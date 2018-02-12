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О любви Максима Горького и Екатерины Пешковой. Часть 1

В феврале во всем мире отмечают День Святого Валентина, покровителя влюбленных. Этот праздник - повод вспомнить о тех парах, которые жертвовали многим во имя своих чувств и пронесли их через всю жизнь. В жизни Самары таких примеров было немало. Одним из самых ярких стала история Максима Горького и его жены Екатерины Пешковой.

Верная навсегда
Октябрь 1941 года. В Москве из- за стремительного наступления фашистских войск поднялась настоящая паника. Две женщины, Екатерина и Надежда Пешковы, снаряжают в долгий путь юных девушек - Дарью и Марфу. У матери и бабушки просто сердце разрывается. Старшей из сестер 16 лет, младшей нет и 14-ти. Их отправляют к родственникам в тыл, в Ташкент. Надежда - жена Максима, сына Горького. Екатерина Павловна - супруга писателя. Первая и единственная.

От волнения женщины не находят себе места. Война, долгий и опасный путь, а девочки одни! Одно утешало, что позже они обязательно присоединятся к Марфе и Даше в Узбекистане.

Но ни Екатерина Павловна, ни Надежда Алексеевна не могли себе позволить уехать из столицы, не упаковав и не отправив в Куйбышев, где был открыт музей писателя, архив и личные вещи Максима Горького.

Эти две подвижницы всю жизнь посвятили сохранению его памяти. Надежда Пешкова создала музей Максима Горького в Москве, а Екатерина Павловна собрала огромный архив, в том числе личных фотографий и писем классика литературы. Он писал ей всю жизнь. Несмотря на то, что с 1903 года они не жили вместе.

После войны, вернувшись из Ташкента в столицу, Екатерина Пешкова до последних лет своей жизни работала консультантом архива Горького при Московском литературном институте. И это была самая легкая работа, которую ей пришлось выполнять на своем веку. Современникам она запомнилась больше как право- защитница, создательница Политического Красного Креста, который с 1918 по 1937 год занимался оказанием помощи заключенным в советских тюрьмах.

Брак, заключенный на небесах
Екатерина Павловна часто вспоминала, как впервые увидела Алексея Максимовича. Только переступила порог редакции «Самарской газеты». Он стоял на столе, спиной к ней, и что-то страстно декламировал распивающим бутылку шампанского журналистам. Будущий писатель Максим Горький обернулся и увидел ошеломленную, растерянную девочку. В первой самарской гимназии, которую она только что закончила, нравы были совсем другими.

Однако Катя Волжина постепенно привыкла к богемным замашкам своих коллег-журналистов. Привыкла и к эпатажным поступкам необычного, шумного выходца из Нижнего Новгорода. Несмотря на разницу в возрасте, между молодыми людьми зародилась симпатия. Они почувствовали родство душ.

Алексей Пешков был на восемь лет старше Кати. Он имел уже богатый жизненный опыт: революционная работа, несчастная любовь, попытка самоубийства. Но и Катя, несмотря на молодость, обладала твердым характером. Как и талантливому журналисту, ей было присуще умение чувствовать чужую боль и желание изменить мир. Она прощала Алексею и неуклюжие манеры, и простонародное оканье. Екатерина понимала его, как никто другой, и верила в его литературный дар.

Волжина жила с родителями в доме, находившемся на углу улиц Николаевской и Панской, ныне - Чапаевской и Ленинградской. Так и представляешь себе долговязую и нелепую - в широком черном плаще с пелериной - фигуру журналиста, провожающего от Алексеевской площади по Заводской или по Панской хрупкую девушку, засидевшуюся допоздна за корректурой. Под самый новый, 1896 год Алексей и Екатерина объяснились в любви. Далеко не все в Самаре принимали едкую критику провинциальных нравов, которой прославился Иегудиил Хламида (под таким псевдонимом печатал Алексей Максимович свои фельетоны в «Самарской газете»). К тому же многие знали, что он был бунтарь, революционер. Поэтому отец Кати, разорившийся помещик, дворянин, не хотел отдавать дочку замуж за подозрительного типа. Родители отправили ее к родственникам в Кронштадт. Но влюбленные не переставали думать друг о друге и писать полные страсти письма. Под напором дочери старшие Волжины смирились с ее выбором и дали согласие на брак.

Венчание молодых произошло 30 августа 1896 года в Самаре, в недавно отстроенном Вознесенском соборе, расположенном на названной в его честь улице Вознесенской (ныне Степана Разина). Свадьба Пешкова и Волжиной была очень скромной, почти тайной. Вечером того же дня молодожены уехали из города. Потом они бывали здесь в основном проездом.





















Вознесенский собор, в котором венчались супруги Пешковы

Горьковская академия
Новобрачные отправились на родину Алексея Максимовича, в Нижний Новгород. Вскоре у молодого мужа разыгрался сильнейший бронхит - следствие повреждения пулей легкого во время попытки самоубийства. Для выздоровления ему нужен теплый климат. И супруги на некоторое время едут на Украину.

В 1897 году близ Полтавы у пары рождается первенец - сын Максим. Его отец тем временем становится известным автором. Однако власти вспоминают о прошлых провинностях Алексея Пешкова. В следующем году писатель арестован в Нижнем, этапирован и заключен в Метехский замок Тифлиса за революционные дела. Верная жена и маленький сын ждут его. Выйдя из заключения, Горький публикует роман «Фома Гордеев», затем поэму «Песня о Соколе».






























Писатель Горький с сыном Максимом

В сентябре 1902 года уже получивший мировую известность и солидные гонорары Горький арендовал квартиру в Нижнем Новгороде, в доме барона Киршбаума. Вместе с ним - его семья: жена, сын и родившаяся в 1901 году дочь Катя. Квартиру писателя современники называли «Горьковской академией». В ней, по оценке друзей Алексея Максимовича, царила «атмосфера высокого духовного настроя». В просторных оди надцати комнатах собирались Лев Толстой, Леонид Андреев, Иван Бунин, Антон Чехов, Евгений Чириков, Илья Репин, Константин Станиславский. Федор Шаляпин, который также снимал квартиру в этом доме, активно участвовал в жизни семьи Максима Горького. Умная, внимательная Екатерина Павловна стала достойной хозя кой этой литературной гостиной. Окончание следует.

Кстати
Неподалеку от Воскресенского собора, в подвале дома на улице Степана Разина, 129, находилась крошечная холостяцкая квартира Пешкова. В июне 1941 года здесь был открыт музей писателя, просуществовавший до 1980-х годов.

Справка «СГ»
В «Самарской газете» начиналась литературная работа Максима Горького. Сначала он вел раздел «Очерки и наброски», затем отдел фельетона «Между прочим». С 31 марта по 14 апреля и с 11 июля по 1 октября 1895 года Горький выполнял обязанности редактора газеты. 14 июня 1895 года он впервые подписывает свой фельетон псевдонимом Иегудиил Хламида. За время работы Горького в газете было опубликовано более 500 его публицистических произведений и свыше 40 рассказов.
Дата: 11 февраля 2018 , 15:58
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Автор текста: Татьяна Гриднева
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