь юных девушек - Дарью и Марфу. У матери и бабушки просто сердце разрывается. Старшей из сестер 16 лет, младшей нет и 14-ти. Их отправляют к родственникам в тыл, в Ташкент. Надежда - жена Максима, сына Горького. Екатерина Павловна - супруга писателя. Первая и единственная.
От волнения женщины не находят себе места. Война, долгий и опасный путь, а девочки одни! Одно утешало, что позже они обязательно присоединятся к Марфе и Даше в Узбекистане.
Но ни Екатерина Павловна, ни Надежда Алексеевна не могли себе позволить уехать из столицы, не упаковав и не отправив в Куйбышев, где был открыт музей писателя, архив и личные вещи Максима Горького.
Эти две подвижницы всю жизнь посвятили сохранению его памяти. Надежда Пешкова создала музей Максима Горького в Москве, а Екатерина Павловна собрала огромный архив, в том числе личных фотографий и писем классика литературы. Он писал ей всю жизнь. Несмотря на то, что с 1903 года они не жили вместе.
После войны, вернувшись из Ташкента в столицу, Екатерина Пешкова до последних лет своей жизни работала консультантом архива Горького при Московском литературном институте. И это была самая легкая работа, которую ей пришлось выполнять на своем веку. Современникам она запомнилась больше как право- защитница, создательница Политического Красного Креста, который с 1918 по 1937 год занимался оказанием помощи заключенным в советских тюрьмах.
Брак, заключенный на небесах
Екатерина Павловна часто вспоминала, как впервые увидела Алексея Максимовича. Только переступила порог редакции «Самарской газеты». Он стоял на столе, спиной к ней, и что-то страстно декламировал распивающим бутылку шампанского журналистам. Будущий писатель Максим Горький обернулся и увидел ошеломленную, растерянную девочку. В первой самарской гимназии, которую она только что закончила, нравы были совсем другими.
Однако Катя Волжина постепенно привыкла к богемным замашкам своих коллег-журналистов. Привыкла и к эпатажным поступкам необычного, шумного выходца из Нижнего Новгорода. Несмотря на разницу в возрасте, между молодыми людьми зародилась симпатия. Они почувствовали родство душ.
Алексей Пешков был на восемь лет старше Кати. Он имел уже богатый жизненный опыт: революционная работа, несчастная любовь, попытка самоубийства. Но и Катя, несмотря на молодость, обладала твердым характером. Как и талантливому журналисту, ей было присуще умение чувствовать чужую боль и желание изменить мир. Она прощала Алексею и неуклюжие манеры, и простонародное оканье. Екатерина понимала его, как никто другой, и верила в его литературный дар.
Волжина жила с родителями в доме, находившемся на углу улиц Николаевской и Панской, ныне - Чапаевской и Ленинградской. Так и представляешь себе долговязую и нелепую - в широком черном плаще с пелериной - фигуру журналиста, провожающего от Алексеевской площади по Заводской или по Панской хрупкую девушку, засидевшуюся допоздна за корректурой. Под самый новый, 1896 год Алексей и Екатерина объяснились в любви. Далеко не все в Самаре принимали едкую критику провинциальных нравов, которой прославился Иегудиил Хламида (под таким псевдонимом печатал Алексей Максимович свои фельетоны в «Самарской газете»). К тому же многие знали, что он был бунтарь, революционер. Поэтому отец Кати, разорившийся помещик, дворянин, не хотел отдавать дочку замуж за подозрительного типа. Родители отправили ее к родственникам в Кронштадт. Но влюбленные не переставали думать друг о друге и писать полные страсти письма. Под напором дочери старшие Волжины смирились с ее выбором и дали согласие на брак.
Венчание молодых произошло 30 августа 1896 года в Самаре, в недавно отстроенном Вознесенском соборе, расположенном на названной в его честь улице Вознесенской (ныне Степана Разина). Свадьба Пешкова и Волжиной была очень скромной, почти тайной. Вечером того же дня молодожены уехали из города. Потом они бывали здесь в основном проездом.
Вознесенский собор, в котором венчались супруги Пешковы
Горьковская академия
Новобрачные отправились на родину Алексея Максимовича, в Нижний Новгород. Вскоре у молодого мужа разыгрался сильнейший бронхит - следствие повреждения пулей легкого во время попытки самоубийства. Для выздоровления ему нужен теплый климат. И супруги на некоторое время едут на Украину.
В 1897 году близ Полтавы у пары рождается первенец - сын Максим. Его отец тем временем становится известным автором. Однако власти вспоминают о прошлых провинностях Алексея Пешкова. В следующем году писатель арестован в Нижнем, этапирован и заключен в Метехский замок Тифлиса за революционные дела. Верная жена и маленький сын ждут его. Выйдя из заключения, Горький публикует роман «Фома Гордеев», затем поэму «Песня о Соколе».
Писатель Горький с сыном Максимом
В сентябре 1902 года уже получивший мировую известность и солидные гонорары Горький арендовал квартиру в Нижнем Новгороде, в доме барона Киршбаума. Вместе с ним - его семья: жена, сын и родившаяся в 1901 году дочь Катя. Квартиру писателя современники называли «Горьковской академией». В ней, по оценке друзей Алексея Максимовича, царила «атмосфера высокого духовного настроя». В просторных оди надцати комнатах собирались Лев Толстой, Леонид Андреев, Иван Бунин, Антон Чехов, Евгений Чириков, Илья Репин, Константин Станиславский. Федор Шаляпин, который также снимал квартиру в этом доме, активно участвовал в жизни семьи Максима Горького. Умная, внимательная Екатерина Павловна стала достойной хозя кой этой литературной гостиной. Окончание следует.
Кстати
Неподалеку от Воскресенского собора, в подвале дома на улице Степана Разина, 129, находилась крошечная холостяцкая квартира Пешкова. В июне 1941 года здесь был открыт музей писателя, просуществовавший до 1980-х годов.
Справка «СГ»
В «Самарской газете» начиналась литературная работа Максима Горького. Сначала он вел раздел «Очерки и наброски», затем отдел фельетона «Между прочим». С 31 марта по 14 апреля и с 11 июля по 1 октября 1895 года Горький выполнял обязанности редактора газеты. 14 июня 1895 года он впервые подписывает свой фельетон псевдонимом Иегудиил Хламида. За время работы Горького в газете было опубликовано более 500 его публицистических произведений и свыше 40 рассказов.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Исторические версии
11 февраля 2018
193
4 февраля 2018
545
27 января 2018
821
21 января 2018
816
8 января 2018
997
23 декабря 2017
681
11 декабря 2017
577
11 февраля 2018 , 18:18
163
В этом году на подготовительное отделение Самарского национального исследовательского...
11 февраля 2018 , 15:58
193
В феврале во всем мире отмечают День Святого Валентина, покровителя влюбленных. Этот праздник -...
11 февраля 2018 , 15:31
224
На страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который расскажет о...
11 февраля 2018 , 12:48
313
В губернской думе состоялось очередное заседание межведомственной группы по вопросу оказания...
10 февраля 2018 , 19:42
426
По традиции его организовало городское Пушкинское общество.
10 февраля 2018 , 19:41
427
Самарские предприниматели обсудили проблемы бизнеса на круглом столе «Защита законных...
10 февраля 2018 , 14:51
698
ЧП произошло вечером в пятницу, 9 февраля, в Октябрьском районе.
10 февраля 2018 , 13:44
666
Страшная трагедия произошла 19 лет назад, 10 февраля 1999 года. В этот день пожар в...
10 февраля 2018 , 12:21
472
18 марта, в день выборов Президента РФ, пройдет общественная акция «Самара решает»....
10 февраля 2018 , 12:08
492
В пятницу, 9 февраля, школьники Куйбышевского района организовали флешмоб, чтобы поддержать...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
27 января 2018
2604
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2389
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
2150
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
9 февраля 2018
2051
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
19 января 2018
1988
7 февраля 2018
565
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
579
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
15 января 2018
520
Спортивную форму получат 400 лучших спортсменов губернии. Часть экипировки уже выдана.
16 января 2018
948
Встреча представителей правительства Самарской области с общественниками состоится в четверг, 18...
13 января 2018
692
Общественное голосование по включению в программу общественных пространств планируется провести...